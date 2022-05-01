馬拉松｜黃尹雋隨世界冠軍教練赴美訓練　擺脫猶豫煉就必勝思路

談到去年12月在一次測試賽跑出2小時18分59秒，但因非正式賽事導致成績未獲承認香港紀錄，黃尹雋絲毫不覺可惜，「證明我有這個能力，之後都有機會跑到」——儘管，早前從內地回港小休的他，已經因為腳趾傷患休息了大半個月，直至昨日才啟程到美國訓練。



黃尹雋在內地訓練已久，早前回港小休，再赴美訓練。（盧翊銘攝）

跟隨上海易居馬拉松俱樂部訓練半年，男子馬拉松港紀錄保持者黃尹雋3月返港，原本打算短暫停留後轉赴美國集訓，但因為腳趾小傷，延至昨日才起行。

黃尹雋在內地的俱樂部生活規律有致，跟香港大不同。（盧翊銘攝）

易居馬拉松俱樂部成立於2018年，由易居企業集團創辦，去年邀得李犁（James Li）擔任總教練。李犁出生於四川，九十年代負笈美國，後來入籍，執教美國田徑隊，最輝煌戰績當數協助拉加特（Bernard Lagat）於2007年贏得世界錦標賽男子1500米及5000米雙料冠軍，李犁亦因此贏得2007年度美國最佳教練獎。

易居俱樂部裏的是全職跑手，大約處於省隊水平，他們都靠跑步維生，比如說賺取俱樂部的收入或比賽的獎金。黃尹雋每天與隊友在基地一起生活，6點多起床、7點晨操、11點吃飯、1點睡覺、3點午練、6點晚飯、12點就寢，跟在香港獨自從住所跑到九龍仔繞圈的日子大為不同。就這樣，他過了5個月，就由2小時20分58秒的香港紀錄時間，躍進到內部測試賽那天跑出2小時18分59秒的新一頁。

曾經跑出比香港紀錄還要快的時間，但因不是正式比賽，不獲承認。（盧翊銘攝）

「原來我已有這樣的能力。」即使這個成績不獲承認為新香港紀錄，但黃尹雋不介懷，因為他知道只要能力還在，未來仍有機會。

「以前在香港，經常擔心訓練計劃寫得好不好、自己會不會愈跑愈慢、休息一天是不是躲懶、之後會不會退步……在俱樂部就不會這樣，只要每天跟住課表，與一大班隊友同時間完成訓練，我就知道『練到嘢』，不會跑得差。」

黃尹雋口中的課表並非什麼神奇必勝法，更重要是一種安心的感覺。他與俱樂部隊友的並肩砥礪中，煉就一種清晰思路，掌握了自己到底在做什麼、跑馬拉松又是怎麼一回事。訪問當天他仍因為腳趾受傷而休息，一「唞」就三星期多，廿幾天以來一步也沒跑、體能也沒做，完全躺平，但他毫不擔憂，也沒有跑友常見那種「死啦今日冇跑」的疑問與罪咎，還一直自嘲，「練跑時練跑，休息時休息」。

「教練（李犁）最常說的是，『在這裏不要患得患失，但一定有得有失』。就算今天練不好，完全不用憂心，練習不是一天半天的事，只要知道自己在做什麼，信自己，之後一定會練得好。」

教練李犁告訴黃尹雋，「在這裏不要患得患失，但一定有得有失」。（盧翊銘攝）

黃尹雋學懂信自己，「一定會練得好」。（盧翊銘攝）

安穩的信心不是一蹴而就，就如李犁所言，那是從「有得有失」中磨煉而來。身為獨子的黃尹雋，在北上這段日子，最不習慣的當然是與父母朋友分隔兩地，內地文化環境也跟香港大相逕庭。事實上，他決定到易居練跑時，還以為每個月都能小休回港，當初甚至沒打算北上隨隊，畢竟他當時只在微博見到一條易居俱樂部高原訓練的連結，多手報個名而已，根本連易居是什麼也沒頭緒，沒想到一下子的任性，一去就半年，之後更有機會到美國，跟隨返美探親的李犁繼續訓練。

「教練告訴我許多關於美國訓練的事。」黃尹雋最嚮往的是美國的密集比賽：「美國每星期都有比賽，我當然不是要每星期都跑比賽，我渴望的是學會透過比賽調控狀態。內地比賽少、香港比賽更少，只有到其他地方，才能學得更多。」

別讓「世界很大」流於口號。黃尹雋告訴我們的是，踏出一步之後，探索到的不止是世界不同角落的樂趣，更是一種擺脫猶豫之後，對自己的肯定和信任。

黃尹雋期望在美國以賽代練。（盧翊銘攝）