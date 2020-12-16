東區｜從斜路到平路的練跑路線　夾雜新與舊的社區情感｜跑向18區

跑，連繫人們與社區，賦予我城生命力。 「跑向18區」系列，透過跑步人探索香港不同角落的故事。 第七篇，區嘉俊帶我們到東區。那個地方，由柴灣斜到鰂魚涌海濱，他都未曾搬離。路經太安樓的路邊報攤，書刊消失了，但感情依舊，腳步也依舊。 攝影：李澤彤 短片：吳紀恩、吳浩然

上篇回顧．第一集：

東區｜區嘉俊：報攤書刊消失了 我仍然繼續跑｜跑向18區

【跑向18區．東區】區嘉俊。（李澤彤攝）

在東區，有大型屋苑的新式便捷，也有舊樓老邨的街坊情懷。

由山上的興民邨到海邊的西灣河，區嘉俊從沒搬離東區，也不想搬離東區——

儘管社區面貌天天在變，甚至，香港變得陌生。

因為跑步，看到東區的多樣性。（李澤彤攝）

+ 3 + 3 + 3

東區路線資料

長度：約7公里（來回程）

難度：4（1-5，5為最高）

貯物：西灣河體育館、港島東體育館

前往方法：港島線西灣河站下車

路線：愛勤道 > 愛禮街 > 阿公岩道 > 柴灣道頂端 > 回程到阿公岩道 > 愛禮街 > 愛勤道 > 鰂魚涌海濱公園 > 鰂魚涌寵物公園 > 渣華道 >北角渡輪碼頭（原路回程至愛勤道）

小貼士：

1）阿公岩道一帶較黑，途人不多，注意個人安全，小心橫過馬路。

2）鰂魚涌海濱公園常有一家大小散步，小心碰撞。

3）柴灣道俗程長命斜，長約500米，要有克服斜坡的準備。

練跑吧。（李澤彤攝）

關於東區的二三事：

東區的面積大小

位於香港島東北部的東區，共有5個法定分區：銅鑼灣東部、北角、鰂魚涌、筲箕灣及柴灣，面積18.9平方公里，在18區中排第11。

東區的消失河流

東區地形狹長，北部是海濱、南部是山地。西灣河就是以前東區北部的海邊小村落，位於一條河的西面。

這條河源自柏架山，將筲箕灣分成東西兩面，在西面的村落就叫「西灣河村」。太古公司在附近海邊興建高樓，其一就是太安樓。後來填海，太安樓旁不再是海，那條河亦因填海而消失。

東區的傳奇吊車

鰂魚涌以前是石礦場，故命名為Quarry Bay。太古洋行早於1883年發展鰂魚涌，開設太古船塢、太古糖廠及香港汽水廠，更於1892年興建全港首個吊車系統，接駁鰂魚涌至柏架山，但運行40年便告拆卸。

東區的街市風景

北角春秧街街市，電車每日駛過一排排的檔攤，成為東區獨有的風景，不少家庭主婦和老年人仍會乘電車去市場買菜。

從跑者視覺看其他區：

跑向18區．序｜當跑步是一種城市脈搏 從跑者視覺重新探索