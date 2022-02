New Balance行山鞋測試｜超厚底舒適之選　睇得又跑得抓地力過關

試穿New Balance最新推出的山鞋Fresh Foam X More Trail v2,其特厚中底泡棉確實適合香港多馬路及石屎山徑的特點,感覺舒適;最初對Vibram XS Trek EVO的大底抱有懷疑,但經過多番測試,有意外驚喜,抓地力不弱於Vibram MegaGrip。如果大家想選購厚中底的行山鞋或越野跑鞋,New Balance會是HOKA ONE ONE及TOPO以外的考慮之列。



簡介

在New Balance的Fresh Foam X系列中,這款擁有最厚的中底泡棉,超強緩震及舒適是它的最大賣點。這對鞋用上鞋底名牌Vibram的大底XS Trek EVO,在抓地力及耐用上取得最好的平衡,適合行山及跑山。

Fresh Foam X More Trail v2有防砂石網眼鞋面,以部分再生聚酯紗線編織,可以阻擋行山時各類沙石碎屑,並保持高效透氣。在鞋頭,設有護趾設計。男裝有軍綠色及黃綠撞色兩款,適合喜歡不同風格的山友,而女裝就以湖水綠為主色。

第一印象

穿上Fresh Foam X More Trail v2的第一個感覺是,中底真的幾厚,好像踩在軟墊之上,非常舒服,感受到吸震,不覺有回彈。鞋內空間理想,中掌及前掌不會覺得窄,腳趾也可以在鞋頭舒適地活動。中掌及腳跟位置的中底很厚,加上鞋頭微向上彎,當重心傾向前時,彷彿就有股力推你向前行。

試鞋路線

1 鑽石山經鯊魚石到札山道,由彩雲上平山,經佐敦谷再登沈雲山(路程:10.4公里;用時:4小時20分)

試鞋路線包括鑽石山的鯊魚石。(顏銘輝攝)

2. 靈實醫院上茅湖山,再直落調景嶺(路程:3.9公里;用時:2小時)

3. 上牛皮沙頂及多石頂,經觀坪路到吊草岩,登慈雲山落沙田坳,行慈沙古道落山(路程:7.3公里;用時:3小時10分)

上牛皮沙頂的山路也不簡單。(顏銘輝攝)

4. 黃泥涌峽上聶高信山,回布力徑至中峽,再登金馬倫山,至灣仔峽後往香港仔水塘下山(路程:10.9公里;同時:5小時40分)

5. 大埔頭經玉秀峰上九龍坑山,原路折返玉秀峰,往富亨急落山(路程:5.2公里;用時:1小時30分)

登聶高信山的山路。(顏銘輝攝)

試鞋感受

對Fresh Foam X More Trail v2的第一個挑戰是鯊魚石上札山道,途中有段頗斜的泥路,踩下去抓地幾穩,無論踩在泥上,還是在枯葉堆上,也沒有打滑的感覺;當日天氣涼爽,泥路不算太濕。

由鯊魚石行上札山道途中,經過一段頗斜的泥徑。(顏銘輝攝)

上茅湖山那次就是濕地挑戰,那天清晨下過雨,登山的石砌小徑未乾。沿濕石小徑慢慢上行,沒有大問題。途中有條小石澗,在石澗旁的濕泥上,也不覺得滑,跟住見到有塊濕了水的石斜面,踏腳上去,亦覺穩陣。

在潮濕的石砌山徑上行走。(周立賢攝)

之後再加難度,踩向一塊有流水兼有綠色滑潺潺的青苔的石面,就感到有點不穩。極慢速上茅湖山後,原路跑落石砌山徑,儘管地有點濕,但不覺得滑。這次試鞋令我對Vibram XS Trek EVO有很大信心。

在流水青苔石面,感覺有點不穩。(顏銘輝攝)

在這類粗糙的濕石面,這對鞋表現不錯。(顏銘輝攝)

在第3次試鞋,牛皮沙頂及多石頂一帶是原始山路,部分路段是浮沙碎石,有少許青山腹地的感覺。在這等浮沙碎石路上落斜,也不覺大問題,無論慢行還是快跑,都沒有滑倒。

行多石頂時,在這類路面上落時,沒有打滑的感覺。

在第4次試鞋,上聶高信山的面具石時,山路都幾崎嶇,這對鞋都應付得到。在面具石一帶拍照時,在大石滿佈的路上手腳並用,這對鞋也沒有拖後腿,鞋底可以咬得住凹凸不平的石面。此外,厚底也沒有影響在這類崎嶇地形的靈活度。

聶高信山上的面具石。(顏銘輝攝)

就鞋底咬地力而言,擁有Vibram XS Trek EVO的Fresh Foam X More Trail v2可以應付到在香港一般行山遠足及跑山。以往穿慣及試過多對Vibram MegaGrip鞋底的行山鞋,發現XS Trek EVO的表現不在MegaGrip之下,就算在濕石面行走,也不容易滑倒。

值得留意的是落山後,如果入茶餐廳或商場,剛巧那裏又拖完地的話,就會有點打滑的感覺。不過,那種滑並非去到像溜冰鞋的程度。如果行到光滑的濕石濕路時,覺得擔心的話,盡量全掌落地,不要只用腳尖。

落香港仔水塘的路以馬路為主。(顏銘輝攝)

這幾次測試路線包括很多馬路及石屎樓級,例如由灣仔峽落香港仔以及上落九龍坑山。在厚中底的加持下,行這些硬地時也幾舒適,有時本來不打算跑,但也忍不住在馬路或石屎山徑跑起來。不知自己膝部上下的肌力夠,還是厚底加持,這幾次行完都沒有膝部痛。

由於這對鞋沒有防水功能的,所以就沒有這方面的測試。大家穿這款鞋時,如果不想入水,就要避免踩較大較深的水坑中,也不要在大雨中行山。文章出街前的周四,在下着雨的情況下行了康柏郊遊徑,行山襪很快就濕透。

行濕的馬路沒有問題。(顏銘輝攝)

另外還有兩點想提,我較喜歡扁型的鞋帶,多過圓身的鞋帶。圓身的鞋繩較易鬆,再打多結會穩陣,否則行行下總會自己鬆,而Fresh Foam X More Trail v2本身是用扁型的鞋帶,基本上打個蝴蝶結,半路都不會鬆鞋帶。

個人對行山鞋的外形沒有什麼要求,看到Fresh Foam X More Trail v2的黃色外表時,只覺得幾得特別,設計及用色較少見。不過,這幾次行山當中,至少有3名朋友或不認識的山友跟我說,覺得這對鞋幾靚。看來,外表也是它的賣點之一。

總結

總結而言,Fresh Foam X More Trail v2是一對質素不俗的山鞋,無論是行山還是跑山都適用。自從穿慣的「無敵腳」Scott Kinabalu Enduro開始殘舊破損,一直物色接班鞋,還未決定到選Altra還是HOKA ONE ONE,就獲得這對New Balance的新鞋。本身只打算為測試而穿,怎料Fresh Foam X More Trail v2各方面都幾令人滿意,有力接班!經過幾次測試後,如果我接下來會去行蚺蛇尖、狗牙嶺,它都是我值得信任的拍檔。

New Balance近期積極推廣行山鞋,還有這款更強配置的Fresh Foam Hierro v6 GTX。(顏銘料攝)

近期行過多間運動用品店,都見到當眼位置放了New Balance的行山鞋,除了本文測試的Fresh Foam X More Trail v2外,還有價錢稍貴一點的Fresh Foam Hierro v6 GTX。雖然沒有穿上腳測試,但見到Fresh Foam Hierro v6 GTX有Vibram MegaGrip鞋底配GORE-TEX防水物料,相信也是誠意之作,性能或會更勝Fresh Foam X More Trail v2。

