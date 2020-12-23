南區｜陳福強：在時間空隙間　我選擇把整個南區跑一遍｜跑向18區

陳福強（Jonathan）應該算是遲起步的那種跑手。但這天，他帶我們一同踏足南區，聽他熟練地描繪跑過爬過的每段路，他彷彿是已跑了數十載的經驗跑手。 他用跑步的方式，為我們導遊了一趟南區最貼地且最美麗的面貌。 攝影：李澤彤 短片：吳紀恩、吳浩然

【編按】跑步，連繫人們與社區，賦予我城生命力。「跑向18區」系列，透過跑步人探索香港不同角落的故事。

陳福強，家住南區，跑出這區超過廿條「私心練跑路線」。（李澤彤攝）

Jonathan跑步的原因很有趣：他不諳水性，大學畢業後卻繼續與朋友扒龍舟，有一天反艇了，從此決意回到陸地上的運動，於是每年跑一次。後來，他於2007年轉去另一家贊助員工跑渣打馬拉松的公司工作，便開始認真跑步。一跑十多年，基本上都在南區度過。

從前爬龍舟，之後跑步去。（李澤彤攝）

Jonathan是香港大學畢業生，但在學生時代，跑步從來不是他的選項。「我那時只顧在宿舍『刨書』做功課，怎會想到要四處探索，又哪會認為大學堂外的那些『長命斜、暗斜』會成為跑手的訓練路線。」所以，Jonathan也很老實的說，那幾年在港大宿舍的日子，沒有好好走遍附近，也是個小小的遺憾。

「我2008年結婚後才搬入南區，以前也是個新界人。」如果要說每個地區的獨有性格，那麼灣仔是多彩活力的，中西區是商業化的，東區是感覺較老舊的，那麼南區或許就是平靜、貼地又帶點先進，就像Jonathan的長課路線：「近期有時間練習長課，就會由數碼港跑到香港仔，上南風道、橫跨港島、上大潭、落大坑、去跑馬地、再落海濱，然後就折返，這樣就大概25公里。」

由數碼港跑到香港仔，上南風道、橫跨港島、上大潭、落大坑、去跑馬地、再落海濱，然後折返，這就大概25公里。（李澤彤攝）

南區，貼地、平靜、又帶點先進。（李澤彤攝）

清晨5點多，我們與Jonathan集合，先到街坊聚集的香港仔漁市場。暗黃的街燈之下，走進那與民居只隔一條馬路、卻又每天都如此人頭湧湧的市場，漁船泊岸賣魚，然後就是叫買與講價的熱鬧 。

Jonathan笑說：「來遲一點也許沒有這樣的墟冚了。我有一次又是這樣的跑過漁市場，心想折返的時候不如就買條魚回家吧，誰知我回程的時候，檔口都全部打烊了，『好似咩都冇發生過一樣』」。天亮了，漁市場一帶回復平靜，這樣的景象很有趣卻又很平凡。

香港仔如是，南區亦如是，周而復始。

「有次跑過漁市場，心想折返時不如買條魚回家吧，誰知回程時，檔口全部打烊了，『好似咩都冇發生過一樣』。」（李澤彤攝）

南區給人的感覺很離地、很富裕，Jonathan卻不完全認同。「這一區的確是較富裕，但它的平靜又不完全是源自『離地』，而是因為這裏人口密度低。所以南區的生活模式是很有規律的，有點像是港島之中的避風港。」

未天光開檔，天光打烊，周而復始。（李澤彤攝）

南區是貼地、平靜又帶點先進

身為建築師的Jonathan，迷上跑步的時候，剛好小女兒出世。作為兩名女兒的爸爸，既要全職工作，也要幫忙處理家庭事情，不能經常離家太遠，就更要想盡辦法維持跑步的狀態。Jonathan也是會大清早趕在上班前先練跑的人，疫情前，有時更會加插送女兒上學的環節。

「女兒7點半上校巴，我6點多開始跑。家裏離學校很近，不足兩公里。我試過中途跑去校巴站送她上車，有時塞車的話我會比她早到，然後在校門外再跟她說再見。小女兒在學校跟別人介紹爸爸，也說爸爸是跑步的。」

女兒對於這樣上學覺得有趣，身為爸爸的Jonathan，為自己興趣同時又能爭取時間陪陪她們，也樂在其中，這也是忙碌的香港人的寫照吧。

工作與家庭或許給了Jonathan不少限制，但「行唔開」與「興趣」，誰說不能並存？

作為兩名女兒的爸爸，既要全職工作，也要幫忙處理家庭事情，更要想盡辦法維持跑步的狀態。（李澤彤攝）

「行唔開」與「興趣」，誰說不能並存？（李澤彤攝）

平路斜路山路緩跑徑海濱公園 全數齊備

家住數碼港附近的Jonathan坦言，搬來了十多年，全靠跑步，才會實實在在的用雙腳去認識這一區的每個角落。「正正就是因為工作與家庭，我才發掘到南區的不同跑步路線，然後我便發現，其實南區『要乜有乜』。」南區是香港島四區之中，面積覆蓋範圍最廣的，要山有山，要平路有平路，這亦印證了Jonathan的話。

「如果要跑大平路，不一定要去沙田，港大運動場後面就有個海濱，來回跑就1.5K；又例如想跑足20K有斜路，我便到摩星嶺道兜5個圈，這樣跑每5K的一圈，已經有兩三次斜了。Easy Run來說，數碼港海濱公園也有，也夠我練。數碼港海濱公園的緩跑徑大概1K，怕悶的站就會離開公園，圍着貝沙灣加多一圈，跑8字形，一共2.4K；再遠一點可以跑到污水處理廠，跑一圈800米，這樣就3K。」

Jonathan表示，經過他多次的「探路」，路線可以一直延伸，圍着商場、再跑上斜路、沙灣徑、域多利道、泓都，然後折返，這也一個半馬了。「跑得多我還知道了，南區有偏西的地理優勢。所以早上太陽會在山的背後，10點前的感覺很好，起碼足以讓我來回域多利道3次。」

可以跑海邊。（李澤彤攝）

也可以跑遠足徑。（李澤彤攝）

甚至跑上山。（李澤彤攝）

這就是南區練跑的多樣性。（李澤彤攝）

談起跑步路線，Jonathan就滔滔不絕。長課、慢跑、節奏跑、斜坡和間歇跑，全在南區完成。他特別提到跑上山頂的一段路線，由數碼港沿薄扶林道上薄扶林水塘，然後經過山頂廣場，再上1公里就到達「老襯亭」。「『老襯亭』士多，什麼都有得賣。這條路很辛苦，途中有很大段斜，但上到去『老襯亭』，吃碗餐蛋麵才回程，好像是差了電一樣，疲勞盡消」。

說到這裏，我們也隨Jonathan走到「老襯亭」。在我還在搜尋山頂是否落入南區的時候，眼前就眺望到南區的全貌：對面是西高山，再遠看就是摩星嶺、數碼港、香港仔……

南區，實實在在的在Jonathan腳下，而且還有更多等着他去發掘。

延伸閱讀．第二集：

南區｜跑了整個南區的人 寫給跑友的19條練跑私心路線｜跑向18區

從跑者視覺看其他區：

跑向18區．序｜當跑步是一種城市脈搏 從跑者視覺重新探索

談到南區跑步路線，陳福強滔滔不絕。（李澤彤攝）

走過湛藍的海。（李澤彤攝）

走過翠綠的山。（李澤彤攝）

南區，實實在在的在陳福強腳下，而且還有更多等着他去發掘。（李澤彤攝）