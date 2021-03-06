行山鞋｜TOPO Ultraventure2換料製厚底　經典跑感竟像這熱門品牌

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-03-06 10:00

大地回春，近期確實是郊遊跑山的合適時間；事實上亦因為肺炎疫情關係，去年開始，反正假日都無法出國旅行，上山特別多。為了「長跑長有」，我對山鞋的「養腳」性能總是特別關注，跑山時，多數穿高緩震的厚底山鞋；即使輕鬆行山，亦會選取支撐度高的中高筒行山鞋，保證自己可以「安心出行」。 其中一個較新接觸的品牌TOPO，其出品的Ultraventure系列絕對是我的新寵。作為一個HOKA ONE ONE Speedgoat系列的忠粉，早前試過的Ultraventure Pro，竟能予我足以將兩者直接比拼的性能。當然吧，鞋子雖好還是有些盲點，例如透氣度或者耐磨度未足等等。今回接過另一款Ultraventure 2，且看同一系列的另一種演繹，可會有所不同？ 文、圖：楚戶三

測試鞋款：TOPO Ultraventure 2（按圖放大）

（01美術製圖）

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測試路線：我日常行個快山、練跑山的常規路線。約7公里，直接從鰂魚涌鬧市出發，經柏架山道直上大風坳，先試在鋪設良好的水泥路上坡。登上畢拿山的「天梯」石級後，一路上從衛奕信徑到小馬山，再回金督馳馬徑，上、下坡都以手作步道和砂泥路為主。最後折回柏架山道落山，測試水泥路下坡作結。基本測試到鞋子在香港常見，保養良好的山徑，表現如何。

鞋款簡介

TOPO是我近期其中一個喜歡的新晉山系品牌，由前Vibram總裁Tony Post自立門戶後，於7年前創立。作為一名長跑、越野跑的好手，加上職業上對運動物料的充分認知，令這個品牌的設計，充滿主理人本身對越野跑鞋該怎樣輔助提升跑手表現的哲學，亦極富品牌風格。寬掌、高緩震、低掌跟差和輕巧，就是TOPO的基本元素，透過不同物料和技術的配合，作出不同針對性的演繹，包括了Ultraventure系列。它推出之時，更成為國際權威跑步雜誌《Runner's World》評為「2020年25款最佳跑鞋」之一，而今回測試的，就是這個系列的第二代。

TOPO Ultraventure 2

總括而言，將Ultraventure 2跟我之前試過的Ultraventure Pro比較，兩者的比例，其實一模一樣，例如其中底同樣保持在後跟30毫米、前掌25毫米，掌跟差5毫米的比例。按照掌跟差愈高，緩震度通常愈高的跑鞋定律來看，這就是Ultraventure所認定，在緩震與提速上表現最好的配搭。但如果完全一樣，分兩條支線出來的意義何在？答案就是，品牌嘗試以不同物料按同一比例組合時，得出來的結果，就是兩者的分別。

這包括了中底物料之別，由Ultraventure Pro採用的是ZipFoam，Ultraventure 2卻是3層的EVA。對跑鞋有點認識的跑手看到EVA這種相對傳統的物料，大概都會覺得無甚驚喜，這方面我在「試後感」中再加以詳述。

然後就是Ultraventure Pro採用的Vibram Megagrip外底，Ultraventure 2變成了Vibram XS Trek EVO。「2」輕巧的機能物料改以Engineered Mesh製作，不設ESS rock plate保護部件等等，重量亦由232克增加至291克。這卻令鞋子無論在抓地與包裹感方面，都有截然不同的演繹，滿足不同跑手與山客的個人要求。

TOPO Ultraventure 2

試後感

入正題了。作為Ultraventure的後續作，我本身就不會預期它跟Pro版本之間會有太大分別，原因是同一個系列若無共同因素，怎稱得上是「同一系列」呢？然而，當我知道Ultraventure 2竟是採用EVA這種相對傳統的中底物料時，在近年這個各大品牌均處於「超回彈物料之戰」的世代，那怕是所謂「3層」EVA組合，還是令我有點失望的。加上外底亦不是Ultraventure Pro以至HOKA ONE ONE Speedgoat 4所採用的Vibram Megagrip外底，而是Vibram XS Trek EVO。未出發前，我會覺得Ultraventure 2是Ultraventure Pro的「downgrade」版。

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寬腳掌是TOPO的特色。

當然吧，試着之後提醒了我，這種想法是膚淺。如果造鞋只是將所有最頂級物料，組合在一起便可得到最佳效果，各大品牌便不用花那麼多人力物力在產品研發上。EVA中底相對ZipFoam，的確較為硬身，但由於是厚底，「硬極有個譜」，更加有一種近似初代HOKA ONE ONE剛推出厚底山鞋時的跑感。它緩震理想之外，觸地的靈活反應亦更理想。加上Ultraventure 2的鞋身是採用Engineered Mesh，不但比Ultraventure Pro透氣，彈性與包裹亦更加理想。配合鞋領上的泡沫層，轉向或屈曲鞋子時，不會出現「Pro」結構不穩問題，整體結構維持穩固地包裹腳掌。

TOPO Ultraventure 2大解構（按圖放大）

尤其要記得，TOPO那寬腳掌的品牌特色，受惠於Engineered Mesh的彈性，令鞋面在腳掌肌肉尚未熱身膨脹的階段，已有相對較「實在」的包裹感，免卻了一開始運動時鞋跟十分貼合，前掌卻鬆得「不真實」的懊惱。所以說，雖然我會在Ultraventure 2的緩震上微微扣了「半星」，但在靈活反應方面，卻可增加「一星」。它未必非常「養腳」，較為適合要求跑山競速的朋友。

如果跑手本身速度不高，甚至純粹行山享樂的話，這種抓地力其實已是非常優秀。

當然吧，個人認為鞋子設計還是有盲點，最令我不滿是在外底的Vibram XS Trek EVO上。它跟Vibram Megagrip最大的不同，在於由乾地轉到濕地之間的適應時間。高配的Vibram Megagrip，幾乎可以不論乾濕地表毫無差別地展現抓地性能，Vibram XS Trek EVO卻有點分別。它在乾轉濕的初期，還是會有抓地不足的情況。外底「熱身」足夠後，濕滑地表對鞋子抓地性能影響減低。如果跑手本身速度不高，甚至純粹行山享樂，這種物料之間的細微分別，更加微不足道。但是，穿來競速面對千鈞一髮的狀況，卻是關乎表現與安全的關鍵。

最後一提，看到有山友認為TOPO的耐磨度不足，較容易磨損。其實，這很視乎用家本身的水平，以及使用習慣。如果跑手本身經驗與肌力都不太足夠，提腿不足容易「磨鞋」或碰撞，卻又日操夜操的話，相信沒有多少山鞋可長時間經得起這樣的「磨練」。

綜合而言，我認為TOPO的耐磨度還是在可以接受的水平，加上鞋子後跟甚至有側向偏斜的細微結構，配合人體跑動的自然動作，步伐還是很爽快。要留意，Ultraventure 2跟Ultraventure Pro比較，甚至連ESS rock plate保護部件都被抽走，保護力再減，換來更高靈活性，但對跑手、山客本身的山野經驗，自然有更高要求。如果上次連Ultraventure Pro都接受不了的話，入手Ultraventure 2前便要更考慮清楚了。

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