「金毛」楊錦鴻罹患肺癌離世　為減肥起步締六大Sub3佳績

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-03-30 15:33

從今開始，快慢自在。 香港第2位在世界六大馬拉松均以3小時內佳績完成的跑手楊錦鴻（金毛），對抗肺癌告一段落，於今日（30日）離世，享年51歲。

「金毛」於2019年12月準備參加大阪馬拉松之前，身體轉差，11月確診肺癌，展開一年多抗病之路。其間，金毛一直保持積極樂觀，成立跑會及藥物治療資助基金，幫助同路人。

金毛鴻盡力一搏 憶跑者人生最感動時光並非六大Sub3

金毛，一路順風。（資料圖片／倫星揚攝）

病情在去年中好轉，癌細胞受控並減少，金毛亦重新開始跑步。可惜天意弄人，去年9月癌症復發並且擴散，金毛盡全力治療，嘗試不同療法，奈何藥石無靈。

金毛於3月24日住院後，仍舊不時更新社交媒體，到上星期五晚表示與醫生商議，沉澱過後公開交代病情。他坦言病情已不可逆轉，心臟亦開始出現衰竭跡象，「隨時會離開」。他強調戰鬥到底，不會放棄，不忘提醒大家不用難過，感謝各方支持和欣賞，「你哋要記住我」。金毛的妻子Mandy於今午在社交媒體發文公布離世消息：

金毛已經喺下午陽光普照嘅時間由主接上去天國，繼續跑佢嘅馬拉松，非常感謝大家一路以嚟俾佢嘅支持及鼓勵，希望大家都唔好為佢太傷心，佢會記得大家嘅

金毛從跑步認識不少同路人，自從他患病後，很多跑友關心病情發展。金毛公開交代後，不少跑友從社交媒體發訊，為他打氣。

17年達成「六大Sub3」前 回憶金毛的長跑格言

金毛完成「六大Sub3」的軌跡：（按圖放大）

金毛的跑步故事為人熟悉。他從前踢足球打前鋒，投身社會後運動減少，變成「肥佬」。任職醫院技術員的他於36歲接觸跑步，起初為健身「keep fit」，後來愈跑愈有。

女兒小時，金毛是肥佬。他接觸長跑，減肥之後脫胎換骨。（資料圖片／受訪者提供）

他加入飛達田徑會，學習跑步，3年後首次在馬拉松跑出「Sub3」佳績。他於2009年參加柏林馬拉松，以「254」完成，展開六大馬拉松之旅。前後耗時8年，於2017年完成芝加哥馬拉松「過齊六關」，全以Sub3成績完走，為全港第2位跑手達成佳績。