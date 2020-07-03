【跑鞋】MIZUNO研發新ENERZY中底　未上架已創造傳奇｜體物寫志

還記得幾年前的日本TBS電視劇《陸王》，講述百年足袋老舖「小鉤屋」因為時代變遷面臨結業，決意轉型開發跑鞋產品；從尋找高性能的中底物料開始，到邀請面對逆境的失意跑手代言，一步步逆境求生，現實中原來真的有類似情節。

日本運動品牌MIZUNO早前發布新一代跑鞋MIZUNO ENERZY，圓球型中底，正是品牌新研發的物料ENERZY。「怪獸般」的外觀，亦有「怪獸般」的性能，原來身患遺傳性眼疾的創價大學跑手嶋津雄大（Yudai Shimazu），年初正是穿著MIZUNO ENERZY的「原型鞋」，打破封塵13年的箱根驛傳（箱根駅伝）第10區紀錄。

延伸閱讀：

【箱根駅伝】創価大視障跑手魂之爆走 早晚難練習卻為跑隊首奪種子權

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

MIZUNO ENERZY：（按圖放大）

MIZUNO於7月1日發布了配搭新中底物料的跑鞋MIZUNO ENERZY。（品牌圖片）

MIZUNO於7月1日發布的ENERZY跑鞋，光看外型已夠吸引跑手的目光。超巨型的紅色球狀中底，看起來有點像「有機物」、又有點像adidas BOOST的「巨大化」版本，說實話，這種前所未見的「怪獸鞋」設計，一時三刻未必人人接受，但是作為一雙「性能向」的跑鞋，這種設計一定有存在的原因。

品牌按ENERZY原型調配了3種成份，分別是ENERZY、ENERZY core和ENERZY lite。（品牌圖片）

根據品牌資料，品牌研究開發科負責人八幡健太郎表示，當他首次接觸到ENERZY時，已意識到它積蓄能量、減少損耗特性，將成為一種劃時代的物料。具體測量後，更發現ENERZY的回彈性能比傳統物料高56%，柔軟度更提高293%，大大增強腳掌觸地時的緩衝力，十分「養腳」。

品牌按這種物料的基礎，調配3種成份的ENERZY，分別是ENERZY、ENERZY core和ENERZY lite，各有回彈性能、韌度、重量等，針對不同目標或運動項目配搭使用。以這次注目的「怪獸跑鞋」MIZUNO ENERZY為例，它的內層中底是ENERZY core，但包裹它的「巨球外底」物料卻是ENERZY，配上編織襪套的鞋身，令鞋子的重量僅得365克，輕巧但性能強大。

WAVE DUEL NEO同樣配搭了ENERZY物料。（品牌圖片）

與此同時，MIZUNO亦發布一系列全新長跑、田徑、排球、手球的鞋款，雖然設計上沒有突顯那誇張的外觀，卻使用了同樣的物料科技製作，例如以品牌聞名的波浪鞋底結構跑鞋系列WAVE DUEL NEO，最新一代亦已配搭了ENERZY物料，可見這已成為品牌未來研發新產品時的主要方向。

創價大學2年生嶋津雄大年初打破了箱根驛傳塵封13年的第10區最快紀錄。（網上圖片／Twitter）

由於MIZUNO ENERZY暫時只在日本本土有售，並非太多人能夠真正測量這種新物料的跑感與能耐，但其實早有實戰例子作為參考。年初「箱根驛傳」（箱根駅伝）百周年之戰中，創價大學二年生嶋津雄大以1小時8分鐘40秒的時間，打破塵封13年的第10區最快紀錄，後來居上助創價大以第9名衝線，助母校首次奪得種子權資格。

嶋津雄大比賽日穿著的神秘跑鞋，就是研發MIZUNO ENERZY時的「原型鞋」。（網上圖片／Twitter）

當時嶋津跟賽場上84%的跑手最不同的地方，在於他沒有選擇使用近年大熱的Nike Next%厚底碳板跑鞋，而是穿上一款全白的MIZUNO不知名跑鞋，成為一時熱話。現在開估了，原來當日嶋津的神秘跑鞋，就是研發MIZUNO ENERZY時的「原型鞋」。

創價大學奪得種子權成為日本跑界一時佳話。（網上圖片／twitter）

另外值得一提，嶋津雄大本身是一個身患遺傳病「視網膜色素變性」的跑手，患者在光線不足的環境下視野會變差，四周變得跟戲院放映時的環境類似，因此對環境變化亦反應遲緩；更嚴重的是，這種病至今無藥可醫，患者視力會持漸退化直至完全失明。所以嶋津只能在倒數之中，追逐有限的跑手夢。面對未知的未來，他選擇嘗試一款測試中的跑鞋創下了賽事歷史，本身已是一個傳奇。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

精挑細選10款跑鞋評分圖，按圖放大：

+ 7 + 6 + 5

Winter教練分享，「儲備心率」計算方法：（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

大迫傑跑步語錄，按圖放大：

+ 7 + 6 + 5

波比吉布跑步語錄，按圖放大：

+ 6 + 5 + 4

村上春樹跑步語錄，按圖放大：