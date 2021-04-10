行山｜TOPO MTN Racer 2硬砌麥徑16小時　極惡考驗平反一個劣評

撰文： 楚戶三 最後更新日期： 2021-04-10 08:02

觀乎各大網上山系專頁，不難發現，本地山友對TOPO這個美國新晉越野品牌的興趣愈來愈大。最新一代MTN Racer 2近期推出後，或許不少人都躍躍欲試吧，不時見到山友查詢相關鞋款的著用感。然而，不知是幸是不幸，原來這款TOPO的旗艦級越野跑鞋在香港的上架日期，比美國本土還要早，網上的實測資料實在不多，當下希望了解這款山鞋，只有親身體驗最直接。 上周末，適逢我跟友人約好了參加「逆走100虛擬越野跑」的51公里半程賽，又剛好接過到品牌提供的TOPO MTN Racer 2。坊間一直評價TOPO山鞋「耐用度不足」，但我過去穿兩款Ultraventure後，感覺不如網上評論般差，於是靈機一觸。不如就趁今次機會，以半百公里「地獄級」測試。以「生命作賭注」般，看看這款TOPO旗艦越野跑鞋是否如此不堪一擊吧？ 文、圖：楚戶三

測試鞋款：TOPO MTN Racer 2（按圖放大）

（01美術製圖）

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

測試路線：「逆走100虛擬越野跑」的51公里半程賽，從慈雲山道休憩處出發，由沙田坳道上獅子亭，經歷茅坪、昂平、水浪窩、企嶺下、雞公山、北潭坳、赤徑、西灣村、西灣山、浪茄、萬宜水庫東壩，最後以北潭涌為終點，全長約51公里。路途上踏遍水泥路、石級、砂泥路、沙灘、亂石等地表。走過部分路段時，體能已嚴重消耗，更要依賴鞋的性能輔助。疲倦的身體拖著腳步走過亂石、沙泥斜坡、濕滑硬地等，抓地、保護性能的要求更重要，絕對是歷次TOPO山鞋測試中，最嚴峻、徹底的一次。

TOPO MTN Racer 2

用一場51公里的半程逆走試鞋，堪稱極限實測。

鞋款簡介

MTN Racer是TOPO品牌旗下的旗艦越野跑鞋，國際權威跑步雜誌《Runner's World》評價這個鞋款時形容，當各位山友穿過MTN Racer攀爬、跑越、體驗所有越野跑的條件後，腦海中大概都會想起「Ain't No Mountain High Enough」這首英文老歌，以示對這個系列的性能認可。今次MTN Racer 2，顧名思義就是系列的第二代，品牌方面自然不敢怠慢，盡將手頭上最頂尖的配置，投放在鞋子各個細節設計上。

MTN Racer是TOPO的旗艦越野跑鞋。

最明顯莫過於其中底的物料配置。作為一雙跑鞋的「靈魂」，TOPO為MTN Racer 2更新配用了3層的ZipFoam中底，比一般EVA中底的緩震表現更好，柔軟、輕巧，每一步卻又有「彈彈吓」的腳感，走在登山前的都市道路上已很明顯。鞋子的後跟厚達30毫米，前掌亦有25毫米，跟Ultraventure一樣，採用5毫米的掌跟差比例。按照掌跟差愈大、緩震度通常愈高的跑鞋規律來看，鞋子不會有「前推」提速感，而在緩震與觸地的腳感中取得平衡，務求每一步都是「腳踏實地」的安穩邁進。為了這種對於山路反應的要求，品牌甚至抽走山鞋中底常見擋岩板，只為令腳掌的抓地感更直接，絕對是TOPO的造鞋風格。

「傾情」實測，走過不同地表（按圖放大）

此外，身為前Vibram總裁的TOPO主理人Tony Post，對於前東家的物料自然格外有心得，於是在今回MTN Racer 2的配置上，亦採用了頂配的Vibram Megagrip，也就是跟人氣山鞋HOKA ONE ONE Speedgoat 4所採用的物料完全相同，抓地表現毫無分別，單單計底的設計，絕對稱得上是現代頂級山鞋的配置。

寬腳掌是TOPO的特色。

經常看到有山友稱TOPO的強度不足，因而有不夠耐用之嫌。事實上，MTN Racer 2鞋子主要採用Engineered Mesh製作，除了鞋跟兩側的TPU部件，以及鞋頭位置基本加固的塑料，並沒有太多針對性的強化配置，優點卻令鞋身僅重284克。走過十數小時、逾五十公里無間斷的山徑，連番又磨又擦後，是否足夠令鞋體與腳掌「玉石俱焚」呢？事實如何，容後再述。

總括而言，MTN Racer 2完全是典型的TOPO出品，厚底、抓地、輕巧外，鞋頭的寬掌設計也是不可或缺的元素。單看這些數據，已清楚了解到其品牌頂配的定位，如果之前未有試過這個品牌的出品，以它作為初認識TOPO的鞋款，實在是個不錯的選項。

細看TOPO MTN Racer 2 各部分設計（按圖放大）

+ 6 + 6 + 6

試後感

MTN Racer 2是我參加「逆走100虛擬越野跑」51公里半程賽的鞋履。

穿新鞋上山，絕對是「玩命」行為，因此在我上周出發逆走前幾天，特意穿上MTN Racer 2，用來日常出門，務求令腳掌盡早適應，卻感覺其實並不太需要「開鞋」。首先，鞋筒的物料處理得宜，不「刮腳」。後來起了幾個水泡，已是走了50公里路程後的事，跟腳掌是否適應新鞋等等都沒有關係。反而當腳掌穿入鞋體的一刻起，3層ZipFoam中底的回彈力已非常明顯，無論在日常的水泥路，還是上山後的亂石泥路，回彈的感覺都非常一致，腳下那30毫米的中底就是緩震的保證，這方面不用擔心。

唯獨是前面提到鞋子為了增加抓地時的腳感，抽走了山鞋中底常見擋岩板，好處是腳掌感覺地表的觸感更直接，從而作出更準確和靈活的反應。壞處就是阻隔地表尖銳硬物的部件，就只有25至30毫米的中底本身。如果應用在普通合家歡郊遊徑，以至介乎人工與自然間的手作步道，當然沒有問題。但是如我在體能下降時，走過雞公山一帶滿佈石塊的上下坡，情況就不同了。

事實上，雞公山一帶可說是我今次測試MTN Racer 2的主要場地，原因是當走了一個半馬的距離後，肌肉開始「唔聽話」，同時又要應付滿佈石塊的道路，再難做到每一步都準確穩妥，正是最考驗鞋子能耐的時候。誠然，MTN Racer 2的保護性能較低，在超長距離的高強度測試下，確實表露無遺。30毫米的中底其實依然不足夠阻隔地表硬物，例如我在雞公山好幾次不慎踩上了較尖銳的石塊上時，石塊凸起位置足夠「穿透」外底與中底，令腳掌都出現刺痛感。鞋面的Engineered Mesh輕巧透氣，毫不焗促，但僅作少量基本的加固塑料包裹，還是會出現碰撞的風險。又試過好幾次，腳掌踩上傾側的石塊上，腳掌連貫地壓向旁邊凸出的石塊邊緣，石塊立即陷進腳掌和趾頭上，痛得我叫出來，甚至需要稍稍停步。

相對之下，雖然我偶有撞向石塊，卻寧願選取MTN Racer 2當前的配置。

當然吧，所謂「七孔流血還七孔流血，死還死，兩樣嘢嚟嘅」。鞋子對保護性能的著墨不多，的確會有一定隱憂，但從來選擇鞋子，除了鞋子的性能本身針對了什麼環境、狀態，著用者本身的水平和穿著習慣等，也是要考慮的因素。加強保護不難，代價可能就是犧牲了靈活，這情況對某些山友來說，優點亦可能變成另一種缺點。

劫後餘生（按圖放大）

我說穿上MTN Racer 2在雞公山上不時撞到腳掌，一定程度上亦跟我的水平和經驗都不足多少有關，但最起碼，我遇上的都是「硬痛」，痛一會就沒事了，鞋子各部件跟腳掌一樣，完成半程麥徑逆走後依然安然無缺。更直接的比較，是我曾試過穿HOKA ONE ONE Speedgoat 3登蚺蛇尖後，鞋頭外底跟鞋身已被石塊𠝹得輕微分離。但是MTN Racer 2經歷了16小時在石塊間的磨擦，卻連一點點鞋身、外底磨蝕、甩膠的情況都沒有。而且在整個行程中，經歷過多種地表與肌肉控制下降等情況之下，竟然一次打滑都未出現過，連滿佈浮沙碎石的下坡路都沒有，令我驚訝。闊腳掌增加抓地面的設計與Vibram Megagrip之間的配合，實在恰到好處。

原因是其輕鬆與靈活性能，在碎石地以外的大部份路程，確事減輕了體能負擔。

總括而言，經過今次逆走之行的測試後，TOPO強度不足之說的疑問，在我腦海中可說一掃而空。綜合評分依然很高，不負品牌旗艦山鞋的期許。可惜的是，購買一款好山鞋，並不會隨鞋贈送好技術，MTN Racer 2的確有它不足的盲點。然而，鞋子作為一種工具，當這些盲點可透過自身提升技術而更充分掌控，其實還可純粹簡單歸納成設計上的不足嗎？

其他山鞋測試：

行山｜TOPO Ultraventure2換料製厚底 經典跑感竟像這熱門品牌

行山｜實測KEEN Explore登山鞋 體驗越野跑鞋難比擬的肌力支撐

行山｜用盡adidas TERREX Two Ultra回彈特性 開鞋充足方見能耐

行山｜抓地性能佳落斜不用怕 實測當代Timberland的山野科技

登山鞋性能評分：（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

+ 2 + 2 + 2

咖哩山向你推介行山裝備貼士，立即按圖：