靜脈曲張跑手注意｜保持動起來方可治本　中醫內外夾攻治「筋瘤」

撰文： 李思詠 最後更新日期： 2021-03-19 10:17

靜脈曲張不是運動傷患，卻是香港常見都市病。有靜脈曲張的跑友，可靠中醫調理治病，日常亦可靠湯水食療輔助紓緩。

【編按：註冊中醫師兼IPTFA銅級國際專業康體私人教練徐澤昌博士分享臨床經驗和醫學心得，在「運動中醫學」專題為大家解構運動宜忌。每人體質不同，意見僅供參考，讀者不宜胡亂用藥，若有疑問，應盡快請教註冊中醫師或其他專業人士。】

從中醫視點理解靜脈曲張，原來屬於「筋瘤」的範疇。註冊中醫師徐澤昌解釋：「《外科正宗》記載，『筋瘤者，堅而色紫，壘壘青筋，盤曲甚者結若蚯蚓』。」

靜脈負責將血液運送回心臟，由於腿部靜脈距離心臟較遠，要靠下肢肌肉縮放及靜脈瓣膜引導，輔助血液回流。當瓣膜無法正常運作，血液瘀積在下肢，下肢靜脈壓力增加，就會引發靜脈曲張。

當血管瓣膜無法正常運作，血液瘀積在下肢，下肢靜脈壓力增加，就會引發靜脈曲張。（Getty Images）

久坐、久站、肥胖、懷孕，都易有靜脈曲張。

「長期從事站立負重工作，勞倦傷氣；或多次妊娠，氣滯血瘀，血壅於下，結成筋瘤；或驟受風寒或涉水淋雨，寒濕侵襲，凝結筋脈，筋攣血瘀，成塊成瘤；或因外傷筋脈，瘀血凝滯，阻滯筋脈絡道而成。」

患有靜脈曲張，不少人都會自行塗藥膏紓緩，或向西醫求診，其實中醫也能醫治靜脈曲張。內服中藥的話，會按病因病機治療，如補中益氣活血舒筋、或暖肝散寒益氣通脈、或活血化瘀和營消腫等；針灸和刺絡放血，也是臨床治療靜脈曲張的常用方法，能行氣活血，疏通經絡。

輕鬆慢跑可以紓緩靜脈曲張。（資料圖片；盧翊銘攝）

註冊中醫師徐澤昌教你5大貼士預防靜脈曲張（按圖）：

不少人都問，患有靜脈曲張再去行山或跑步，會否加重雙腳負擔？徐澤昌說，適當運動（如慢跑）、按摩和伸展，反而能活動下肢，有助紓緩靜脈曲張；他特別提醒，一個漫不經心的日常小動作，也是靜脈曲張元兇之一：

避免翹腳坐，因會使血液循環變差！ 註冊中醫師徐澤昌

至於日常食療，徐澤昌建議黑豆益氣湯，但他補充，食療是輔助，接受正規治療方為上策。

黑豆益氣湯（二人份量） 材料：黑豆一兩、黃耆5錢、黨參5錢、蜜棗3枚、雞血藤3錢、瘦肉半斤 製法：瘦肉汆水，其餘材料洗淨，加入適量水後，先大火煲滾後轉細火煲1.5小時，即可飲用。 功效：健脾益氣，活血通絡。 使用注意：此湯適合平素氣短乏力、腰痠、久站久行後出現瘤體增大人士服用。如月經量多者及孕婦不宜服用，正在服用薄血丸人士應先咨詢註冊中醫師。

註冊中醫師徐澤昌。（資料圖片；龔嘉盛攝）

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