黃金海岸馬拉松變香港跑手大戰　黃尹雋跑10K　黃啟樂半馬盼正名

當疫情已成為常態，就不再是停擺的理由。近乎所有香港頂尖跑手包括黃尹雋、黃啟樂、魏賡、謝俊賢等，雲集地球另一端的澳洲，7月2日及3日出戰黃金海岸馬拉松各個賽項，這場香港跑手大戰移師彼邦上演，激烈之程度值得期待。



10K港績會否破30分大關？

黃尹雋能否將10K香港紀錄推前到30分內？（資料圖片；盧翊銘攝）

在黃尹雋落實參加10公里後，這個問題成為香港跑界的焦點。

自從2019年10月27日於香港10公里挑戰賽以30分51秒打破由前三項鐵人李致和保持了15年的香港紀錄後（舊紀錄31分17秒），黃尹雋幾近壟斷香港長跑：

2019年11月2日，澳門亞洲城市田徑邀請賽，以14分50.78秒打破5000米港績；

2019年12月8日，港島10公里賽，再跑30分51秒平紀錄時間；

2019年12月15日，日本防府讀賣馬拉松，以2小時20分58秒打破馬拉松港績；

2020年10月17日，世界半馬錦標賽，以30分41秒再破10公里港績，同時以46分55秒打破15公里港績；

2022年6月6日，Rock n Roll長跑系列賽聖地牙哥站，以1小時04分57秒打破半馬港績（尚待田總確認）；

要不是2021年12月4日的上海易居馬拉松俱樂部會內賽不被正式計算，他自己保持的全馬港績，已被改寫為2小時18分59秒。

5月前赴美國訓練時，黃尹雋原本決定於黃金海岸出戰全馬，但檢視身體狀況後，決定改戰10公里。以其早前在聖地牙哥的表現，以及一年來跟隨易居訓練的進程，外界估計他已具備30分鐘內完成10公里的能力；事實上他兩年多前破紀錄時已揚言：「如何可以跑到29分？」黃金海岸一戰，或許就是他回答自己的時候。

渣馬一哥黃啟樂「正名戰」

黃啟樂於去年渣馬一戰成名。（資料圖片；張浩維攝）

黃啟樂於2021年渣打馬拉松成為全場總冠軍，首次跑全馬就跑出2小時31分10秒，表現絕對及格，但當時海外跑手因疫情未能來港角逐，香港「一哥」黃尹雋又剛戰罷全運會未有參賽，陣容難免略為失色，黃啟樂目前最渴望的，大概是一場真真正正的高水平比賽，一來檢視渣馬後的訓練成果，給自己來一場「正名戰」，二來也為自己創立的「跑步男團」Team Solo打響頭炮。

Team Solo成立於今年初，黃啟樂是其中一名創辦人，希望透過跑團聚集香港精英跑手，「無分黨派」一同練習，互相推進提升香港長跑成績，未來更以全職為目標，讓香港跑手靠跑步也能餬口。

長遠藍圖尚有漫漫長路，黃啟樂直言，目前Team Solo最需要亮麗的成績，出戰半馬的他亦設下具體目標：「跑團以精英訓練為核心，成績是必然的。我希望在今次黃金海岸達到半馬世錦賽的標準，年底可以代表香港參賽。」香港業餘田徑總會為世錦賽定下標準，男子是1小時07分37秒，女子是1小時21分49秒。

黃啟樂女友羅映潮同樣出戰半馬，意味着兩人繼去年渣馬後，再次以情侶檔亮相賽道。另一女將黃卓寧亦將參加半馬拉松。

新星謝俊賢首戰全馬

謝俊賢出戰人生初馬。（資料圖片；梁鵬威攝）

全馬方面，值得一看的必是新星謝俊賢。20歲的他3年前曾出戰黃金海岸馬拉松，於半馬跑出1小時11分44秒，今年向難度挑戰，競逐人生初馬。雖說是第一次跑，無論如何都是個人最佳戰績，但教練陳嘉威已定下「大PB」的目標，以謝俊賢近年屢破香港青年紀錄的表現而言，他的初馬值得期待。

除了謝俊賢，魏賡及余顯華今次同樣角逐全馬，其中余顯華亦是初馬。