跑步｜運動員資助機制惹熱議　長跑好手黃尹雋：適合所有項目嗎？

香港隊在東京奧運奪得1金2銀3銅佳績，在全城熱論下更多人關注起本地體育發展和運動員權益。繼競步「一姐」程小雅表示憂慮因未能贏得奧運獎牌而減薪後，香港男子馬拉松紀錄保持者黃尹雋亦在周六晚（15日）於社交媒體撰文，指現有香港體育學院資助機制不適合所有運動項目。



香港東京奧運競步代表程小雅日前接受訪問時提到，2019年在亞錦賽奪銅後，在2020年被歸為「精英乙 +」組，每月直接資助 26,000港元，但由於在奧運58名選手中以35名完成，無獎牌下預料來年資助將會降至「精英乙」組約16,220至19,180港元。

體院主席林大輝回應指運動員的訓練資助金額是根據計分機制而定，長跑好手黃尹雋對此有感而發，在Facebook專頁撰文寫道：「你在馬拉松跑到2小時01分38秒、是世界紀錄保持者，但因為你沒有在特定比賽取得名次，你都不是精英運動員。」

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黃尹雋在去年終達標準成為體院全職運動員。（黃尹雋Facebook）

體院標準甚高 2小時17分是怎樣的概念？

黃尹雋在2019年屢破港績並成為4項香港紀錄保持者，包括5,000米（14分50.78秒）、10公里（30分41秒）、15公里（46分55秒）和馬拉松（2小時20.58秒）。香港體育學院有既定機制，想成為全職運動員，成年隊要求要在國際比賽得到前2或3名次，又或達到總會個別標準，而成年隊是運動員最低級組別，月薪為$7130港元。

黃尹雋以馬拉松跑手為例，在Facebook發文指現有體院資助機制並不適合於所有項目。（截圖）

他指出田徑項目只接受達總會標準，而標準甚至會每年遞增，「2018年馬拉松標準為2小時23.15秒，但2022年已經為2小時17.22秒。」他提出2小時17分的標準其實甚高，「2:17係一個咩野概念，如果係國內，整個跑圈都會知道你係乜水。」

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黃尹雋是香港四項長跑紀錄的保持者。（資料圖片）

獲認可賽事一年一次 沒有名次就不是精英？

他指出田徑運動員在大賽取得前8，甚至前3名，才有機會成為精英甲乙丙級運動員，可是，獲認可的賽事着實不多，一年或只得一次機會，「只有特定亞錦賽，世錦賽，抑或全運會，亞運會，奧運會。基本上機會每年只有一次。」

對於運動員資助未必足夠的問題，林大輝在日前稱「每樣嘢都係有機制」，黃尹雋在文中指明白訂立後需執行，惟「實行之餘，有無諗過是否適合所有項目？」

黃尹雋與姚潔貞目前正為9月全運會備戰。（資料圖片）

他分析指假如馬拉松時間為2小時01.38秒，已是世界紀錄保持者，惟仍然只屬「成年隊」級別，「因為你無係上述比賽攞到名次，你唔係精英。」他更以蘇炳添在奧運100米跑出9.83秒為例，反問：「他沒有頭三，難道不是精英嗎？」同時提出大迫傑（已退役）、中村匠吾、服部勇馬、楊紹輝等知名長跑選手，即使沒有在大賽跑出前列名次，亦不需要擔心奧運後訓練資助。

黃尹雋坦言希望能在全運會、高水平賽事上挑戰個人最佳時間。（資料圖片／張浩維攝）

兩個月前已到內地集訓備戰全運會的黃尹雋，在文末坦言個人最佳時間為2小時20分，不見得即使在香港跑到2小時10分內後，待遇和現況會有何變化，他仍樂觀面對前路：「路是一步步行，步是一步步跑，雖然知道分享了對現實不會有任何改變，專注當下，可以努力時候就努力。」

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