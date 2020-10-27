【越野跑】黃浩聰克服青山拗柴再操山　遺憾巔峰狀態被疫情打斷

越野跑手黃浩聰昨日到針山操山，透露上月拗柴的傷勢大致痊癒，可以再跑步。黃浩聰去年在UTMB（環勃朗峰超級越野耐力賽）以第6名完成，創香港跑手紀錄，他表示今年渴望再戰UTMB，證明自己上年做出好成績並非靠運氣，可惜全部比賽因疫情而取消。他指疫情打亂他的計劃，感嘆：「作為越野跑運動員，生涯係短暫嘅！」

環保團體綠惜地球及漁護署昨日（10月26日）合辦山徑維修活動，在針山山腳預備數百袋石頭，呼籲行山人士順道搬上針山山頂。越野跑手黃浩聰操山路過，也拿了兩袋石頭上針山。

黃浩聰昨日操山，順道搬石頭上針山。（顏銘輝攝）

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黃浩聰上月13日拗柴，扭傷足踝，但他昨日已經健步如飛。談及受傷時，他表示是一邊訪問一邊行山時大意所致，「青山有嚴重水土流失，非常崎嶇不平，我喺訪問過程，踩到一塊唔穩嘅石頭，之後跌咗落個窿，所以拗親，喺不為意嘅情況下發生。」據他在社交網站所述，受傷當日行不到路，他估計韌帶二級撕裂，有內部出血，之後他休養8日後才完成消腫，再慢慢恢復運動。

黃浩聰上月分享足踝受傷的情況，受傷後第6日嘗試踩單車，到第8日消腫後去游水，到第10日可以行到4公里。（黃浩聰Facebook）

養傷6個半星期後，黃浩聰已經可以由飛鵝山扎山道行到針山，看似沒有問題，但他坦言要完成康復的話，還要有耐性，他說：「（康復進度）已經去到九成，但如果完全好番的話，需要4個月，仲要配合好好休養同埋適當運動。」

除了傷患外，新冠肺炎疫情對黃浩聰的影響更大，他感嘆：「打亂晒我嘅計劃！作為越野跑運動員，生涯係短暫嘅！好難得舊年去到UTMB第6名嘅成績，自己今年目標好想去多一次，希望做番差唔多嘅成績。好難得去到呢個水平，同埋完成咗一次後，有人覺得，我自己都覺，可能只係好運。我好想證明自己同香港跑手係有實力做到呢個成績。」

黃浩聰去年8月在殿堂級越野賽UTMB中，跑出22小時47分48秒，以全場第6名完成171.62公里的賽道，創出香港跑手的最佳成績。不過，因為疫情，近半年包括UTMB在內的山賽都取消了。他表示上次比賽已經是3月，如果講大賽的話，最近期已數到今年1月的香港100。

黃浩聰本身想參加今年UTMB，但受疫情影響，比賽取消。（顏銘輝攝）

「我喺5月忍唔住，好想跑，做了一個『HK 360 Challenge』，環繞香港、九龍、新界及大嶼山跑了360K（公里），之後到家陣都好靜。冇目標係可惜，但要求變。我同志同道合嘅朋友舉辦咗個EP Virtual Challenge，鼓勵其他人做運動。我自己都有玩，一方面係參加者，另一方面會幫手擺水站。」黃浩聰說。

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缺少比賽加上傷患下，黃浩聰亦笑言近期狀態下滑，「體能有啲跌，心肺功能、體型同肌肉力量，比起我玩『HK 360 Challenge』最巔峰時期跌咗好多，感覺差好遠。剛才上針山時，都覺得有啲吃力。」

原定明年1月舉行的山賽香港100今日宣布受疫情影響而取消。黃浩聰表示問過一些本地比賽搞手，坦言實體比賽復辦之日遙遙無期。

同場加映！進入行山旺季，山上人流多，希望大家行山跑山前先了解行山禮儀：

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