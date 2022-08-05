步行健身｜不足一成受訪市民每天步行半小時　逾四成人不達標準

世界綠色組織早前委託市場研究公司，向500名18歲或以上香港市民，調查有關步行的習慣，發現每周7天步行至少30分鐘的受訪市民逐年下跌，甚至有近一成受訪者每周沒有一天步行至少30分鐘。



今年6月，世界綠色組織以街頭問卷形式，向500名18歲或以市民調查每周步行習慣。結果顯示，只得7.6%受訪市民每周7天步行至少30分鐘，對比2020年6月調查所得的8.4%，下跌0.6%，更遠遜於2019年的12%及2018年的29%。

根據康文署建議的基礎指標，成年人每周應最少3天步行30分鐘或以上，但今年調查中，19.4%受訪對象每周僅兩天步行至少30分鐘，甚至有近一成人士每星期沒有一天奉行半小時步行習慣。

受訪香港人每周多少天步行最少30分鐘？

1. 7日 39人 7.8%

2. 6日 18人 3.6%

3. 5日 78人 15.6%

4. 4日 56人 11.2%

5. 3日 89人 17.8%

6. 2日 97人 19.4%

7. 1日 74人 14.8%

8. 0日 49人 9.8%

*世界綠色組織於2022年6月以街頭問卷訪問500名18歲或以上市民

康文署18區步行徑

1. 南區：鴨脷洲風之塔公園（1200米）

2. 中西區：中山紀念公園至7號碼頭（2430米）、香港公園（1200米）

3. 東區：鰂魚涌公園（1300米）

4. 灣仔區：灣仔公園（312米）、寶雲道（3930米）

寶雲道。（資料圖片）

5. 黃大仙區：蒲崗村道公園（650米）、牛池灣公園（290米、210米）

6. 深水埗區：荔枝角公園（1000米、600米）

荔枝角公園。（康文署網頁）

7. 觀塘區：麗港公園（500米）、佐敦谷公園（856米）

8. 九龍城區：九龍仔公園（800米）、九龍寨城公園及賈炳達道公園（1800米）

9. 油尖旺區：九龍公園（900米）、尖沙咀海濱花園（683米）

尖沙咀海濱花園。（盧翊銘攝）

10. 大埔區：大埔海濱公園（517米）、梅樹坑遊樂場（1600米）

11. 西貢區：西貢海濱長廊（1536米）、寶翠公園（750米、566米）、將軍澳海濱公園及將軍澳海濱長廊（1100米、2800米）

12. 沙田區：沙田公園（1500米、950米、610米）、馬鞍山公園（920米、630米、450米）、馬鞍山海濱長廊（3223米）

馬鞍山海濱長廊。（資料圖片）

13. 屯門區：屯門公園、湖山河畔公園及湖山遊樂場（2032米）

14. 元朗區：天水圍公園（800米）、元朗公園（800米）

15. 北區：北區公園（900米、570米、460米）、百福田心遊樂場（1600米、1000米、550米）

16. 葵青區：青衣公園（1200米、800米）、青衣海濱公園（1250米）

青衣海濱長廊。（盧翊銘攝）

17. 荃灣區：荃灣公園（2100米）、城門谷公園（800米）

18. 離島區：長洲運動場（250米）、東涌北公園及文東道公園（1200米）