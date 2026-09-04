渣打馬拉松2027報名日期+路線　半馬名額增4000　增設啟德海濱跑

渣打馬拉松2027（渣馬2027）維持舉行一日賽事，於2027年1月17日上演。報名日期為2026年9月11日。

基於交通評估，雖然未能改為兩日賽事，但賽會將半馬名額由去馬2.5萬增至2.9萬，總名額達到歷來新高的7.8萬；周六亦將在啟德舉行全新的五公里海濱跑，名額3000。



渣打馬拉松2027｜報名日期及比賽詳情

比賽日期：2027年1月17日（星期日）

報名日期：2026年9月11日

距離：10公里、半馬、全馬

渣打馬拉松2027｜報名日期及比賽詳情 組別 名額 報名費 起點 終點 10公里 3.1萬 港幣420元 東區走廊 維多利亞公園 半馬 2.9萬 港幣520元 尖沙咀彌敦道 全馬 1.8萬 港幣600元 10公里輪椅組 30 港幣350元 灣仔運動場

渣打馬拉松2027｜報名詳情

開始日期：2026年9月11日下午2時正

截止日期：2026年9月20日晚上7時正

第一輪抽籤結果公布：2026年9月25日下午2時起

第一輪付款期限：2026年9月25日下午2時至2026年10月2日晚上11時59分

第二輪抽籤結果公布：2026年10月7日下午2時起

第二輪付款期限：2026年10月7日下午2時至2026年10月10日晚上11時59分

渣打馬拉松2027｜路線圖

10公里路線圖：

渣打馬拉松2027路線圖｜10公里。（官網圖片）

半馬路線圖：

渣打馬拉松2027路線圖｜半馬。（官網圖片）

全馬路線圖：

渣打馬拉松2027路線圖｜全馬。（官網圖片）

10公里輪椅組路線圖：

渣打馬拉松2027路線圖｜10公里輪椅賽。（官網圖片）

渣打馬拉松2027｜簡述

渣打馬拉松2027賽會公布比賽及報名詳情。之前一直盛傳2027年的渣馬將分兩日舉行，但中國香港田徑總會兼渣馬2027籌委會主席關祺表示，一直與各個政府部門協商，經過詳細審查和評估後，最終決定維持舉行一日。

名額方面，渣打馬拉松對上一次增加總名額，已是2016一屆的事，當時由7.3萬增至7.4萬。今屆一口氣增加4000個，全屬半馬名額，半馬亦因此由之前的三槍改為四槍，挑戰組維持早上5時30分起跑，田總行政總監伍于豪表示：「政府批准延長彌敦道至櫻桃街的封路時間，我們將增加一槍半馬，但每槍人數減少，盡量避免賽道擠塞。」伍補充，目前正研究更近部份半馬賽道，但只屬微調，起終點及主要途經位置維持不變。

另外，大會為讓更多市民體驗長跑的樂趣，將於2027年1月16日（星期六）在啟德增設「五公里海濱跑」，以啟德體育園為起點，途經海濱長廊，並以承啟道公園為終點，名額3000人。同日亦舉行「躍動少年跑」，名額由去屆的2500增至3000。