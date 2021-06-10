跑步｜美國異類跑手家庭　穿膠鞋跑出驚人速度源自小孩「扭計」

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-06-10 15:46

天外有天，人外有人。跑得快，不一定要穿跑鞋。美國一個家庭，一家大小都熱愛跑步，而且都是穿上「鱷魚頭」膠鞋征戰長跑。其中一名孩子剛剛在一場半馬拉松，跑出絕佳成績。 一雙膠鞋走天涯，源於一家之主的小實驗。

柏捷夫（Sasha Pachev）一家，男女老幼都是Crocs膠底鞋的忠實支持者，甚至穿着來跑步。他的22歲長子班捷文（Benjamin）本周初在家鄉猶他州一場半馬賽事，穿起全黑Crocs出戰。從他上載的片段，班捷文在最後2K全力奔走，衝線時跑出1小時6分33秒。兒子在賽事中得第4，得到150美元獎金，柏捷夫指兒子跑出自己最佳成績，「以我們所知，那是穿Crocs跑半馬最快的時間」。簡單計算，每公里跑大約3分10秒。

半馬如此成績是何概念？比香港男子半馬紀錄快6秒。

穿「膠鞋」都可以跑得快，日子有功。（影片截圖）

Crocs跑手家族再次成為焦點，48歲的一家之主柏捷夫，在子女尚小的時候，已經帶他們去跑步。轉穿Crocs，因為孩子「扭計」。

他說十多年前有一次帶孩子去運動，着他們穿上「真鞋」，「他們不肯換走腳上的膠鞋，我說『好，睇吓點』」。柏捷夫憶述那次孩子全力衝刺，跑來姿態從容，相當自然，看來他們穿起膠鞋跑步，更為得心應手。於是，他也穿起膠鞋試跑，一試「返唔到轉頭」：「很喜歡跑感，自此改穿。在平坦路上跑，其實相差不大。」

班捷文去年初曾經穿起Crocs，勝出5公里賽事，時間為15分39秒，相當出色。（fb:Sasha Pachev）

柏捷夫來自前蘇聯，艱苦環境練出忍耐力，「小時候在莫斯科已經跑步，家境平平，買不起貴價跑鞋，只能穿籃球鞋」。

對於穿膠鞋，任職軟件工程師的柏捷夫說有驚喜，感覺近似裸足或五趾跑鞋。久而久之，一家人都穿上膠鞋跑步，盡情發揮其耐用特點，「跑了大約3000哩，鞋底才穿洞」。不單長子班捷文，女兒珍妮花穿起膠鞋，亦有不錯成績。

柏捷夫（中）在2016年上載的相片，一家大小都穿膠鞋跑步，除了嬰兒車上的兩人，那時尚未開始練跑。（fb:Sasha Pachev）

跑得出色，沒有碳板又如何？起跑線上盡是各大跑步品牌的跑鞋，柏捷夫家的選手踏着「別開生面」的膠鞋，難逃奇異目光。柏捷夫曾跟班捷文一起穿Crocs父子兵上陣，說起過去經歷：「那些人通常說『邊個傻佬着Crocs跑步？點解會追得上？』」

他們穿Crocs跑步，甚至聯絡品牌，提議他們循跑步鞋方向發展，結果品牌聽到意見，認為是異想天開，「我查究會否有機會獲贊助，但幾次都沒有回音」。

這雙膠鞋用於跑步，柏捷夫認為尚有些許改進空間，「多加一條鞋帶，鞋底還可以更輕更耐用」。

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