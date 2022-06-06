黃尹雋赴美訓練見效刷新半馬港績　下月黃金海岸港將大激鬥

香港馬拉松紀錄保持者黃尹雋遠赴美國阿利桑那州，跟隨上海易居俱樂部訓練，儘管尚未操起狀態，但昨日於Rock n Roll長跑系列賽聖地牙哥站半馬賽事依然跑出佳績，以1時04分57秒打破塵封11年的香港紀錄，兼奪得亞軍。

黃尹雋預計下一個賽事將為7月上旬的澳洲黃金海岸馬拉松，由於不少香港好手皆會角逐這個賽事，今年的黃金海岸勢成爭奪香港紀錄的戰場。



黃尹雋跟隨易居於內地訓練大半年，3月返港小休，4月底前往美國阿利桑拿州，與易居總教練李犁會合，繼續特訓。過去一個月，他仍未正式進入專項訓練，強度課表現亦平平，但勝在中速課跑起狀態，昨日出戰Rock n Roll長跑系列賽聖地牙哥站半馬拉松，全程速度平穩，終以1小時04分57秒衝線，刷新紀嘉文於2011年在仁川跑出的舊香港紀錄（1小時06分39秒），並奪得亞軍。今站半馬冠軍為美國跑手Reid Buchanan，季軍是來自墨西哥的Rene Eduardo Ortiz Morales，時間分別是1小時04分01秒及1小時05分02秒。

黃尹雋（左）奪得Rock n Roll長跑系列賽聖地牙哥站半馬亞軍。（runrocknroll IG）

黃尹雋表示：「近日練長課『頹頹哋』，綜合近日的練習進度，今天比賽表現算不錯了，全程速度甚為平均。雖然練習未進入最佳狀態，但美國環境較好，跑步的鬥志也更旺盛。」

黃尹雋亦是男子馬拉松香港紀錄保持者，時間為2小時20分58秒；他之後曾在易居內部賽跑出2小時18分59秒，但因非正式賽事，不被計算為香港紀錄。紀嘉文亦於華倫西亞馬拉松跑出2小時19分48秒，但因賽前未向田總申報，故亦不獲承認為香港紀錄。

黃尹雋預計出戰下月的澳洲黃金海岸馬拉松。（盧翊銘攝）

黃尹雋下一個賽事預計是7月3日的黃金海岸馬拉松，多名香港好手亦將前赴澳洲，分途角逐半馬和全馬，包括黃啟樂、尹焯熙、余顯華等，屆時勢成香港紀錄爭奪戰，眾人亦以達到世錦賽標準為目標。