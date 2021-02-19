四徑挑戰｜梁俊強靠主場福地創HK4TUC紀錄　連續兩年跑到有幻覺

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-19 17:41

梁俊強（Jacky）以黑馬姿態成為今年「香港四徑超級挑戰（HK4TUC、簡稱四徑）」唯一一名在50小時內完成的跑手。兩個月前才獲參賽資格，梁俊強本來無心爭取「Breaking 50」的紀錄，但當他落船步出梅窩碼頭時，迎接他的是朋友的歡呼，叫他爭取創造歷史。

承上篇，由麥徑到港島徑戰情：回顧梁俊強創紀錄之路 四大高手領先到墮後

年初二晚，跑完麥理浩徑、衛奕信徑及港島徑的梁俊強經過在船上的休息，來到梅窩。他說：「我要忘記之前跑過什麼，總之當自己開始一個比賽，做好70公里鳳凰徑，希望10小時內完成。」

行到鳳凰徑才意識有望創紀錄

出到碼頭，他見到多名外籍朋友為他歡呼，「他們平時說話不多，但那晚很熱烈，他們告訴我『你是創造歷史的人』、『你的時間非常好』之類，又跟我說Salomon都是快我45分鐘，覺得我有能力追得上。」Salomon Wettstein是梁俊強口中的四大高手之一，有望在50小時內完成四徑的人，也是當時唯一一個領先梁俊強的跑手。

梁俊強在船上沒有看手錶或電話，茫然不知時間，「我不追Salomon了，我的目標又不是穿50，有51、52小時就很足夠。朋友見我在碼頭懶懶閒，又無所事事那樣，就催促我快點上路。」晚上10時，梁俊強出發，踏上鳳凰徑。

梁俊強在完成四徑兩日後接受訪問，分享今次的經歷及感受。（顏銘輝攝）

梁俊強說：「我開始行，望望錶，才明白他們的意思。我只跑了39小時廿幾分，假如我10小時完成鳳凰徑，有可能破50。直到那一刻，我穿50小時的計劃才出現，想盡力一試。」他大概計過，只要年初三天光時去到大東山，那就有機會了。

狗嶺涌超越最後一位四大高手

走到狗嶺涌，梁俊強見到前方有頭燈的燈光，起初以為是露營人士，但行近一看，對方穿跑手裝束，竟然是Salomon Wettstein。

梁俊強賽前認為只有Tom Robertshaw、曾小強、Salomon Wettstein及羅啟邦四大高手有力衝擊50小時的紀錄，但那時候Tom Robertshaw及曾小強已因傷退出，羅啟邦比他慢了至少一班船，而Salomon Wettstein就在他眼前。

【Salomon Wettstein走過298公里四徑】

+ 11 + 11 + 11

梁俊強形容當時兩人相遇的情況，「他說胃部不適，食不到東西，整個人都沒有力。我見到他時，他只能夠慢慢行，行到飄下飄下。Salomon問了我一句『你沒有打算穿50』，我答他『有！我想盡力一試，跟住你一齊完成』。其實他有嘗試跟我的速度。有人鼓勵過他，他仍然很想去衝。我很欣賞他的，可惜他真的是……我事後見到他還有四頭肌痛，很影響到落山。未到分流，他已經累透了，我都沒有辦法。」

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在梁俊強前面，再沒有任何人了，只有創造歷史的機會。

上昂坪途中有幻覺

雖然梁俊強在羗山有點狀態下滑，但吃點東西後，身體好轉，他繼續加快，前往昂坪。往昂坪的路上，他行到有幻覺，「馬路旁邊有電箱、欄杆、樹木，我見到有人站在那兒，見到電箱有兩個人攬在一起，但行近一點，只是油漆。」

「我以為欄杆、樹木是大會的攝影師，原來又是幻覺。突然聽到大澳那邊有歡呼，我想深夜為何大澳有人開派對歡呼？現在回想起，應該都是幻覺。」

梁俊強表示連續兩年跑四徑都有幻覺，但他早有心理準備，沒有被幻覺影響。（Photo by Vincent Chan）

去年四徑，梁俊強在第二晚也出現過幻覺，在港島徑行上大風坳時，見到山坡的樹木有人的臉孔。有了去年經驗，他冷靜面對幻覺，「我知道行四徑一定會有幻覺，只是不知道何時出現。去到昂坪才有幻覺，其實都已經好好。」

梁俊強克服幻覺，在清晨上到昂坪，向鳳凰山進發。（資料圖片/李琬瑩攝）

由深屈道起，梁俊強開始為自己定下分段目標時間，順利在清晨5時49分前到達「鳳凰觀日」的鳳凰山登山口，並要求自己在6時半前上到鳳凰山。怎料梁俊強愈戰愈勇，6時20分就登上934米高的鳳凰山，6時48分落到伯公坳，有兩小時讓他上落大東山趕回梅窩。

由伯公坳登大東山的鳳凰徑。（資料圖片/歐嘉樂攝）

「鳳凰徑是我的主場福地」

鳳凰山及大東山是香港第2及第3高峰，是四徑參加者最後要克服的兩座大山，但這兩座高峰正是梁俊強15年跑山生涯中良師益友。他說：「衛徑是我接觸越野跑的地方，第一次差不多截龍才走完衛徑長征，令到我愛上跑山。鳳凰徑有我最重要的回憶，很多重要成績都在鳳凰徑做到，鳳凰徑可說是我的主場及福地。我在鳳凰徑上訓練及學跑山，沒有人教我的，是這條路令我不斷揣摩更有效率的跑山方式。」

跑逾49小時，梁俊強落了大東山，沿馬路跑向終點梅窩。（Photo by Vincent Chan）

梁俊強高速完成主場鳳凰山及大東山，落到梅窩。（Photo by Vincent Chan）

黎明的魚肚白下，梁俊強走過鳳凰山；清晨紅日冒起，他登上大東山。最好的朋友，以最美的景色，歡送他走向創造歷史的終點。

他說：「我對鳳凰山及大東山情有獨鍾，我很多訓練日子都在大東、鳳凰度過。我很幸運，在鳳凰山見到天色由深色轉淺色，去到大東山見到日出升上來，這個是十分美好的回憶。」感動過後，他離開大東山，離紀錄尚餘個半小時，離終點還有7公里落山路。

【梁俊強年初三早上抵達梅窩，按傳統親吻郵筒，激動流淚】

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梁俊強用了10小時4分跑完70公里鳳凰徑，回到梅窩碼頭，在眾人的歡呼下，撲向象徵四徑終點的綠色郵筒，雙唇吻下去，淚水缺堤而下。他說：「由大東山跑落去時，都會想自己會不會哭。」

「那時覺得沒有什麼值得哭哭啼啼，但去到郵筒那一刻，我覺得自己是幸運的一個。我沒有想過自己可以第一個回來，而且時間是穿50小時，覺得整件事很神奇及幸運，我竟然是做到這件事的那個人。這是自己多年努力的回報，真的是喜極而泣。」

【2021年香港四徑超級挑戰11名完成者及生還者（實時追蹤分段時間僅作參考，或與最終成績有偏差）】

+ 5 + 5 + 5

梁俊強的時間是49小時21分。

他成為史上最快完成四徑的跑手。

他成為唯一一名在50小時內跑完四徑的跑手。

他眼中的四大高手或傷或退，反而他無心插柳，創造歷史。

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【在梁俊強之後，Salomon Wettstein以51小時53分完成四徑，抵達終點梅窩】

+ 5 + 5 + 5

【曾小強雖然因傷退出，但到終點等待其他人完成】

+ 3 + 3 + 3

【梁俊強等待羅啟邦到終點，兩人相擁】

+ 3 + 3 + 3

今年四徑完成者及生還者名單：

完成者：梁俊強（49小時21分）、Salomon Wettstein（51小時53分）、劉俊文（58小時23分）、Hyun Chang Chung（59小時23分）、Nikki Han（59小時42分）、羅楚健（59小時49分） 生還者：羅啟邦（61小時55分）、吳益華（65小時17分）、Will Hayward（66小時59分）、關綺婷（67小時45分）、Virginie Goethals（69小時55分）

什麼是四徑？

香港四徑超級挑戰要求參加者連走香港四大遠足徑，分別依次序是100公里的麥理浩徑、78公里的衛奕信徑、50公里的港島徑及70公里的鳳凰徑，全程298公里。能夠在60小時之內完成的，會獲得「完成者」榮譽，而在72小時內完成的就會被稱為「生還者」。之前9屆比賽，大約160人參加，只有16名完成者及31名生還者，其中18人今年再度挑戰。