跑鞋推薦｜總結2026上半年：adidas冠軍跑鞋　三大品牌新鞋將面世

薩維（Sabastian Sawe）在倫敦馬拉松以驚世的1小時59分30秒奪冠，帶領人類開創突破2小時大關的馬拉松歷史，總結2026上半年七大馬拉松的其中三大，adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 3以Sub 2佳績一戰封神，但Nike、On及ASICS同樣有原型（Prototype）跑鞋亮相，亦創出不俗戰績，意味不久將來再有頂級競賽鞋推出市面，馬拉松「軍備競賽」仍然大有看頭。



adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 3本身就是一個紀錄，97克的重量（以男裝US 9計算）標誌着跑鞋突破百克大關，其表現亦不負眾望，除了協助薩維以1小時59分30秒創出世界紀錄，一舉超越曾在1:59 Challenge中跑出1小時59分40秒的傑祖基成為新一代「跑神」，亞軍跑手（Yomif Kejelcha）同樣穿著PRO EVO 3跑出1小時59分41秒，首戰全馬便突破以Sub 2完成。

跑鞋推薦｜adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 3一戰封神。（Getty Images）

adidas固然是今次倫敦馬拉松的大贏家，亦憑PRO EVO 3收復一度被Nike「碳板革命」搶去的「跑鞋領地」。總結2026上半年七大馬拉松的三大，即東京馬拉松、波士頓馬拉松及倫敦馬拉松，adidas在男、女子三甲中佔了八席，包括三對PRO EVO 3、三對PRO EVO 2及兩對PRO EVO 1 V2，其中三個冠軍分別是兩對PRO EVO 2及一對PRO EVO 1 V2。其次是ASICS，五度於三大馬中站上頒獎台，NIKE以三次三甲排名第三，Under Armour及On則各有一個冠軍。

PRO EVO 3風頭一時無兩，但在三大之中，Nike、ASICS及On皆有Prototype亮相，意味着稍後將有新的頂級比賽鞋推出市場。倫敦馬拉松男子組季軍Jacob Kiplito跑出2小時00分28秒，其實已比之前的世界紀錄（2小時00分35秒）快，他穿上一雙全黑跑鞋應戰，預料是Alphafly 4，這對Prototype已獲世界田聯批准出賽。從世界田聯圖片所見，跑鞋不像Alphafly 3般有外露的Air，中底泡棉亦未有標明物料名稱。Nike日前發出新聞稿，表示將陸續有更多Prototype在各個比賽中亮相，亦釋出估計是Alphafly 4的圖片，但未有列明Alphafly 4的發佈日期，有外國跑鞋網站將在今年底上架。

跑鞋推薦｜Nike Prototype。（世界田聯）

跑鞋推薦｜Nike日前發出新聞稿，公布最新Prototype的細節。（Nike官方發佈）

跑鞋推薦｜Jacob Kiplito穿上NIke Prototype在倫敦馬拉松上陣，跑出2小時00分28秒，其實比舊世界紀錄要快，無奈被Sub 2比下去。（Getty Images）

另一矚目跑鞋則是On的Cloudboom Dev 5，跑鞋摒棄了傳統的孔洞中底設計，變成CloudTec® Sphere科技中底。Hellen Obiri在上月的紐約市半馬拉松已穿上Cloudboom Dev 5，以1小時06分33秒打破賽道紀錄，她在倫敦馬拉松再以這對跑鞋應戰，與冠軍的艾絲花鬥到尾段才被甩開，最終以2小時15分53秒奪得亞軍。

跑鞋推薦｜On的Prototype。（世界田聯）

跑鞋推薦｜Hellen Obiri（右）穿上On的Prototype跑倫敦馬拉松，外界期待跑鞋上市。（Getty Images）

ASICS亦有一對Prototype亮相，4月20日的波士頓馬拉松，John Korir便以這對Protoytpe贏得男子組冠軍。外界預計這對是METASPEED RAY 2的Prototype，第一代METASPEED RAY在PRO EVO 3誕生前，以129克成為市面上最輕跑鞋。METASPEED RAY 2的實際設計及數據仍有待官方公布，目前未有相關資料。

跑鞋推薦｜ASICS Prototype。（世界田聯）