健身初哥的入門書籍　趁空檔自修知識　避免健身推銷陷阱︱01跑記

「學海無涯，唯勤是岸」，到底是唯勤是岸，還是回頭是岸？ 自問勤於學習，還是在茫茫大海，很多知識尚未汲取，見唔到岸，是否該回頭是岸？

投入運動一段時間，自然會想到鍛煉體能，提升運動表現。我都是這樣，所以當年尚未跑步，只練拳擊，已在網絡和書本尋找知識，再走進健身室，希望做得更好。

走進健身室不久，健身教練就走來推銷一對一課程，費用大概7000元。當時我仍在銀行工作，也是註冊財務策劃師，計一計數，健身教練課程只需5000元，能夠學到完整理論，相比健身教練一對一，性價比高很多，就此展開考取教練資格之路，陸續考了健身教練、長跑考練、拳擊教練、功能性訓練教練和田徑教練等牌照。

（區嘉俊攝）

愈學得多，愈覺得自己渺小，單是一個「蹲」，半蹲、深蹲，還是全蹲，就要先了解運動項目特質、訓練周期和目的，譬如想提升反應和動作連貫性，大多選擇半蹲。再深一層，健美和運動表現既是相輔相成，也可以是相違，否則健美先生都是十項全能的運動健將，所以跟隨網上體能教學，緊記先想想是否切合自己需要，就會事半功倍。

長跑運動員想加強體能，不用練成健美先生的虎背熊腰，就像大迫傑、陳家豪和黃尹雋等長跑好手，都是身形偏瘦，最重要是按自己弱項和長跑特質改善體能。例如核心肌群弱，跑姿容易變形，例如容易彎腰、視線向下，就應鍛煉腹部和下背，提高上身穩定性。至於要做哪些體能動作，《健美鍛鍊解剖書》就能助你一臂之力。

鍛煉體能與運動項目相關，就事半功倍。（區嘉俊攝）

《健美鍛鍊解剖書》特點是按身體部位（肩膀、胸部和腿部等）分成不同章節，每個章節有多款體能動作，每款均有圖解、動作指導、主次參與肌群、注意事項和變化招式，內容全面，清晰易明。跑手可以按個人需要，選擇合適動作，改善跑步表現。

以下5款動作，與跑步息息相關，不妨按圖細看因由。

這本書的優點是教授很多健身室常見器材，協助鍛煉，令跑手走到健身室不會不知從何入手，也減低被健身教練指導的機會。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】防疫措施再加辣 健身中心及體育處所將全面關閉

當然，書本絕非完美，譬如沒有講解藥球、阻力帶與壺鈴等工具，也沒有分析各種運動、鍛煉組數、重量和健身動作關係，但對一名初涉足健身室，運動知識不算豐富的運動愛好者，已稱得上內容全面的入場書籍。

💡💡同場加映：AKA三招家居健身💡💡

💡💡同場加映：川內優輝教練津田誠一的跑步哲學💡💡

+ 4 + 4 + 4

💡💡同場加映：跑步新手想玩虛擬跑，原來都有攻略！（按圖放大）💡💡

💡💡同場加映：外出練跑安全事項（按圖放大）💡💡

承接「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」已在IOS及Android登場！立刻按此下載「齊動 LetZ Goal」，登記成為「齊動跑手」，綁Device、Sync數據，將運動里數變獎賞！