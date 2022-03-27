行山鞋｜加拿大新貴創業作本年最矚目　輕盈快速耐磨抵一缺點

數月前看到Norda 001時，立即被鞋款的外在設計吸引。然而，除了知道是加拿大新品牌，對內涵一無所知。主觀的印象是針對休閒山野生活為主，並非太「爛砌」。直至接過這款山鞋，輕輕測試後方發現「不得了」！

這款Norda 001性能不但非常出色，甚至可稱之為山鞋中的「武裝」，屬年度的注目新品。

文、圖：楚戶三



測試鞋款：Norda 001

（01美術製圖）

測試路線

依然是我日常的快山、跑山「私家路」，約7公里，直接從鰂魚涌鬧市出發，經柏架山道直上大風坳，先試在鋪設良好的水泥路上坡。登上畢拿山的「天梯」石級後，一路上從衛奕信徑到小馬山，再回金督馳馬徑，上、下坡都以手作步道和砂泥路為主。最後折回柏架山道落山，測試水泥路下坡作結。基本測試到鞋子在香港常見，保養良好的山徑上的表現。

鞋款簡介

Norda來自加拿大蒙特利爾，歷史僅得兩年，難怪山界中人對之頗為陌生。創辦人夫婦Nicholas Martire和Willamina Martire都是山野愛好者，日常生活中喜愛穿梭魁北克省內山野。經歷兩年測試，務求開發出針對境內嚴峻氣候環境的山鞋，至今年1月方推出Norda 001這款首發作，坊間對品牌及001的性能認識不多，其實亦正常不過。

Norda 創辦人Nicholas Martire和Willamina Martire夫婦。

Norda 001簡約鞋身和色調，配上從底部延伸至後跟的外底，時尚感本身實在無懈可擊，鞋型輪廓亦富品牌特色，坊間主流品牌產品難見相似影子。首次看到，已留下深刻印象，香港共有7家商店引入，包括432HZ及Action Panda。

Norda 001在濕滑石面上的表現才最令我眼前一亮。

說是簡約的鞋身，但其物料卻絕不簡單，Norda 001是全球首款採用Bio-Dyneema物料製作的山鞋，連鞋帶都不例外。這款西班牙製的物料本身是一種避彈衣素材，有時在專業戶外用品和重工業配件上皆會使用，特性是又輕又薄，卻比鋼材更加強韌，耐磨度絕對是山鞋中頂尖的配置。與此同時，Bio-Dyneema亦有極高防水度，直接將水倒在鞋面上，會直接流走。因此在完結旅程後清潔起來亦非常方便，輕輕抺抺便可清除污垢，保養起來也十分方便。

Vibram Litebase外底是獨家的設計。

不僅頂級鞋身物料，鞋底也下過一番苦功。Norda 001中底和外底都與Vibram合作，研發技術只此一家。外底採用的Vibram Litebase，比坊間絕多數頂級山鞋配用的Vibram Megagrip更輕30%，坑紋紋理上針對火山岩型地勢的特性排列，前向Arrow狀坑紋外加入了10粒5毫米釘狀坑紋，進一步增加鞋子在各種崎嶇地勢上的穩定性能。北美版本的001 G+ Spike，10粒釘子狀坑紋更會由膠質換成鋼釘，以應付雪地上的防滑要求。

Bio-Dyneema比鋼材更強韌。

Vibram外底聽得多，中底卻較少。Vibram SLE中底，最厚達26毫米，是當今流行的厚底山鞋。Norda 001針對速度，觸感與坊間厚底山鞋有點不同，並非一穿上便感覺到明顯回彈，而是偏向採取緩衝與靈活腳感的平衡，這方面在試後感中再詳述。

Vibram SLE中底的觸感十分特別。

總括而言，Norda 001整雙鞋子每個部件都是頂級配置，加上設計時尚，性能比外觀本身出眾。高性能的物料亦反映在它的售價之上，定價超過二千，比HOKA Speedgoat、Salomon S/LAB Phantasm等貴價的低筒山鞋還要更貴。

+ 5

試後感

口罩令下，山上四野無人，都要戴上口罩，真是有趣，唯有對自己雙腿好一點，補償一下為世所逼、上氣不接下氣之苦吧。

我共穿上Norda 001跑了3次，共20公里左右。

我一直視山鞋為消耗品，不論是日常訓練，或玩樂的鞋款，都不會選最貴的型號，反正又不是什麼分秒必爭的「勁人」，中規中矩就夠，Norda 001該是是穿過最貴的低筒山鞋了。雖然性能好壞，與價錢高低沒有必然關係，但新品牌開山作，膽敢定價如此進取，反映幕後信心。試穿之後，同意貴得有理。

全掌緩震，長距離跑動的承托力依然充足。

雖然鞋子一大賣點是Bio-Dyneema防彈衣物料，然而我對這個鞋款印象最深、評價最好的環節，是抓地性能。一般上下坡的沙石路上，Vibram Litebase的抓地表現跟Vibram Megagrip相若，看不出明顯分別。相對鬆軟的路況中，每個步伐都可以很放心，不用為平衡而過度分神。

走在濕滑的石路上，依然穩紮穩打。

濕滑的石路上，方真正發現Vibram Litebase比Megagrip優勝，依然穩紮穩打。Litebase上那10粒釘子狀坑紋，竟然可以在Arrow形狀的坑紋以外，進一步增強腳掌抓緊地表的性能。著地與提腿的連續動作間，腳掌滑動的波幅甚少，移動的軌跡大致都可保持在預計範圍內。這種濕滑硬路上的表現，是我過去一直都極少能夠在其他山鞋中體驗到的跑感，大概是跟Norda 001本身的設計針對用於雪地和火山岩地表有關，亦令我忍不住為它的抓地性能定下「5星」的評分。

走在濕滑的石路上，依然穩紮穩打。

Vibram SLE中底在走過約20公里，感覺上別於坊間流行的高回彈中底。雖然擁有最厚達26毫米中底，但偏向全掌緩震，長距離跑動的承托力充足，下坡時膝蓋的疲勞感亦足夠紓緩。不算彈，好處卻是可以如實地從中底上感受到地表的觸感，腳掌可更準確判斷著地的動作、平衡、轉向等等，增強跑動時步伐的靈活度。加上5毫米的掌跟差幫助提速，皆可明顯地看到，它採取偏向快鞋的配置，較適合有點經驗的進階越野跑手或山人。

以Bio-Dyneema的韌度，一般香港山徑根本難以動它分毫。

Norda 001既然可稱得上是山鞋中的「武裝」，耐久度絕對毋庸置疑。Bio-Dyneema耐磨，跑動時不小心直接磨到路邊石塊，在其防水、防撕裂的特性之下，基本上都不會出現太明顯的磨痕。韌度比鋼還要強，一般香港山徑根本難以動它分毫。有一位朋友在上架前已穿它跑了逾800公里，因其「內八字腳」而令外底稍稍磨蝕，基本上一切如常。

只是Bio-Dyneema本身實在太薄，腳掌屈曲時，腳踝與鞋子間不算太貼合。

耐磨，不等於抗撞。Bio-Dyneema本身又薄又輕，加上本身比Vibram Megagrip還輕30%的Vibram Litebase中底，令鞋子只重247克。為了維持這種優勢，品牌只在趾頭和後跟，加上基本防撞部件。鞋子磨不爛，但撞在硬物上，腳掌很痛。而且Bio-Dyneema實在太薄，腳掌屈曲時，腳踝與鞋不太貼合。雖然未至於影響穩定，但仍要留意。然而綜合它的優劣之後，它在抓地、耐用、舒適、靈活等評分，個人還是認為遠高於平均值。山友，下月消費券到手，這雙鞋「有得諗」！

（01美術製圖）