跑步｜黃啟樂黃金海岸半馬創PB 偕羅映潮留澳訓練下月爭達世錦標
撰文：何偉畧
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今屆澳洲黃金海岸馬拉松儼如香港跑手大戰，今早率先上演半馬賽事。
去年渣馬冠軍黃啟樂以1小時08分35秒衝線，雖位列香港參賽者之首兼打破個人紀錄，但未達到世界半馬錦標賽標準1小時07分37秒。他與女友羅映潮將留在澳洲訓練，下月再戰Sunshine Coast Marathon，繼續爭取達標。
黃啟樂賽後表示，賽前預計比賽期間，會形成1小時07分的小組，可以「拍住跑」，惟戰況不似預期。他有大約6至7公里要獨自跑，故跑起來有點辛苦。1小時08分35秒的結果未算最理想，「可以再做好啲」，他給自己打出80分。
至於他的女友羅映潮，以1小時17分43秒刷新個人最佳時間，但她也對自己的表現未感滿意。另一女跑手黃卓寧則跑出1小時18分30秒，教練陳嘉威也直言尚有進步空間，「檢討失敗原因，一齊努力，一齊成長」。
黃啟樂與羅映潮將繼續留在澳洲，把握南半球的冬季加緊訓練，期望在下月13至14日的Sunshine Coast Marathon跑出佳績，爭取達到世錦標準。根據田總規定，運動員必須於今年9月25日前達到參選標準，男子為1小時07分37秒，女子為1小時21分49秒，並參加9月25日舉行之香港半馬錦標賽，方被納入選拔之列。
至於明日黃金海岸馬拉松將上演10公里及全馬，香港焦點包括黃尹雋力圖改寫香港10K紀錄至30分內，魏賡、謝俊賢及余顯華則出戰全馬。
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