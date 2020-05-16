黃浩聰HK 360︱攻克大嶼山地獄斜路　4日環港跑360 K只欠最後一站

香港「山界之神」黃浩聰再次挑戰極限，以HK360的賽道為藍本，4日內於新界與九龍、大嶼山及香港島各環繞一圈，全程一共360公里。 在攝氏33度酷熱天氣警告下，他今天（5月16日）完成難度最高的大嶼山站，明天將在最後一站挑戰香港島，完成壯舉。

黃浩聰於5月6日公布消息。他半年前收到全新香港山賽HK360邀請，惟賽事因疫情先是縮短賽道，由360公里減至36公里組別及20公里組別，後來更要取消。黃浩聰對未能參賽大感無奈，卻喚起他自由自在流浪的兒時夢想，問准HK360賽會後，以這條「魔鬼賽道」作藍本稍稍修改，用個人身分挑戰。

黃浩聰4日內於九龍及新界、大嶼山與香港島各環繞一圈，希望於一共36小時內完成360公里。（資料圖片；林若勤攝）

賽程分為4天（按圖）：

起步後將不會停錶，4日的時間相加將是總成績，黃浩聰以36小時內完成為目標。沿路有支援跑手隨行，亦歡迎跑手隨時加入及離開。

黃浩聰HK 360 Challenge的首日戰況。（The Peak Hunter Facebook專頁）

今日是4天中的第3站，在東涌東薈城起步，逆時針環大嶼山跑一圈。他形容為難度最高一站，總爬升約2000米，上斜集於後段的花瓶頂一帶；加上有些地點沒有車路，補給車無法到達，挑戰極為艱巨。

不過，大嶼山站未有考起黃浩聰。雖然以11小時55分完走，比預期慢了1小時，但他帶住頭兩天征服了194.5公里的疲憊挑戰「地獄斜路」，完成全程已堪稱「神級」。

黃浩聰第3日Stage 3：（按圖放大）

至於頭兩日征程，首日黃浩聰狀態大勇，以5分15秒配速跑了114.5公里，比預期快了1小時。他表示首日的路程「好好玩」，最難忘是北潭坳上斜一段。他與隨行小隊開始「由跑變行」，到了白沙澳進入上斜路段，支援跑手開始「甩」，他更感謝眾人無私幫忙。

翌日由元朗返回油塘的第2站，雖然經過首日體力消耗不少，但他仍達到8小時的目標，以7小時25分16秒完成全程。

黃浩聰首日Stage 1情況，按圖：

明天將是黃浩聰最後一站，他將由上環中山公園出發，逆時針方向環島行。他將先向西行，跑往西環、經域多利道到薄扶林，往香港仔、黃竹坑、深水灣、淺水灣、舂坎角、大潭、石澳、小西灣、筲箕灣、西灣河、鰂魚涌、北角、炮台山、銅鑼灣及灣仔，直至返回中山公園。他將於早上8時起步，預計以6小時完成全程。

黃浩聰次日Stage 2戰況，按圖：

+ 4 + 3 + 2

4日內於新界與九龍、大嶼山及香港島各環繞一圈，沒有黃浩聰的「神級」境界，難以達成壯舉。他坦言今次難度不少，不敢掉以輕心：「360公里已表達了總距離多長。環島跑難免攀升，360公里之中約有50公里山路，總爬升達4000米／山路與爬升也意味着速度減慢，要達到36小時的目標，平路配速必須以5分30秒。5月天氣十分炎熱，也是一大挑戰。」

黃浩聰不忘感謝隨行後勤及自發支持陪跑的戰友，「綜合以上各點，今次挑戰需要團隊支援，也表現了越野跑團隊精神的一面」。

沒有黃浩聰這種「神人」級數，也難於4日內挑戰360公里。（資料圖片；林若勤攝）

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