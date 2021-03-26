楊錦鴻最後盡力一搏　憶跑者人生最感動時光並非六大馬拉松Sub3

撰文： 何偉畧 李思詠 最後更新日期： 2021-03-30 19:56

跑鞋近在咫尺，「私家路」落樓直達。距離無限短，回到起點卻很遙遠。 香港第2位「Sub3」完成世界六大馬拉松跑手楊錦鴻（金毛），遇上人生最大難關。前年診斷患上肺癌三期，病情一度好轉，重新起步不久，突然急轉直下。 做好準備，面對路上任何天氣，「金毛鴻」的跑者魂盡一切努力應戰。回憶抗病歷程，曾察覺身體響起警號。奈何命運，為他選擇。

【編按】訪問刊出後，楊錦鴻病情急轉直下，於2021年3月30日不敵癌魔病逝，終年51歲。金毛精神，將長存我們心中。

訪問當天早上，氣溫跌至17度。相約在海濱見面，改回金毛的家。他應門後緩緩坐下，談近况，也談以往。「生死之交」大哥「太郎」走來走去，小妹「悠悠」本待在窗台伴着老爹，聞風先遁。

「金毛」楊錦鴻罹患肺癌離世 為減肥起步締六大Sub3佳績

17年達成「六大Sub3」前 金毛的長跑格言是什麼？

楊錦鴻專訪｜金毛長跑格言 人會老，青春卻無價｜跑步人誌

肺癌治療熬人，金毛受訪時坦言止痛藥劑量強，使他感暈眩。（何偉畧攝）

希望與失望的煎熬

「舊年5月完成療程，可以跑返」，經過手術與化療，腫瘤縮小了，病情受控。詎料曙光乍現，原來最好的尚未來臨，「都冇辦法，做呢行（醫院放射治療部機械員）都知，乜情况都有」。金毛暫時停止化療，改為嘗試免疫療法，「唔係個個人都work，見步行步」，服用補充品，中醫調理，「都係買個希望」。

大廳之上，掛起金毛與Mandy一起受訪的文章。（何偉畧攝）

上次跑步是去年9月，不久復發，身體情况頗差，肺功能大為削弱，感覺比初次病發時更差，「差到日常生活都受影響，最近再差啲，企起身都喘氣」。說來泰然自若，出自不能跑的跑者之口，聽來字字沉重。下一次跑步難料何時，但說跑步歲月，金毛認為大功告成。

陪着他抗病的除了妻女和跑友，還有信仰。（何偉畧攝）

六大與惡病 命運交匯處

回憶始於2006年、36歲時為了減肥開始跑，百九磅減到百三磅，跑過方知「咁跑得」。39歲跑廈門馬拉松，全馬突破3小時大關，自此Sub3是家常便飯。無數Sub3之中，「六大Sub3」為人津津樂道。2016年紐約馬拉松Sub3衝線後，癌魔似乎招過手。

金毛養病的時光，多得太郎陪伴。誰帶來這小鬼？是金毛的女兒Yoyo。（何偉畧攝）

命運選擇 安然接受

紐馬過後，體能大跌，練習表現差得離奇，「未試過跌得咁多，仲以為自己更年期」。他主動求醫，提出驗血，都沒有發現。十字街口或許與康復機會擦身而過，金毛沒多怨言：「驗到，六大Sub3唔到，差一隻真係好遺憾」。

不少跑友都愛展示輝煌戰績，金毛的展示架當然有「六星連珠」牌。（何偉畧攝）

金毛完成「六大Sub3」的軌跡：（按圖放大）

逐漸回復，17年芝加哥馬拉松完成「六寶獎」，成為全港第2人。炸彈埋藏到19年8月，終於爆炸，「咳到夜晚瞓得唔好」。跟愛妻Mandy報跑了當年12月大阪馬，想撐到跑完，已不可能。「好驚係Cancer，想拖到跑完先去睇」，因為心裏已有最壞打算，「如果係肺癌，心諗死梗，做呢行就知。大部分都輸」。

練習表現愈來愈差，「跑到胃都扯住」，10月決定求醫，照X光。起行前一個月，不幸言中。

貓妹妹「悠悠」獨佔一角。（何偉畧攝）

最好的風光 還是在香港

追追趕趕，高高低低，51歲的金毛往後看，云云Sub3都不是十多年跑者生涯中最感動的畫面。常在心頭的地方，始終是香港。「07年第一隻馬跑China coast（中國沿岸馬拉松），好難，跑到『34幾』，又無抽筋。臨尾直路衝落去，跑完真係有少少眼水」，香港最大賽事「初體驗」也少不了，「渣馬第一次Sub3，因為有一千蚊。非因為錢，而係嗰場Sub3，旁人會認同你係高手」。

渣馬全馬難度相當高，衝破大關令金毛永誌難忘。（受訪者提供）

揸緊宗旨型住跑 若說遺憾……

半途出家的跑步人生，創造佳績，有能成為Pacer，甚至實踐自己的跑步宗旨到極致，「型」到去日本穿禮服，親手為Mandy掛起頸鍊。跑者生命的不完美，他只有這兩點，小小的，「想50歲之後都Sub3，橫跨三個字頭，咁就perfect！體壇無乜人做到，橫跨咁耐都仲keep到」。小的，「19年德島馬，跑跑知道Sub3唔到，諗過停落嚟同老婆一齊跑，但係要等成個鐘，而且好凍，放棄咗」。

兩頭小貓都是金毛的生死之交，「最初返嚟好多病，醫咗好耐」。（何偉畧攝）

做好準備 難免掛念

比賽「唔Sub3難過Sub3」，金毛坦言驗出頑疾，這一戰完全不在控制之內，「復發之後，好反覆，病情原地踏步，仲差咗」。個人而言，最壞的心理準備，亦已預備，「隨遇而安啦」，唯獨最掛心妻子Mandy與女兒Yoyo，「老婆一齊幾十年，最擔心，好彩佢都堅強」。

戰友不止跑鞋，還有四出征戰的行李箱。（何偉畧攝）

青馬橋、東京、波士頓、柏林、倫敦、紐約、芝加哥……擱在廚房裏的跑鞋，隨時候命。天大地大，想在哪裏再跑一回？

金毛與Mandy一起跑過3次馬拉松，最後一次是德島馬。（受訪者提供）

「大王爺廟」，金毛的日常練習路線，從馬鞍山跑到大埔，「同老婆一齊跑，每次都有好多跑友同我揮手」。

為Mandy戴上頸鍊 願望達成

金毛，保重。（資料圖片／倫星揚攝）

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