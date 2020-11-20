行山風褸︱便攜薄外套抗山上急凍　輕巧以外的選購學問︱體物寫志

雖然已經到了11月，近日的氣溫還是時寒是熱，難以觸摸，平日出街的衣物搭配已是令人懊惱的問題，連周末想登山遠足放鬆一下，都不能倖免！ 然而，即使是夏日行山，就應適當準備禦寒衣物，以防日夜溫差大。近期氣溫，高底不定，在背囊中長期準備一件方便收納的薄風褸，更有實際需要。但是，這類風褸愈薄愈輕就愈好？其實，不同品牌的薄風褸，各有不同設計，細節各異。出發前不妨貨比三家，選取適合個人行程的款式。

5款便攜薄風褸：（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

香港位處亞熱帶，氣候非常溫和，但山野的早晚溫差，加上海拔等等，足以令人出現失溫等危險狀況。就以香港最高的大帽山為例，根據天文台的統計，該地區最高點的全年平均溫度約有攝氏17.2度，跟山下的攝氏23.2度比較，平均已經可以相差足足6度！而且，這只是最粗略的估計，尚未計算每天的天氣變化等因素。

進入秋冬，即使陽光普照，在行山或越野背囊內長期備用一件便攜的薄風褸，絕對可以在緊急情況中自救。每一分重量，就是一份體能負擔的山野活動中，輕巧細小的風褸設計自然更加吸引。這次我們便比較了5款山系薄風褸的性能，一起挑選最合適的裝備。

mont-bell EX Light Wind Parka 收納：★★★★★ 輕巧：★★★★★ 防風：★★☆☆☆ 防水：★☆☆☆☆ 透氣：★★★☆☆ 靈活：★★★☆☆

mont-bell EX Light Wind Parka

+ 6 + 6 + 6

ｍont-bell在香港的山界一直不乏捧場客，這件EX Light Wind Parka更加是科技與品牌效應兼備的出品。只有56克，拿上手的感覺不會跟超市購物膠袋差太遠，輕巧得不可思議，收納起來亦非常細小，可說是背囊薄風褸中的標準配置。

這麼薄的風褸，性能足以應對山野變化，實在是科技的結晶。品牌採用了7D Ballistic Airlight防撕高張力尼龍製作，令這種比半根頭髮更幼的物料有一定彈性，亦相對強韌，另加上POLKATEX撥水處理，有一定防水能力。但是，由於偏重於物料重量與空間上的優勢，防水、防風、透氣、抗撕裂等性能，多少會有局限，只能做到基本的水平。但是對一般大眾山客來說，用作一般輕鬆出行時的「擋擋風」的保溫衣服，還是足夠的。

mont-bell Ultra Light Shell Parka 收納：★★★★☆ 輕巧：★★★★☆ 防風：★★★☆☆ 防水：★★★☆☆ 透氣：★★★☆☆ 靈活：★★★☆☆

mont-bell Ultra Light Shell Parka

+ 6 + 6 + 6

EX Light Wind Parka無疑是非常輕巧，但是對進入秋冬的氣溫來說，還是未必足夠．因此，山客在這個季節的便攜薄風褸，除了收納，更應考慮保暖性能。Ultra Light Shell Parka說是比前者重一倍多，但其實亦不過136克，收納成小袋的面積也不會相差太遠。

不過，這風褸因為內層加入Climaplus Mesh，以及更多透氣網布，透氣、防風的性能亦會相對提高一點。此外，它同樣採用了POLKATEX撥水處理，物料採用橫向伸展結構、頭罩包裹度亦可自行調整等等，機動性自然較強。如果旅程要求更多肢體伸展，這款薄風褸可能更加合適。

Outdoor Research Helium II Jacket 收納：★★★☆☆ 輕巧：★★★☆☆ 防風：★★★☆☆ 防水：★★★☆☆ 透氣：★★☆☆☆ 靈活：★★★☆☆

Outdoor Research Helium II Jacket

+ 11 + 11 + 11

天有不測之風雲，怎會想到11月的旱季依然可落出大雨？因此，即使是香港的秋冬季，薄風褸多一份防水性能的，遇上突然而來的降雨時，能更輕鬆應對。Outdoor Research的Helium II Jacket採用了Pertex Shield 2.5夾布製作，連拉鍊部件都配用了為YKK AquaGuard，主要縫線均加上防水膠貼，防風、防水力都更強。180克的重量，依然十分輕和薄。

最大問題卻是出現在收納方面，或許設計師希望提供外套收納後，體積更細的數據吧。這件風褸的設計上實在「貪心」了一點，翻起內袋收納風褸的時候，會發現內袋面積有點小，加上物料本身比較硬和挺身，收納時會有點困難。雖然可以完整收納，但如果在光源不足的原始山野間「袋嚟袋去」，口袋太小，不方便，可會令人非常煩躁。

Arc'Teryx Alpha Jacket 收納：★★★☆☆ 輕巧：★★☆☆☆ 防風：★★★★☆ 防水：★★★★★ 透氣：★★★★★ 靈活：★★★☆☆

Arc'Teryx Alpha Jacket

+ 6 + 6 + 6

Arc'Teryx的出品，總是貴得有原因。作為國際級的攀石品牌，其外套設計總考慮到最細緻的機動性要求。Alpha Jacket雖然在一眾便攜薄風褸顯得較重，但正是因為採用了GORE-TEX Pro和N40p-X物料製作。防水透氣之餘，也能在充滿石塊的環境中，提供一定的耐磨度，走一些險要的路徑便非常合適。

風褸的頭、頸、腰位置的鬆緊都可獨立調整，以在不同環境中提供更靈活的動作空間。唯獨Arc'Teryx是一個攀石品牌，Alpha Jacket的StormHood帽子所預留的空間，足夠容納頭盔面積。如果只應用在一般日常行山郊遊旅程，根本不需要頭盔，帽子比例上便會「很大頂」。例如要穿過植物繁密的叢林路段，便未必有優勢了。

Salomon S/LAB Motionfit 360 Jacket 收納：★☆☆☆☆ 輕巧：★★★☆☆ 防風：★★★★☆ 防水：★★★★★ 透氣：★★★★★ 靈活：★★★★☆

Salomon S/LAB Motionfit 360 Jacket

+ 3 + 3 + 3

頂級山賽使用的Salomon S/LAB Motionfit 360 Jacket，很多國際級的越野跑選手都是用它，跑UTMB等大賽。它主要採用高性能的GORE-TEX Shakedry物料製作，以及配合防水貼的特幼車縫接手法，防風、防水、透氣、重量等等，基本上已是平衡得最完美的方案。

由於它的性能設計，針對越野跑手的需要，相對於其他便攜薄風褸，品牌花了更多心思在繫穩身上部件之上，避免衣物在跑動時左搖右擺，增加跑手的負擔。例如頭罩中內置的彈性頭帶，既可吸汗亦可繫緊頭部；Motion Fit 360動作型立體剪裁，不但使動作更靈活，背部的擴充空間更可直接覆蓋跑山背囊。最特別的莫過於其彈性腰袋結構，既可使外套繫穩腰腹，亦可將直接外套捲摺收納，變成一個腰包的狀態，連「停底收衫」的時間都可節省，適合「快腳」穿著。雖然不能夠像前4款外套般收納成小袋，但是這個「腰包」的替代方案，還是有其可取之處。

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