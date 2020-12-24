減肥健身｜「暴走的蘿莉」自家9招練靚腹肌　吸280萬粉絲紅到日本

練得一身好線條，除了強身健體，也可成為「生招牌」，用好身材為自己生財。 身材出眾的陳暖央網上追隨者過百萬，稱得上「健身女神」。她不單在網上分享健身心得，還建立了自己的運動服裝品牌「暴走的蘿莉」。 身材玲瓏浮突，最引人羨慕的自是腹部的「川字肌」。她有9個塑腹動作，完整地鍛煉腹部。

健身對陳暖央來說不止強身健體，還是事業。讀大學時，她身材瘦削，兼職模特兒走甜美可愛路線。2013年畢業了，不幸大病一場，體重瘦到餘下41公斤。為了改善健康，她走到健身室開了會籍。健身教練問她「想不想看起來不像現在這麼虛弱」，一語中的，再來一句「真的想練我就帶你啊，但你要有毅力堅持下去」，引領她踏入健身之路。

往後，她每周5天都在鍛煉，漸漸練出驕人身材，更得到過百萬人關注，成為一名健身女神。

陳暖央接近完美。（陳暖央IG截圖）

陳暖央的IG追蹤者達42萬，微博追蹤者更高達280萬的頂級健身網紅。自家品牌「暴走的蘿莉」開業不足1年，單日營業額曾達17萬人民幣，更紅到日本，現在擁有約300員工。登入「暴走的蘿莉」的網店，「老闆娘」親任模特兒，自己就是生招牌，自然更有動力保持優美身段，而她亦不時在網上分享健身心得。

陳暖央的運動和生活照片，按圖細看：

+ 20 + 20 + 20

陳暖央身材火辣，腹部練出緊緻肌肉，而最引人注目的一定是川字腹肌。腹部與兩側腰部之間「馬甲線」外，腹部中央肌肉亦練成一條明顯線條，左、中、右形成一個「川」字。以下就是她把的9個動作合成1組的塑腹動作，加以分析說明。

第1個動作：仰臥弧綫抬腿

動作：先把頸部和腿部抬起，然後，兩腿同時向外分開，向上劃一個圓形，在高位併齊兩腳後，向下劃一個圓形回到原位，重複以上動作。

次數：每畫一個圓為一次，30次一組

功效／注意事項：刺激到腹部多處，兩腳要盡量伸直，保持腹式呼吸，鼻吸口呼，不要閉氣。運用腹部發力。

（影片截圖）

第2個動作：彈弓跳步

動作：兩腳同時向上微跳，後腳掌不用觸地，腿要保持微曲。

次數：40次

功效／注意事項：啟動身體用腹式呼吸是重點，盡量用鼻吸口呼，呼氣時腹部自然會向內收。

（影片截圖）

第3個動作：反向卷腹抬腿

動作：將平放的腳卷起，然後向上舉高，收回原位後做第2次。

次數：20次

功效／注意事項：這個動作練到下腹外，對下背肌力都有要求。若背肌力量不足，要把動作幅度降低。

（影片截圖）

第4個動作：鉸剪腳持續抬腿

動作：身體仰臥，雙腿輪流像鉸剪般往上愈抬愈高，再像鉸剪般落回原位。

次數：每次交替為一次，做40次。

功效／注意事項：大腿都要用力，保持呼吸節奏。

（影片截圖）

第5個動作：V形轉體

動作：身體像V形抬起，兩腳扣住，只有臀部在地上，上身左右轉動。

次數：雙掌觸地為1次，共30次

功效／注意事項：鍛煉上腹為主，下身盡量保持穩定，不要擺動。

（影片截圖）

第6個動作：側平板支撐，兼上下擺動

動作：側身，用兩手保持身體平衡，臀部發力推高拉低。

次數：每邊15次，合共30次。

功效／注意事項：鍛煉側腹為主，有助腰線更美麗。按自身能力調節擺動幅度。如果初時力量不足，可以由雙腳伸直支撐，改為「一邊膝、一邊腿」支撐。

（影片截圖）

第7個動作：鋸式平板支撐

動作：先像平板支撐一樣，前臂貼地，用腳趾將身體推前及壓後。

次數：推前及壓後為1次，做20次。

功效／注意事項：鍛煉到身體多組肌肉外，腹部的深層肌肉都受到充分刺激。

（影片截圖）

第8個動作：伏地挺身波比跳

動作：先伏在地上，用手挺起身體，收腳到上身下方形成「踎」的姿態，全身用力，垂直伸展而跳起。

次數：10次

功效／注意事項：鍛煉到全身肌力和心肺功能，能力許可就跳高一點，跳起後著地時，腳後掌不要觸地。

（影片截圖）

第9個動作：交叉蜘蛛步

動作：先保持掌上壓姿勢，左腳向外抬後向內抬，之後，右腳向外抬後向內抬。

次數：每次抬腿為1次，共12次

注意事項：下腹至側腹都鍛煉到，抬腿時，身體可以順勢旋轉。

（影片截圖）

以上動作難度較高，初學者未必能應付，要特別小心傷到下背，力量不足就不要勉強。勿操之過急，感疲累乏力就休息。以做對動作為首要目標，慢慢增加次數。能按以上次序，完成3次，為之理想。

更多紅人健身文章：

減肥健身｜Chanel模特兒的零贅肉秘技 全靠最易用的家居健身器材

減肥健身｜甜美空姐練出川字腹肌 優美線條源自「最全面」體適能

【減肥健身】李元玲用水桶修靚手臂 看似簡單實則暗藏細節

減肥健身︱台灣混血女神車禍復健不言棄 超難動作練出完美體態

減肥健身｜台灣陽光女生擺脫旁門左道 修靚線條只靠一招不二法門

減肥健身｜KOL楊舒婷塑出零死角線條 阻力帶更有你不知道的好

💡💡同場加映，8項關於腹肌冷知識，訓練事半功倍💡💡

+ 2 + 2 + 2

💡💡同場加映，陳立泠強項TRX，10個好處與限制💡💡

+ 4 + 4 + 4

💡💡同場加映，了解體適能，讓自己變得更fit💡💡

+ 4 + 4 + 4

承接「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」已在IOS及Android登場！立刻按此下載「齊動 LetZ Goal」，登記成為「齊動跑手」，綁Device、Sync數據，將運動里數變獎賞！