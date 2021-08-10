巴黎奧運｜破天荒辦大眾馬拉松　擬供法國國內參加儲10萬分抽選

延期的東京奧運完畢，巴黎奧運，3年後就到。新氣象之外，還有新玩法。

巴黎奧組委宣布馬拉松賽事與民同樂，在比賽的同一天、同一跑道，舉行馬拉松。報名網頁今天已經公開，惟要注意看來只限法國國內人士參與。



巴黎奧運申辦委員會會長，三屆奧運獨木舟激流迴旋金牌得主艾斯坦基（Tony Estanguet）宣布，奧運馬拉松舉行當天，將會舉行供大眾人士參加的馬拉松。除了開賽時間不同，跑道與環境都一樣，務求做到全民參與。

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艾斯坦基公布，奧運破天荒舉行大眾馬拉松。（Getty Images）

不過，巴黎奧組委公布指，這場馬拉松邀請「法國內所有人」參與，把運動員精神與奧運價值融入到日常生活。而且，賽事會提供數種參賽方式，照顧初學者與老手、健全與傷健者，以及年輕人和長者。

巴黎奧運馬拉松的報名網站已經公開（club.paris2024.org），以法文顯示，免費登記。用家要在2024年初抽選前，累積10萬分，才有資格爭取參賽名額。現時所見，行路、踏單車、跑步，以至健身，都可以賺取積分。例如跑步1公里可獲20分，若完全靠跑步賺分，則要跑夠5000公里。不過，據大會網頁顯示，介紹朋友參加，雙方都可以憑推薦碼等獲得積分。

登記Club Paris教學（按圖放大）

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用家先要登記為「Club Paris 2024」會員，部分登記頁面可以用瀏覽器的翻譯功能，轉為英文。登記會員後，需要綑綁應用程式，以計算哩數。在此重申，大眾馬拉松暫時只供法國國內人士參加。

雖然未知會否開放給全世界人士參加，但不失為激勵大家多運動的方法。（網頁截圖）

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