倫敦馬拉松｜Sabastian Sawe驚人配速　最後十公里加速終破兩小時

【London Marathon/倫敦馬拉松】肯尼亞跑手薩維（Sabastian Sawe）用行動證明人類終能於正式馬拉松比賽裏，在兩小時內完成42.195公里。回顧他今天在倫敦馬拉松的分段配速，最後10公里愈戰愈勇，是42.195公里中最快的分段配速。



倫敦馬拉松｜薩維（Sabastian Sawe）跑出1小時59分30秒，成為史上首個在正式馬拉松比賽跑進2小時大關的跑手。（Getty Images）

對於馬拉松成績，香港人較熟悉的可能是渣打馬拉松「千金先生」的Sub 3，即是3小時內完成馬拉松；要跑出一個Sub 3馬拉松，平均每公里起碼要跑4分15秒的配速。

那麼，要跑一個兩小時內的馬拉松，配速又該如何？根據BBC報道，薩維今天的分段配速是這樣的：

5公里：2分51秒

10公里：2分53秒

15公里：2分55秒

20公里：2分51秒

半程：2分52秒

25公里：2分53秒

30公里：2分53秒

35公里：2分47秒

40公里：2分45秒

42公里：2分40秒

倫敦馬拉松｜薩維（Sabastian Sawe）與Yomif Kejelcha一起跑出Sub 2馬拉松，後者更是初馬。（Getty Images）

薩維在頭30公里的配速十分穩定，維持於2分51至2分53秒，但這個配速不足以打破2小時大關，預計成績約是2小時00分24秒。

30公里打後是一般跑手容易「撞牆」的距離，但對薩維來說，是時候發力了。他在最後約10公里開始加速，愈跑愈快，最後兩公里終點在望，更跑出2分40秒的速度，Sub 2世績已是他的囊中物。

倫敦馬拉松｜薩維（Sabastian Sawe）締造人類歷史。（Getty Images）