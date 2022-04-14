跑鞋2022｜Salomon Glide Max路跑鞋實測　重磅跑手日常慢跑之選

平時只穿著Salomon的山鞋，路跑鞋是初次體驗。Glide Max是Salomon家族之中緩震功能最強的路跑鞋，品牌專利的Ultra-Ride複合中底以吸震見稱。經過測試，若把Glide Max視作身重人士每日通勤跑的路跑鞋，表現的確不俗。

【註：記者訪問整理資料後，以第一身撰寫跑者試後感】



測試方法：35分鐘Recovery Run ▶️ 15分鐘Tempo Run（配速4:35）▶️ 5X100米衝刺

測試地點：九龍仔公園（石屎路、泰坦地；直路、轉彎；全平路）

Salomon Glide Max。

試後感

Glide Max作為主打緩震的跑鞋，外型難免有點笨重，畢竟中底厚度超過37毫米，但穿起來卻有點喜出望外，以緩震跑鞋來說算是輕巧。根據官方公布，跑鞋重量僅為275克，這多得品牌專利Ultra-Ride複合中底的輕量物料技術。

個人跑鞋存庫中，New Balance的1080亦屬緩震系列，比較兩者的著用感，Glide Max吸走衝力之餘亦帶有少許回彈，1080的中底則有點像泥膠的感覺；而且Glide Max中底相對穩定，腳掌沒有旋前（Pronation）的情況。

鞋楦方面，Glide Max跟我的腳形配合，感覺貼腳。而且要一讚前掌位置的網布，跑的時候感到涼爽通風，透氣度不錯；不過後踭位置的海綿比較焗促，容易儲汗。特別一提跑鞋鞋領較高，刮損了右腳，跑者要留意穿著襪筒較高的跑襪。

【Photo Gallery：按圖了解Salomom Glide Max細節】

Glide Max是Salomon家族中保護功能最強的路跑鞋。（李思詠攝）

總結：日常通勤跑 減低受傷風險

作為緩震跑鞋，不要預想Glide Max會給你敏捷的反應，回腳的確較慢，但跑鞋整體輕巧又穩定。個人認為Glide Max的著用感有點Nike Epic React的影子，適合跑手傷後康復期作打底慢跑之用；或者身重一族以之作為日常通勤跑和輕鬆慢跑，以我80公斤體重而言，Glide Max足以帶來足夠的保護，減低受傷風險。

Salomon Glide Max評分（5最好，1最差）

推進力 2

穩定度 4

包覆度 3

透氣度 3

整體評分 3

跑手資料

跑齡：7年（路）、5年（山）

PB：39分內（10公里）、3小時19分（全馬）

個人跑鞋存庫（只計路跑）：

adidas——ADIZERO TAKUMI SEN 8、ADIZERO BOSTON 10、ADIZERO BOSTON 8

Altra——TORIN 5

MIZUNO——WAVE EMPEROR 3

New Balance——Fresh Foam 1080 V11、FuelCell Prism V2、

Nike——ZOOMX VAPORFLY NEXT% 2、Epic React Flyknit 2

VIBRAM——V-RUN



Salomon Glide Max Specs



重量：275克

前後掌落差：10毫米（中掌37毫米、前掌27毫米）

足弓支撐：中性跑鞋

