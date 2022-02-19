New Balance行山鞋測試｜超厚底舒適之選　睇得又跑得抓地力過關

試穿New Balance最新推出的山鞋Fresh Foam X More Trail v2，其特厚中底泡棉確實適合香港多馬路及石屎山徑的特點，感覺舒適；最初對Vibram XS Trek EVO的大底抱有懷疑，但經過多番測試，有意外驚喜，抓地力不弱於Vibram MegaGrip。如果大家想選購厚中底的行山鞋或越野跑鞋，New Balance會是HOKA ONE ONE及TOPO以外的考慮之列。



突出的外表及特厚的中底都是Fresh Foam X More Trail v2的特點。（由公關提供）

簡介

在New Balance的Fresh Foam X系列中，這款擁有最厚的中底泡棉，超強緩震及舒適是它的最大賣點。這對鞋用上鞋底名牌Vibram的大底XS Trek EVO，在抓地力及耐用上取得最好的平衡，適合行山及跑山。

Fresh Foam X More Trail v2有防砂石網眼鞋面，以部分再生聚酯紗線編織，可以阻擋行山時各類沙石碎屑，並保持高效透氣。在鞋頭，設有護趾設計。男裝有軍綠色及黃綠撞色兩款，適合喜歡不同風格的山友，而女裝就以湖水綠為主色。

第一印象

穿上Fresh Foam X More Trail v2的第一個感覺是，中底真的幾厚，好像踩在軟墊之上，非常舒服，感受到吸震，不覺有回彈。鞋內空間理想，中掌及前掌不會覺得窄，腳趾也可以在鞋頭舒適地活動。中掌及腳跟位置的中底很厚，加上鞋頭微向上彎，當重心傾向前時，彷彿就有股力推你向前行。

試鞋路線

1 鑽石山經鯊魚石到札山道，由彩雲上平山，經佐敦谷再登沈雲山（路程：10.4公里；用時：4小時20分）

試鞋路線包括鑽石山的鯊魚石。（顏銘輝攝）

2. 靈實醫院上茅湖山，再直落調景嶺（路程：3.9公里；用時：2小時）

3. 上牛皮沙頂及多石頂，經觀坪路到吊草岩，登慈雲山落沙田坳，行慈沙古道落山（路程：7.3公里；用時：3小時10分）

上牛皮沙頂的山路也不簡單。（顏銘輝攝）

4. 黃泥涌峽上聶高信山，回布力徑至中峽，再登金馬倫山，至灣仔峽後往香港仔水塘下山（路程：10.9公里；同時：5小時40分）

5. 大埔頭經玉秀峰上九龍坑山，原路折返玉秀峰，往富亨急落山（路程：5.2公里；用時：1小時30分）

登聶高信山的山路。（顏銘輝攝）

試鞋感受

對Fresh Foam X More Trail v2的第一個挑戰是鯊魚石上札山道，途中有段頗斜的泥路，踩下去抓地幾穩，無論踩在泥上，還是在枯葉堆上，也沒有打滑的感覺；當日天氣涼爽，泥路不算太濕。

由鯊魚石行上札山道途中，經過一段頗斜的泥徑。（顏銘輝攝）

上茅湖山那次就是濕地挑戰，那天清晨下過雨，登山的石砌小徑未乾。沿濕石小徑慢慢上行，沒有大問題。途中有條小石澗，在石澗旁的濕泥上，也不覺得滑，跟住見到有塊濕了水的石斜面，踏腳上去，亦覺穩陣。

在潮濕的石砌山徑上行走。（周立賢攝）

之後再加難度，踩向一塊有流水兼有綠色滑潺潺的青苔的石面，就感到有點不穩。極慢速上茅湖山後，原路跑落石砌山徑，儘管地有點濕，但不覺得滑。這次試鞋令我對Vibram XS Trek EVO有很大信心。

在流水青苔石面，感覺有點不穩。（顏銘輝攝）

在這類粗糙的濕石面，這對鞋表現不錯。（顏銘輝攝）

在第3次試鞋，牛皮沙頂及多石頂一帶是原始山路，部分路段是浮沙碎石，有少許青山腹地的感覺。在這等浮沙碎石路上落斜，也不覺大問題，無論慢行還是快跑，都沒有滑倒。

行多石頂時，在這類路面上落時，沒有打滑的感覺。

在第4次試鞋，上聶高信山的面具石時，山路都幾崎嶇，這對鞋都應付得到。在面具石一帶拍照時，在大石滿佈的路上手腳並用，這對鞋也沒有拖後腿，鞋底可以咬得住凹凸不平的石面。此外，厚底也沒有影響在這類崎嶇地形的靈活度。

聶高信山上的面具石。（顏銘輝攝）

就鞋底咬地力而言，擁有Vibram XS Trek EVO的Fresh Foam X More Trail v2可以應付到在香港一般行山遠足及跑山。以往穿慣及試過多對Vibram MegaGrip鞋底的行山鞋，發現XS Trek EVO的表現不在MegaGrip之下，就算在濕石面行走，也不容易滑倒。

值得留意的是落山後，如果入茶餐廳或商場，剛巧那裏又拖完地的話，就會有點打滑的感覺。不過，那種滑並非去到像溜冰鞋的程度。如果行到光滑的濕石濕路時，覺得擔心的話，盡量全掌落地，不要只用腳尖。

落香港仔水塘的路以馬路為主。（顏銘輝攝）

這幾次測試路線包括很多馬路及石屎樓級，例如由灣仔峽落香港仔以及上落九龍坑山。在厚中底的加持下，行這些硬地時也幾舒適，有時本來不打算跑，但也忍不住在馬路或石屎山徑跑起來。不知自己膝部上下的肌力夠，還是厚底加持，這幾次行完都沒有膝部痛。

由於這對鞋沒有防水功能的，所以就沒有這方面的測試。大家穿這款鞋時，如果不想入水，就要避免踩較大較深的水坑中，也不要在大雨中行山。文章出街前的周四，在下着雨的情況下行了康柏郊遊徑，行山襪很快就濕透。

行濕的馬路沒有問題。（顏銘輝攝）

另外還有兩點想提，我較喜歡扁型的鞋帶，多過圓身的鞋帶。圓身的鞋繩較易鬆，再打多結會穩陣，否則行行下總會自己鬆，而Fresh Foam X More Trail v2本身是用扁型的鞋帶，基本上打個蝴蝶結，半路都不會鬆鞋帶。

個人對行山鞋的外形沒有什麼要求，看到Fresh Foam X More Trail v2的黃色外表時，只覺得幾得特別，設計及用色較少見。不過，這幾次行山當中，至少有3名朋友或不認識的山友跟我說，覺得這對鞋幾靚。看來，外表也是它的賣點之一。

總結

總結而言，Fresh Foam X More Trail v2是一對質素不俗的山鞋，無論是行山還是跑山都適用。自從穿慣的「無敵腳」Scott Kinabalu Enduro開始殘舊破損，一直物色接班鞋，還未決定到選Altra還是HOKA ONE ONE，就獲得這對New Balance的新鞋。本身只打算為測試而穿，怎料Fresh Foam X More Trail v2各方面都幾令人滿意，有力接班！經過幾次測試後，如果我接下來會去行蚺蛇尖、狗牙嶺，它都是我值得信任的拍檔。

New Balance近期積極推廣行山鞋，還有這款更強配置的Fresh Foam Hierro v6 GTX。（顏銘料攝）

近期行過多間運動用品店，都見到當眼位置放了New Balance的行山鞋，除了本文測試的Fresh Foam X More Trail v2外，還有價錢稍貴一點的Fresh Foam Hierro v6 GTX。雖然沒有穿上腳測試，但見到Fresh Foam Hierro v6 GTX有Vibram MegaGrip鞋底配GORE-TEX防水物料，相信也是誠意之作，性能或會更勝Fresh Foam X More Trail v2。

2021消委會．行山鞋測試｜從防滑耐磨到防水透氣 11款中筒鞋詳細比併

2021年消委會行山鞋測試比較（按圖放大）：

+ 7

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【消委會．行山鞋測試】比較防水防滑 有對最易入水但濕地最強

【行山鞋】解讀消委會報告 Vibram Megagrip鞋底竟非防滑王者

2019年消委會行山鞋測試比較（按圖放大）：