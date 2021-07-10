Nikel跑跑步｜天水圍後花園　高質路線環抱后海灣日落勝景

撰文： Nikel Ying跑跑步 最後更新日期： 2021-07-10 08:08

（編按：香港地少，路仍多，18區你跑過幾多？「跑將軍團」成員Nikel Ying今回帶你跑入將軍澳，刷里數！）

前幾個月介紹了一些較長距離的路線。炎炎夏日，應要縮短一點。今回介紹一條較短的社區跑步路線，適合是當區居民或是跨區跑者。這處亦是龍友攝影熱點，景致相當美麗，一起來「成就解鎖」吧 ! 文、圖：Nikel Ying跑跑步

説到天水圍跑步路線，大多會想起跑排水道或環天水圍跑，今次跟大家介紹天水圍的後花園——淋坑山。淋坑山位於天水圍西北，高約81米。由於山下有一觀音像，當地人又稱之為「觀音山」。淋坑山上山路線較短，是不少晨運客或當區跑者的熱門去處。上到山頂，可俯瞰尖鼻咀、流浮山及后海灣一帶的景色。小丘不太高，景致非常開揚遼闊。淋坑山拍攝日落，亦是龍友熱門去處。

由天水圍運動場出發，經過排水道，約3km就到達淋坑山入口位置。從山口跑到山頂，不過約800米，全程來回僅7.6km。既有相當長度，又有美好風光，短程跑步路線來說相當「高質」。來！一起出發！

淋坑山不高，景觀相當開揚，可以看見對后海灣對岸的深圳市風景。

天水圍後花園

路線：天水圍運動場出發 >天瑞路 >天瑞路公園 >天水圍排水道 >天影徑 >天影路(2.5km) >觀音像(2.8km) >淋坑山入口(3km) >淋坑山頂(3.8km) >原路折返回天水圍運動場

總長：約7.6km（括號內為里程）

補水位置 : 全長只有7.6km，沿途未有補水位置。若回程時需要補給，可於跑回排水道時過橋到天恩商場（約5.5km位置）補給。 打卡位 : 淋坑山山頂（3.8km） 注意事項：淋坑山為山路，要穿著適合跑鞋/山鞋

淋坑山下的觀音像

前往淋坑山入口路段

+ 24 + 24 + 24

淋坑山路段（按圖放大）

+ 8 + 8 + 8

天晴、天陰的淋坑山，景色各有不同。勿忘這裏是攝影日落的熱點，可以預好時間，等待最佳拍攝時刻。

由於路線總長僅7.6km，沿途未有補水位。如需補給，可於跑回排水道時過橋，到天恩商場（約5.5km位置）稍作補給。

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回到天水圍運動場，全場7.6km，輕鬆！

最後緊記，跑步練習，請按個人能力，量力而為，祝大家跑步愉快，下次再見。

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