從天水圍教室跑進啟德夜色　小學老師Rena的City Run減壓哲學

放學鐘聲響起，小學老師Miss Rena完成全日五節課堂，處理好工作，下午四時半離開位於天水圍的學校，前往啟德參加逢周二舉行的Salomon City Run。

「晚上跟一班跑手輕輕鬆鬆跑個5公里，It’s a great way to relax and get your mind off things，什麼工作壓力都忘記啦！」任教英語的Rena開朗健談，說話中英夾雜，聊起跑步眼裏滿是神采，跟記者分享不少跑步經。她的比賽經驗十分豐富，既跑過越野山徑，亦挑戰過路跑半馬，卻自言跑得不快，加上工作忙碌，無法跟隨強度與跑量皆多的訓練計劃，所以鍾情每周一次的City Run，用步履卸去工作重擔，在街巷夜色中來一場人與人、人與地的探索。

攝影：鄧倩螢



小學老師Rena認為，一班人輕鬆夜跑的Salomon City Run，最適合都市上班族。（鄧倩螢攝）

小學老師Rena認為，一班人輕鬆夜跑的SALOMON City Run，最適合都市上班族。（鄧倩螢攝）

SALOMON每逢周二於啟德舉辦City Run，適合任何水平跑手參加。（鄧倩螢攝）

採訪當天，我們跟隨Rena從天水圍一路來到啟德。自言是「社交型跑手」的她，一見記者便侃侃而談跑步經歷。她在加拿大成長，自小喜歡戶外活動，後來因為學業繁重，難以抽空運動，回港工作之後，運動習慣也斷斷續續，直至疫情時候，她再次啟動「運動模式」，每到周末便遊走香港山野，參加不少越野跑比賽，也在路跑賽跑過半馬拉松。「不過我不是衝成績的料子，又不喜歡在運動場衝圈，比賽都是志在參與。但一班人一齊跑，大家輕輕鬆鬆，邊跑邊談邊拍照，我很享受這種氣氛。」Rena說。

下午4時半，Rena從天水圍校園出發，往啟德參加SALOMON City Run。（鄧倩螢攝）

Rena由今年5月開始成為Salomon City Run的一份子。「之前跑山時已認識Salomon，也跟過『樂Sir』廖科樂訓練。今年初報名參加Salomon的試鞋活動，知道品牌有City Run，於是再報名參加。」Rena謙稱跟不上樂Sir的訓練，「樂Sir好犀利呀，跟佢跑難度太高」，反而每周一次的City Run，讓她輕舒步頭一小時，適合都市上班族的生活日程。「這一小時讓我清空腦袋，忘記所有工作的事情，純粹地跑步、聊天、拍照，對於忙碌的香港人來說，『活在當下』很難得」。

每周City Run夜跑是Rena最期待的跑步課節，讓她有一小時清空腦袋，忘掉工作的煩惱。（鄧倩螢攝）

開跑前，Rena把握時間吃個下午茶作為晚餐。（鄧倩螢攝）

Salomon定期在啟德和銅鑼灣舉行City Run，路線由領跑員設定，適合任何水平的跑手參與。採訪當晚，Rena在跑步前先吃個輕便晚餐，換好一身俐落的跑步裝束，趕緊報到，順道在現場試穿品牌當季最新路跑鞋。數十名跑手下班後陸續聚集，大夥兒7時半開始熱身，然後由啟德零售館往沐泰街出發，沿啟德河跑入承啟道、承豐道折返，再繞過啟德體育園主場館跑到開幕不久的龍津石橋公園為終點，全程5公里，大約8時半便完成全程。

我們打趣說Rena由熱身開始便與同行跑友聊個不停，「傾」足5公里，她聽罷開懷大笑，這正是她參加City Run的初衷。「跑步本身很沉悶，一個人跑容易放棄，但一班人跑，大家都是團隊一份子，互相鼓勵，就算跑得慢亦有領跑員陪伴，沒有人會被丟低。」

吃過晚餐，Rena笑說要趕緊報到：「有跑鞋試穿，要早點去才有我的尺碼。」（鄧倩螢攝）

SALOMON City Run有最新路跑鞋型號供參加者試穿，數量有限，先到先試。（鄧倩螢攝）

跑步的維度很廣闊，可以是一場時間競賽，像Rena之前跟隨Team Salomon HK的樂Sir訓練，但也可以是一場人與人、人與地之間的探索，與同伴一步步穿梭於有如棋盤格子的街道之間，用雙腿感受不一樣的城市面貌。「我跑過銅鑼灣、山頂和將軍澳，現在每周二又在啟德一帶跑，香港的夜景真的很迷人，夜幕之下，別有一番景致。」身為老師的Rena，跑步在她心中更有多一種意義，她希望以身作則，為學生樹立榜樣：「跑步的過程不會一帆風順，例如成績不似預期，甚至半路中途跌倒，但我總會找方法令自己堅持下去。我希望同學們也能培養出堅毅精神，對生活多點熱誠，少看手機或平板的螢幕，多做運動，享受與身邊人交流的時刻。」

對於Rena來說，Salomon City Run已成為生活一部份，未來當然不會停步，「每個參加者都有自己的日程，但就算工作再忙碌，大家都會抽空來跑步，每星期見到熟悉的面孔，聊聊不同的話題，你說這樣不是很好嗎？」這種「眾樂樂」的氣氛，是Salomon City Run的最佳寫照，也是Rena繼續跑下去的動力。

Rena最享受SALOMON City Run「眾樂樂」的氣氛。（鄧倩螢攝）

城市夜跑讓Rena看出不一樣的香港景致。（鄧倩螢攝）