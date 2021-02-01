【馬拉松】「Sub3婆婆」刷新分齡世界紀錄　訓練量爆增下月再衝

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-02-01 17:16

大阪國際女子馬拉松在疫情中舉行，刷新日本紀錄只差一點點，卻產出了世界紀錄。 60歲以上全馬世界紀錄保持者弓削田真理子，在修改後的快速賽道大幅更新世績，較舊紀錄快超過4分鐘。成功須苦幹，她老當益壯，訓練在疫情下繼續增加。

大阪國際女子馬拉松受日本新冠肺炎疫情影響，賽前宣布改道變成「公園兜圈賽」，平坦賽道或許有利發揮。62歲的弓削田真理子在賽事中保持高速，大半程保持在每公里4分鐘的步速，結果跑出2小時52分13秒，較自己19年12月埼玉國際馬拉松刷新的60歲以上女子世界紀錄2小時56分54秒，快4分鐘有多。

大阪國際女子馬拉松：川內優輝暖男式領跑 一山麻緒遺憾與日本紀錄擦身而過

弓削田真理子以2小時52分11秒完成，在各跑手之中跑48位。（RUNNET）

弓削田賽後直言過程艱辛，但跑出PB，實在興奮。這位婆婆級跑手在高中工作，每月跑量令人驚嘆。2017年受訪時，她月跑600公里。去年疫症爆發令賽事相繼取消，她的訓練量增至每月700公里。去年夏天，弓削田每月跑量已增至800K，包括每周一課15個1000米間歇跑（Interval）。她已跑過109次全馬，並已報跑3月的名古屋女子馬拉松，更訂下目標：「雙腳狀態很好，以2小時50、51分為目標。」

苦等35年終跑Sub 3 62歲婆婆疫情下仍月練700K

弓削田真理子在2019年埼玉馬拉松破W60馬拉松世界紀錄，成為焦點。（資料圖片／さいたま国際マラソン Twitter）

弓削田在前年11月下關海響馬拉松跑出2小時59分15秒，成為首位馬拉松sub 3的60歲以上跑手。

日本61歲婆婆老當益壯 成首位60歲以上Sub 3女跑手

弓削田真理子於2019年下關海響馬拉松成為世上首個跑進3小時大關的60歲以上女子馬拉松選手。（資料圖片）

💡💡秋季跑步防秋燥補給品💡💡

💡💡同場加映，川內優輝教練津田誠一的跑步哲學：💡💡

+ 4 + 4 + 4

💡💡同場加映：註冊營養師潘德翹建議的十大跑步飲食貼士💡💡

+ 4 + 4 + 4

💡同場加映：長跑教練兼跑鞋專家楊肇麟教你虛擬跑攻略💡