東京馬拉松｜日本最強夫妻破另類紀錄　不及終點待你相擁中一點甜

遲了一年舉行的「東京馬拉松2021」圓滿結束，肯尼亞兩屆奧運冠軍傑祖基以超班姿態勝出。「跑神」沒有破世界紀錄，同場卻出現另類世界紀錄：夫妻合計最快時間。

日本男子全馬現任「一哥」鈴木健吾與奧運代表一山麻緒，分別成為賽事中成績最佳本土跑手。破紀錄不過錦上添花，二人衝線後相擁，以及賽後淡淡兩番話，遠比紙上紀錄深刻。



去年對鈴木，畢生難忘。年初琵琶湖馬拉松跑出2小時4分56秒，打破大迫傑的日本紀錄。年末，他宣布與東京奧運馬拉松代表一山麻緒結婚。

鈴木健吾與一山麻緒去年12月宣布婚訊後，出席田徑頒獎禮。（twitter）

鈴木在周日（5日）的東馬跑出2小時5分28秒，以日本跑手歷來次快時間得第4。東奧得第8的一山亦有好表現，以2小時21分2秒得第6。夫妻在婚後首次同場出戰，一同成為本土最佳跑手，合計時間4小時26分30秒，更打破健力士世界紀錄中「夫妻在同一馬拉松合計成績」紀錄。

鈴木健吾（twitter@SportsHochi）

紀錄名號太長，可以列入趣怪紀錄之列。二人顯然「唔覺意」打破了，賽後被問及此事，異口同聲說賽前沒有留意。不過，二人各自衝線後，都喜極而泣。

一山麻緒（twitter@SportsHochi）

鈴木衝線後很激動，與妻子相擁後帶淚受訪：「創出日本紀錄後，這一年相當艱苦。今天狀態很不好，但是傑祖基參賽，總想挑戰一下，總算捱過了。」向鈴木送上「愛的抱抱」之前，一山亦為好成績喜極而泣：「想着世錦賽資格去比賽，一直與新谷仁美（同為日本東奧代表）拍住上，跑到最後充滿鬥志。」

和你在一起，最好的一刻。（twitter@Getsuriku）

新一年，鈴木與一山不論人生與成績，都踏入新階段。紀錄事小，進步事大。二人賽後同台受訪，被問到新婚生活，答得平淡卻甜蜜。鈴木說：「艱苦時一起真誠地分擔，為了一起進步，互相推動。從她身上得到力量，真的太好了。」

一山這樣回應：「人一起，至為感動。」