【跑鞋推介】跑步新手由減肥開始　適合身重人士跑鞋評分總匯

剛開始跑步，哪對跑鞋適合自己？ 今次「齊動LetZ Goal」團隊找來跑鞋店Launch 8創辦人楊肇麟（阿楊）講解新手揀鞋要訣，大家緊記按自身情況選購。 不少跑步新手都由減肥開始，所以今次將重點放在身重人士，作為新手跑鞋推介第一章。

如果唔知道自己足弓類型，可以跟上面張圖做一次。（美術制圖）

今次分5項功能為跑鞋評分：

緩震：減低跑步時為雙腳帶來的衝擊力。

耐用性：跑鞋都有壽命，平均累積里數由500公里開始，跑鞋功能就會衰退，耐用評分愈高，走的里數愈高。

反應速度：是指跑鞋的推進能力，跑的時候步履感覺「去唔去」。跑鞋推進愈好，評分愈高。

保護性：令你運動時不易受傷，評分愈高，受傷機率愈低。

各項功能以5分為最高分。

新手跑鞋推介。（齊動LetZ Goal製圖）

要留意的是，不是4項評分總分最高就等如跑鞋最好，世上沒有「最好」的跑鞋，只有「適合自己」的跑鞋，所以大家應按個人需要來選擇，身高、體重、運動習慣、受傷歷史和腳形，都是考慮因素，特別是扁平足一族，更要細心選擇。

真．跑步新手跑鞋推介，留意足弓和體重啊（按圖放大）：

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