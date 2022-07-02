跑步｜黃啟樂黃金海岸半馬創PB　偕羅映潮留澳訓練下月爭達世錦標

今屆澳洲黃金海岸馬拉松儼如香港跑手大戰，今早率先上演半馬賽事。

去年渣馬冠軍黃啟樂以1小時08分35秒衝線，雖位列香港參賽者之首兼打破個人紀錄，但未達到世界半馬錦標賽標準1小時07分37秒。他與女友羅映潮將留在澳洲訓練，下月再戰Sunshine Coast Marathon，繼續爭取達標。



黃啟樂賽後表示，賽前預計比賽期間，會形成1小時07分的小組，可以「拍住跑」，惟戰況不似預期。他有大約6至7公里要獨自跑，故跑起來有點辛苦。1小時08分35秒的結果未算最理想，「可以再做好啲」，他給自己打出80分。

黃啟樂（左）與羅映潮（右）遠征澳洲，跑出半馬PB，但仍有進步空間。（Instagram）

至於他的女友羅映潮，以1小時17分43秒刷新個人最佳時間，但她也對自己的表現未感滿意。另一女跑手黃卓寧則跑出1小時18分30秒，教練陳嘉威也直言尚有進步空間，「檢討失敗原因，一齊努力，一齊成長」。

長跑情侶將會留在澳洲，結伴修行。（黃啟樂提供）

黃啟樂與羅映潮將繼續留在澳洲，把握南半球的冬季加緊訓練，期望在下月13至14日的Sunshine Coast Marathon跑出佳績，爭取達到世錦標準。根據田總規定，運動員必須於今年9月25日前達到參選標準，男子為1小時07分37秒，女子為1小時21分49秒，並參加9月25日舉行之香港半馬錦標賽，方被納入選拔之列。

黃卓寧（右二）以1小時18分30秒寫下半馬個人最佳，新星鄭文皓（右一）跑出1小時11分21秒，是香港U20歷來第二快半馬，孖仔鄭堯崴（左一）及鄭堯華（左二）分別跑1小時14分33秒及1小時14分35秒，連比賽都差不多「拍住」返回終點。（陳嘉威教練提供）

至於明日黃金海岸馬拉松將上演10公里及全馬，香港焦點包括黃尹雋力圖改寫香港10K紀錄至30分內，魏賡、謝俊賢及余顯華則出戰全馬。