仿傚川內優輝教練秘訣練習　那是足以參戰箱根驛傳的方法︱01跑記

「不要太拼」是津田誠一的跑步哲學，要體會這句話，先要夠努力。 勤力或懶惰，往往當局者迷，旁人才看得清楚，所以身邊有人了解自己很重要。

跑手心態會隨跑齡改變，由最初不願跑步，到後來不願停步。

隊友剛接觸跑步，我會鼓勵他們「你肯跑就贏了，不用跑得快，跑耐些，跑密些，就會愈來愈叻」；面對跑齡高和上進的跑手，就要說另一句話，「不要跑得過量，也別每次都跑到倦，加量太急、太多重課，很易受傷，適量就可以了」。

大部分男跑友都好勝急進，很難說服他們減量，就算是波士頓馬拉松冠軍、日本跑手川內優輝，都是一樣。他的前教練一直提醒他：「不要太拼、不要太拼。」

單看封面，未必估到談論的是川內優輝。（區嘉俊攝）

今次介紹的書是川內優輝的大學教練津田誠一撰寫的《市民跑者之王》，他透過川內優輝的成長經歷，分享教學心得和跑步哲學。

川內優輝的中學跑步成績未夠出眾，加上受傷患困擾足足一年，能直接參加箱根驛傳的大學都沒有向他伸出橄欖枝，所以就讀「學習院大學」，並跟隨津田誠一大學田徑隊練跑。這個機遇讓川內優輝的潛力開花結果，逐步逐步攀升至日本馬拉松的一線。

川內優輝是津田誠一很重視的學生。（視覺中國）

津田誠一的教學方針與川內優輝中學接受的方法相反，練習里數和配速都偏低，每周只有兩次重課，其它都是慢跑，目的是漸漸變強，大幅減少受傷機會。川內優輝十分不習慣這種方法，教練卻貫徹始終，回覆他都是「別太努力」、「享受跑步的樂趣」、「練習要張馳有度」。成績證明效果，在教練指導下，川內優輝愈來愈強，成為校內歷來第一位以個人成績入選學聯參加箱根驛傳。

川內優輝教練津田誠一的跑步哲學：

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津田誠一的教學心得，可以從以上圖略知一二，成效就有川內優輝做例證。我最常仿傚他的方法是安排十次1公里間歇跑，穩定比速度重要，讓跑手停留在還想再跑的程度。如果完成後，有跑手覺得未足夠，就叫他用喜歡的速度多跑1公里，滿足跑手心態，又不會過量，一舉兩得。

《市民跑者之王》既是介紹人物，又是跑步教學，提供跑步課表、哲學和原理等，最重要是內容並不複雜，新手都會看得明，是一本新手與資重跑手都宜讀的著作。

日本「市民跑者」川內優輝人氣極高，我有幸集了郵。（區嘉俊提供 ）

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