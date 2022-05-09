6歲男童花8小時跑馬拉松　IG帖文引爆跑界炮轟　父親公開回應

一面馬拉松完賽獎牌，總會帶來讚美和掌聲；今次這一面，卻惹來連串攻擊和指摘。

因為這面獎牌由一個6歲小孩子奪得。



5月1日，美國辛辛那提上演Flying Pig Marathon，哥羅馥家族一行8人總動員參與。賽後，爸爸Ben在Instagram寫道：「他每隔3分鐘就嚷着要坐下休息，體力有點吃不消。7小時之後，我們跑了20英哩，他哭了，跑得很慢，我告訴他，繼續前行的話，我就會買薯片獎勵他。」Ben說的這個「他」，是其6歲么子Rainier。

哥羅馥一家八口完成Flying Pig Marathon，滿心歡喜來個賽後檢討，卻發展出另一個故事。（Instagram：fightfortogether）

Rainier與父母比賽中途。（IG：fightfortogether）

一個跑友常見的賽後檢討帖文，迅即惹來連串抨擊。不少網民認為，Ben讓6歲的Rainier參加比賽，用8小時35分跑完全馬路程42.195公里，是不人道、疏忽照顧、虐兒，甚至致電保護兒童組織投訴；曾於2007年世界錦標賽贏得女子1萬米銀牌的Kara Goucher亦於twitter發文，認為6歲小孩身心皆無法承受馬拉松的運動強度。事件發酵超過一星期，Ben日前於Instagram發表長達5頁的公開信，強調自己並非虐兒：「我們由始至終都把跑步視作有趣的嗜好，馬拉松從來只是選項，不是必須，我們沒有強迫孩子練跑，絕對是100%『有得揀』。」

Ben指，保護兒童組織早前突然到訪，跟其6歲兒子長時間面談。（IG：fightfortogether）

Ben表示，自從9年前與當時8歲的大兒子Dove跑過一次馬拉松後，其餘3個妹妹Eden、Seven和Memory都要求一起跑步，直到今天，他連同排第5和第6的Filia與Rainier，以及妻子Kami，全家合共拿了53個馬拉松完賽獎牌，比賽橫跨3個州份，甚至有超馬賽事。

Ben在公開信中亦引述不少醫學報告，反擊外界指幼童骨骼和肌肉發展並未適合長跑之說。他強調，沒有醫學專家對此項研究有明確答案，任何人都不能一刀切，他亦會繼續讓6個孩子跑步，只要他們出於自願，「家長應該盡力給予孩子更多選擇，讓他們探索自己、發掘世界」。

完成比賽後，Ben買薯片給兒子作為獎勵。（IG：fightfortogether）

除了哥羅馥家族，賽會沒有嚴格遵守只限18歲以上跑手參賽的規則，同樣捱轟，賽會主席Iris Simpson Bush回應，大會的最大責任是確保賽道上每個參賽者有足夠的飲食和醫療補給，未來將更審慎處理年齡限制。