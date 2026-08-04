梁德洋實測HOKA Clifton 11與Clifton PRO：令訓練更豐富的好拍檔

「我應該買什麼跑鞋？」這大概是每個長跑初哥都曾問過的問題，也是長跑教練梁德洋最關心的其中一環，尤其他不時見到第一次接觸跑步的初哥，腳踏一雙碳板鞋來上課，明明練跑可以強身健體，卻隨時因為選錯裝備而弄巧反拙。

無論初哥或老手，慢跑鞋肯定是最常用也最安全的裝備。HOKA旗艦慢跑鞋Clifton最近更新為Clifton 11及Clifton Pro，兩個型號今月正式上市，前者保留Clifton一貫的安全感和穩定性，後者則在緩震功能之上添加回彈，兩對跑鞋兼容基礎訓練與慢跑變奏。

攝影：楊宇翹



跑鞋推薦2026｜HOKA今月一口氣以兩款新鞋為Clifton系列升級，一款是Clifton 11，另一款是Clifton PRO。（楊宇翹攝）

跑鞋推薦2026｜HOKA今月一口氣以兩款新鞋為Clifton系列升級，一款是Clifton 11，另一款是Clifton PRO。（楊宇翹攝）

跑鞋推薦2026｜Clifton 11

全新透氣工程網布 適合香港夏天

HOKA憑極致緩震跑鞋Bondi走進路跑界之後，一直在路跑鞋方面深耕細作，2014年面世的Clifton，在緩震與輕量之間取得完美平衡，十多年來深受跑友歡迎。

從去年4月上市的Clifton 10到今月發售的Clifton 11，HOKA「粉絲」足足等了超過一年，結果HOKA今年不只推出Clifton 11，更帶來全新的Clifton Pro，將日常訓練鞋全面升級。梁德洋收到兩對跑鞋後，率先跑了超過20公里，體驗升級路感。

跑鞋推薦2026｜HOKA Clifton 11更新了鞋面工程網布，更加透氣舒適。（楊宇翹攝）

如果說Clifton在十周年來了一次重大革新，Clifton 11則在前一代的基礎上精雕細琢，更切合跑鞋本身用於長課訓練或恢復跑的定位。鞋面改用全新的透氣工程網布，配搭經過改良的鞋墊，從鞋面到鞋楦的質感柔軟舒適。梁德洋特別喜歡鞋面網布，尤其適合時而酷熱時而暴雨的香港夏天：「相信大家近日練跑一定『爆汗』，長課後必須清洗跑鞋。我洗過Clifton 11，放在門口吹一個晚上，跑鞋已完全乾透，可以每日穿著。」

跑鞋推薦2026｜梁德洋急不及待穿上HOKA Clifton 11練習，大為滿意跑鞋的舒適度。（楊宇翹攝）

Clifton 11的中底沿用上一代設計，柔韌的CMEVA物料加上HOKA獨家的MetaRocker™滾動幾何設計，後跟42毫米及前掌34毫米帶來8毫米足跟差，有助步履過渡更順暢。梁德洋分享他穿著Clifton 11在吐露港練跑的路感：「我本身中前掌落地，所以特別喜歡MetaRocker™那種在蹠骨位置的腳掌過渡的感覺，非常順滑。其實這個設計對跑步初哥來說尤其重要，試想像從未練過跑、第一次來上堂的學生，連續跑10分鐘可能已是極限，如果跑鞋再增加雙腳負擔，不但難以完成訓練，甚至增加受傷風險。」梁德洋特別提醒，初哥想開始跑步，應先以仍有氣力說話的速度跑10分鐘，休息一會再跑10分鐘，「這種形式的間歇跑，可讓身體逐步適應運動的節奏，之後才逐步增加訓練量」。

跑鞋推薦2026｜梁德洋認為，慢跑鞋是初學者的必備款式，耐用又安全。（楊宇翹攝）

跑鞋推薦2026｜Clifton PRO

漸進加速跑的好幫手

當初學者透過慢跑提升體能，經過六、七課訓練，開始掌握不同配速的感覺，便可以為輕鬆慢跑或長課加點變奏——HOKA的全新型號跑鞋Clifton PRO，正是這一類加速訓練的好拍檔。

Clifton PRO最矚目的元素莫過於全新PROGLIDE+科技中底，以PROGLIDE+技術結合高回彈的SCF泡棉，加上HOKA獨家的MetaRocker™滾動幾何設計，既能吸收來自地面的衝擊力，又融合強勁回彈與流暢的足底滾動感，引導跑手步伐向前推進，跑起來不會有厚底緩震跑鞋容易出現的拖沓感，提高步幅轉換效率與掌控力，整體跑感更爽朗俐落。

跑鞋推薦2026｜Clifton PRO是HOKA今年推出的全新型號，兼具緩震與回彈。（楊宇翹攝）

在梁德洋的日常訓練裏，不時有漸進加速跑的課節，Clifton PRO既能紓緩長距離跑動帶來的衝擊力，強勁回彈又能幫助加速推進，全能的定位有助課表變得更豐富。「用漸進加速跑形式完成長課，可以由輕鬆跑開始逐漸提升速度，心跳大約由Zone 2慢慢加到Zone 3或Zone 4。」梁德洋說，他的慢跑步速也有不同節奏，橫跨4分15秒至3分35秒，一雙兼容緩震和加速的訓練鞋，「這類跑鞋方便又好用」。

跑鞋推薦2026｜Clifton PRO的PROGLIDE+中底，是HOKA的全新研發的科技。（楊宇翹攝）

跑鞋推薦2026｜HOKA Clifton系列

梁德洋：先由穩紮穩打累積里數開始

長跑賽季即將來臨，梁德洋提醒，跑手們在駕馭競速利器前，一雙能夠帶你安全地跑得更遠的慢跑鞋，絕對是必備配置。他亦為初學者總結了以下練跑貼士，希望大家長跑長有：

1. 一開始練跑宜輕鬆一點，不要覺得不吃苦就等如沒運動，從輕鬆運動入手，讓自己持之以恆

2. 追求健康生活，只練跑是不足夠的，必須同時注意飲食

3. 適當加入體能訓練或者健身，對基本健康或提升跑步表現，都有幫助

4. 初學者切記選擇避震較好的跑鞋，安全為先，HOKA的Clifton和Bondi都適合初哥穿著

