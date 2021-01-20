馬拉松｜川內優輝助戰大阪女子馬拉松　疫情下照跑　改道圖破紀錄

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-01-20 10:00

日本的新冠肺炎疫情嚴峻，體育賽事要繼續，唯有左改右改。大阪本月底舉行國際女子馬拉松，雲集全國好手，更有「男嘉賓」助陣。 剛剛達成100次馬拉松「Sub220」的日本名將川內優輝，將會擔任特邀跑手，為一眾女將製造步速。賽事或有機會誕生紀錄，卻因為另一個緊急原因。

大阪國際女子馬拉松為日本每年女子長跑精英賽事，去年賽事更為東奧全馬選拔賽之一。雖然東奧資格塵埃落定，兩名東奧代表一山麻緒及前田穗南仍接受邀請，參加本月31日舉行的賽事。

大會海報近年邀得漫畫家浦澤直樹出手，滿滿《20世紀少年》的風格。（大阪國際女子馬拉松官網）

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一山麻緒去年在名古屋女子馬跑出個人最佳成績2小時20分29秒，距離野口瑞希的日本紀錄2小時19分12秒，相差不足分半鐘。外間期待一山在今戰有機會衝擊大關，大會更邀請川內優輝等3名男跑手擔任Pacer。他表示得悉田徑界希望衝破這項保持達16年的紀錄，「身為日本隊一員，希望努力支援」，其妻子亦會參與今戰。

川內優輝等3名男跑手擔任配速員，希望帶快步速，協助打破紀錄。（Getty Images）

破紀錄靠人和，今次還有「地利」之助。今屆賽事預定有僅僅過百名跑手參加，但是日本疫情極為嚴峻，大阪府已宣布進入緊急狀態。不過，疫情未有阻礙賽事，為了減少活動範圍及動員，在開賽不足兩星期前計劃改道。原先環繞大阪市內，改為在起點長居公園繞圈，在一條約2.8公里的賽道跑15圈。賽道毫無起伏，一片坦途，唯有過彎時或要減速，所以消息一出，日本跑界認為天氣情况許可，大有機會出現好成績。

大阪城下夾道觀賞跑手努力，此情此景，今年無緣。（大阪國際女子馬拉松官網）

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