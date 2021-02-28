琵琶湖馬拉松以日本新紀錄華麗告別　鈴木健吾快大迫傑舊紀錄33秒

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-28 14:17

日本現存歷史最悠久兼當地三大馬之一的琵琶湖馬拉松，經歷76年後完成任務。來到最後一屆，25歲的鈴木健吾以2小時04分56秒刷新日本全馬紀錄，也是自2002年以來，時隔19年首度由日本人封王。 為紀錄而生的賽事，功德圓滿。

日本近年馬拉松新一代人才輩出，同為29歲的大迫傑與設樂悠太仍在當打之年，一班後起之秀已蓄勢待發。第76屆琵琶湖馬拉松，盡是20出頭跑手的天下。

最後一屆賽事，Pacer帶得快，跑手跟得快。前半程超過20人在1小時2分35秒內過關，配速員30公里完成任務，至33公里只剩下25歲的鈴木健吾、23歲的土方英和與24歲的黑人選手Simon Keriuki三人之爭。

至33公里只剩下黑人選手Simon Keriuki（前）、鈴木健吾（中）和土方英和三人之爭。（Twitter）

鈴木健吾一馬當先。（Twitter）

水站意外反激發鬥志 破紀錄意想不到

由學生時代已是跑界天之驕子的鈴木，後半程愈跑愈有，36公里後經過水站突然再加速，原來因為發生小意外，「我錯過了特別補充飲料，沒有選擇之下只好放手一搏」，結果搏出個日本新紀錄。

他說就算在最艱難的衝線一段，步速也沒有減慢，「我感覺並沒有那麼快。我一路為後半程留力，所以希望自己可以捱過去。」他笑言，「老實說，能夠破紀錄我真是很意外。」

【日本新紀錄誕生！】（按圖放大）

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遲來的PB 一口氣破超過5分鐘

鈴木健吾在學界年代已經初見鋒芒，就讀神奈川大學期間，三年級那年在箱根驛傳第二區贏得同區第一名的區間賞，四年級參加全日本大學驛傳時，在第八區得到區間第二名。2017年世界大學生運動會半馬項目得到季軍，亦是團體賽金牌成員之一。

由中距離到半馬之後，終在2018年東京馬拉松完成初馬，初試啼聲已跑出2小10時21秒的不俗成績，得到全場第19名。去年他在琵琶湖以2小時10分37秒完成賽，令他十分悔恨，帶着遺憾努力一年，終於創出佳績。一年之間，他將賽事成績和個人最佳時間均提升超過5分鐘驚喜封王，更將名將大迫傑2020年3月在東京馬拉松創出的2小05分29秒日本紀錄，推前33秒，成為史上第一位闖進2小時04分大關的日本跑手。

【琵琶湖馬拉松終極戰】

琵琶湖馬拉松報名門檻： 全馬 2小時30分內 半馬 1小時10分內 30公里 1小時40分 20公里 1小時05分內 1萬米 31分內

琵琶湖的最後探戈

能夠在琵琶湖馬拉松歷史任務完成之際奪冠，鈴木一臉滿足地笑說：「我很自豪」。自1946年舉行首屆賽事，琵琶湖馬拉松是日本現存最歷史悠久的馬拉松，與東京馬拉松和福崗馬拉松並列日本三大馬拉松。

賽事入圍門欖極高，專為精英跑手創出紀錄而設，亦是作為奧運和世錦賽日本國家隊選拔賽事之一。可是近年日本新紀錄或較快時間幾乎都在東京馬拉松上造出，令琵琶湖馬拉松的存在價值備受質疑，尤其地點山長水遠，並不方便。今屆是賽事最後一次舉行，大阪馬拉松日後勢取而代之，成為下一個日本選拔賽場。

【重溫：大迫傑辛苦成為二億円之男】（按圖放大）

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日本全馬屢創紀錄

2002年日本長跑名將高岡壽成跑出2小時06分16秒日本馬拉松新紀錄，野口瑞希2小時19分12秒的女子馬拉松紀錄也已是2005年的事。時隔十多年，始終未有選手突破。日本實業團陸上競技連合所眼見東京奧運將至，2015年3月推出「Project EXCEED®」計劃，由企業向取得突破成績的精英長跑選手提供獎勵金，重點當然是向刷新馬拉松紀錄跑手即時發放1億日圓（約722萬港元）獎金，其實跑出接近日本紀錄的特定成績也可有豐厚獎金。

重賞之下果然有勇夫，計畫2015年3月啟動，3年後終於有人挑戰成功。那是2018東京馬拉松跑出2小時06分11秒的設樂悠太。7個月後，大迫傑在2018年芝加哥馬拉松以2小時05分50秒再次刷新日本全馬紀錄，成為第二個全馬「一億円之男」。去年3月，大迫傑再創全馬紀錄，變身「二億円之男」，可是「Project EXCEED®」計劃被「打爆廠」欠缺資金，鈴木健吾難望成為第三位日本跑界「一億円之男」。

【馬拉松】一億円之男大迫傑再破紀錄變兩億 跑手變富翁已成絕唱