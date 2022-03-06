東京馬拉松｜傑祖基首戰即跑出史上第4快　距稱霸6大馬又進一步

曾創出全馬「Sub 2」壯舉的肯尼亞跑手傑祖基（Eliud Kipchoge），今日（6日）首戰東京馬拉松，以史上第4快時間奪冠；女子組冠軍歌絲姬（Brigid Kosgei）的時間，更是史上第3快。



2021年東京馬拉松延至今日才上演，連續兩屆奧運奪金的傑祖基首度參賽，成為最大焦點。傑祖基野心勃勃，早段曾以世界紀錄的步速前進，惟一次轉錯彎令他損失10秒之多，此後步速便有所回落。

傑祖基繼去年東京奧運後重返東京，首次參加東京馬拉松便封王。（Getty Images）

即便如此，這名37歲跑手由東奧休戰至今再戰，水平仍無人能及，最終以2小時02分40秒奪得冠軍，成功稱霸6大馬拉松中的4個比賽（東京、柏林、紐約、芝加哥），距離他稱霸6大馬的目標又近一步；而這個時間亦是史上第4快，較他在2019年倫敦馬拉松造出的史上第3快時間只慢3秒。亞軍由同是來自肯尼亞的阿莫斯基普圖（Amos Kipruto）以2小時03分13秒奪得。

日本本地跑手鈴木健吾亦有佳績，以2小時05分28秒獲第4名，惟未能打破自己保持的日本紀錄（2小時04分56秒）。

男子全馬史上最快時間前4名：

1. 2小時01分39秒 傑祖基 2018柏林馬拉松

2. 2小時01分41秒 碧基尼 2019柏林馬拉松

3. 2小時02分37秒 傑祖基 2019倫敦馬拉松

4. 2小時02分40秒 傑祖基 2021東京馬拉松（在2022年舉行）



歌絲姬無人能敵。（Getty Images）

至於女子全馬，則由東京奧運金牌兼世績保持者歌絲姬封后，她跑出2小時16分02秒的史上第3快時間，拋離亞軍的埃塞俄比亞跑手比姬妮（Ashete Bekere）1分56秒之多。

女子全馬史上最快時間前3名：

1. 2小時14分04秒 歌絲姬 2019芝加哥馬拉松

2. 2小時15分25秒 拉迪姬夫 2003倫敦馬拉松

3. 2小時16分02秒 歌絲姬 2021東京馬拉松（在2022年舉行）

