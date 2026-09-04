渣打馬拉松2027報名日期+路線 半馬名額增4000 增設啟德海濱跑
渣打馬拉松2027（渣馬2027）維持舉行一日賽事，於2027年1月17日上演。報名日期為2026年9月11日。
基於交通評估，雖然未能改為兩日賽事，但賽會將半馬名額由去馬2.5萬增至2.9萬，總名額達到歷來新高的7.8萬；周六亦將在啟德舉行全新的五公里海濱跑，名額3000。
渣打馬拉松2027｜報名日期及比賽詳情
比賽日期：2027年1月17日（星期日）
報名日期：2026年9月11日
距離：10公里、半馬、全馬
組別
名額
報名費
起點
終點
10公里
3.1萬
港幣420元
東區走廊
維多利亞公園
半馬
2.9萬
港幣520元
尖沙咀彌敦道
全馬
1.8萬
港幣600元
10公里輪椅組
30
港幣350元
灣仔運動場
渣打馬拉松2027｜報名詳情
開始日期：2026年9月11日下午2時正
截止日期：2026年9月20日晚上7時正
第一輪抽籤結果公布：2026年9月25日下午2時起
第一輪付款期限：2026年9月25日下午2時至2026年10月2日晚上11時59分
第二輪抽籤結果公布：2026年10月7日下午2時起
第二輪付款期限：2026年10月7日下午2時至2026年10月10日晚上11時59分
渣打馬拉松2027｜路線圖
10公里路線圖：
半馬路線圖：
全馬路線圖：
10公里輪椅組路線圖：
渣打馬拉松2027｜簡述
渣打馬拉松2027賽會公布比賽及報名詳情。之前一直盛傳2027年的渣馬將分兩日舉行，但中國香港田徑總會兼渣馬2027籌委會主席關祺表示，一直與各個政府部門協商，經過詳細審查和評估後，最終決定維持舉行一日。
名額方面，渣打馬拉松對上一次增加總名額，已是2016一屆的事，當時由7.3萬增至7.4萬。今屆一口氣增加4000個，全屬半馬名額，半馬亦因此由之前的三槍改為四槍，挑戰組維持早上5時30分起跑，田總行政總監伍于豪表示：「政府批准延長彌敦道至櫻桃街的封路時間，我們將增加一槍半馬，但每槍人數減少，盡量避免賽道擠塞。」伍補充，目前正研究更近部份半馬賽道，但只屬微調，起終點及主要途經位置維持不變。
另外，大會為讓更多市民體驗長跑的樂趣，將於2027年1月16日（星期六）在啟德增設「五公里海濱跑」，以啟德體育園為起點，途經海濱長廊，並以承啟道公園為終點，名額3000人。同日亦舉行「躍動少年跑」，名額由去屆的2500增至3000。