跑步︱肯雅路跑女王姬坦妮因傷退役　深情告別最愛馬拉松賽場

39歲的兩孩之母姬坦妮（Mary Keitany），榮譽滿身依然對跑步熱愛不減。然而深受背部傷患困擾，一代肯雅路跑女王不得不告別賽場。
「現在是時候說再見，退出精英跑手行列，一個我如此深愛的運動。」
2007年姬坦妮在世界半馬錦標賽奪得個人銀牌和團體金牌，自此聲名鵲起。長子2008年出生，一年後在世界半馬錦標賽連奪個人和團隊兩金。
紐馬4度封后 首在倫馬創世績
2010年她由半馬升上全馬，初戰馬拉松即在紐約馬以2小時29分01秒得季軍，紐約自此成為她的福地，2013年誕下次女後，2014至2016年在這項全球六大馬拉松賽事三連冠，2018年再度封后。
倫敦是她另一個幸運城市，先後在2011、2012和2017年三度首名衝線，2017年更以2小時17分01秒刷新世界紀錄，至2019年才被同胞高絲姬（Brigid Kosgei）打破。不過生涯最失望一役，也是在倫敦。2012倫敦奧運她以倫馬冠軍兼當年最快時間跑手身份參賽，被視為奪標熱門的姬坦妮一路力戰至最後，可惜在終點前1500米跟不上頭3位對手，最後只得「梗頸四」。
肯雅馬拉松天后姬垣妮：
疫情無法到歐洲就醫 被迫退役
輝煌戰績背後，身體卻開始承受不住。姬坦妮在聲明中稱，「2019年當我獲得一些好成績，包括在紐約得到亞軍時，我仍希望就算接近40歲，仍可以在國際比賽具備高度競爭力。然而遺憾地，2019年底我的背部傷患迫使我作出退休的決定。」
姬坦妮與肯雅長跑之鄉伊滕；
環球新冠疫情，亦令情況變得不可逆轉，「去年因疫情關係的飛行禁令，令我無法到歐洲接受治療。每次當我以為經已克服傷患，開始提升訓練強度，問題便再次出現。」
對於退出競賽行列後的下一步，她尚未有實質計劃，「我期望可以用更多時間陪伴家人，孩子們現在已分別13歲和8歲。我亦有參與本地幾間慈善企業的工作。」姬坦妮平日在被稱為長跑之鄉的伊滕（Iten）訓練，同為跑手的丈夫高爾（Charles Koech）是她的教練。
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