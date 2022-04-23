跑鞋2022｜Altra Mont Blanc詳盡實測　行山進化到跑山的最強武器

以兩課分別20公里及50公里的越野跑實測Altra Mont Blanc，路況包括石屎路、泥路、沙泥石級及高難度碎石路。5分滿分的話，跑鞋評分達4.5：緩震性能良好，足以應付長距離訓練，更重要是巧妙拿捏緩震和腳感之間的平衡，儘管中底厚30毫米，仍能令跑者感受各種路況，準確判斷落腳跑法。

要將之定位，我認為適合已有一定山野技術和體能、開始對速度有追求的「山人」，是行山過渡到跑山的好工具。但要像品牌「出廠設定」般，成為高階跑者競速賽鞋，卻必須改善一個毛病。

【註：記者訪問整理資料後，以第一身撰寫跑者試後感】



測試路段：

1.谷埔＞荔枝窩＞吊燈籠＞烏蛟騰＞谷埔（約20公里）

2.錦石新村＞碗窰＞鉛礦坳＞草山＞針山＞城門＞川龍＞大帽山道茶水亭（舊連姐）＞甲龍林徑＞農場鮮奶＞甲龍古道＞大帽山遊客中心（新連姐）＞四方山坳＞梧桐石澗徑＞大刀屻＞蝴蝶山＞粉嶺火車站（約50公里）

Altra Mont Blanc。（李思詠攝）

Altra來自美國猶他州，旗下越野跑鞋有兩大特點。

一是品牌專利的FOOTSHAPE™，即是空間充足的前掌鞋籠（toe box），若跑手穿鞋不時「夾腳」或有拇指外翻，Altra或許是好選擇。

另一特點是前後掌零落差ZERO DROP™，有助衝力平均分佈於足踝和髖關節。尤其落山時，當跑鞋前後掌落差大，令跑者重心前傾，若肌力控制不周，膝頭將承受更大衝力，或致膝痛甚至受傷。

Mont Blanc是Altra第二對厚底越野跑鞋。（李思詠攝）

Mont Blanc是品牌第二個厚底越野跑鞋型號，跟首個厚底型號Olympus相比，Mont Blanc更具專業比賽鞋的味道，外型討好，重量亦大減，以男裝US 10.5為例，Olympus重343克，Mont Blanc則為280克。Mont Blanc中底使用EGO™ MAX，是Altra旗下的頂級中底物料，且首次應用於越野跑鞋。

【按圖了解Mont Blanc各部件詳情】

試後感

鞋面網布需開鞋 鞋頭欠加硬保護

穿上Mont Blanc的第一個感覺是，鞋面的防撕裂單絲網布十分緊，但最終我十分喜歡這種物料，因為網布會隨住跑者腳形自動調節，開鞋之後感覺網布剛好包裹腳背，貼腳亦不焗促。

這種貼腳程度亦有助彌補toe box偏闊的問題（這點將在試後感部分再述），建議大家著Mont Blanc要穿厚襪，鞋碼選細半號，不用「攝」得入手指。當跑鞋長度剛剛好，加上厚襪，如toe box有紮住的感覺，開鞋後網布就漸漸與腳形貼合；若長度合適、又穿了厚襪，未開鞋前掌已覺太闊，這個品牌就未必適合你，否則落山時容易因腳掌擺動而「拗柴」跌倒。

從個人著用經驗而言，Mont Blanc的鞋面網布應比Olympus耐用，Olympus穿了幾次之後，布面已磨出一個洞，鞋頭蓋（toe cap）飛脫了一半，Mont Blanc經過70公里試煉，暫時圓好無缺。

值得一提是，Mont Blanc鞋頭位置沒有加厚或加硬保護，要小心不要踢到石頭。

Mont Blanc鞋頭位置沒有加更保護，注意不要踢到石頭。（李思詠攝）

緩震腳感兼備 三種路況點評

Mont Blanc經過兩次測試後獲得4.5分的高評分，其於保護功能與腳感之間的良好平衡是「搶分位」，做到這點並不容易。

若跑鞋因為側重緩震而加厚中底，跑者往往無法了解地面狀況，例如踏腳時感受不到石頭有多斜，或是落梯級的地面狀況會否前傾、有沒有石頭凸出等；中底太薄的話，雖可充分感受路況，但會過於「哽腳」令跑者腳掌不適，緩震不足亦令跑者的足踝、膝蓋和髖關節承受更多衝力。

在兩次測試的不同路段中，我從Mont Blanc中底的緩震與回彈，以及外底的抓地力，獲得充足的腳感，甚至有助提升表現。特地抽取路段中的三種路況點評：

1. 高難度碎石路 咬地穩定有助落腳平衡

地點：吊燈籠

測試：第一次

無論上山或落山都十分陡峭，有爆林感覺，石級又大又岩巉，踏大步才能上山，落腳時無法整隻腳掌踏穩，腳跟不能觸地。跑鞋的腳跟位置有少許鬆脫，出現「甩踭」跡象，雖未至於真正「甩踭」，但鞋領及後跟明顯不夠包腳。

落山路段對跑者技術要求極高，有長草遮閉路況，未必能看清楚落腳位置；由於多碎石，跑者必須快速移動，踩得太慢會「跣腳」。猶幸Mont Blanc反應不錯，靠前掌已可踩穩地面，即使石級較高，跳落石級時仍「咬」得夠實，這歸功於Vibram Litebase外底的優良抓地力。中底緩震效能充足，有助卸走衝力，肌力可集中用於在崎嶇山路上控制落腳位置的平衡。

不過鞋跟不夠包腳的問題，於落山時再次帶來困擾，我在這段路曾踢到石頭，有碎石從鞋領彈入鞋籠；加上鞋帶綁得不夠緊，腳掌經常在鞋籠擺動，導致鞋墊摺起，微微向前移位，剛好塞在腳趾的虛位之間，落山後跑到平路需要停步處理，但重新弄好鞋墊並綁緊鞋帶後，一路經烏蛟騰跑回谷埔都十分舒適。

當日是我第一次穿著Mont Blanc，第二次測試時我穿上防止沙石彈入跑鞋的襪套，也將前段鞋帶綁得更緊，利用鞋面網布的包覆力彌補偏闊toe box的弊處，再沒出現入沙入石和腳掌擺動的問題。

吊燈籠路況崎嶇不平，極多碎石。（資料圖片；剎那提供）

2. 落山泥路 可跨出路跑步距

地點：甲龍林徑

測試：第二次

Mont Blanc應付簡易的泥路游刃有餘，緩震夠、回彈佳、抓地穩，第二次測試前一天曾經下雨，路段有濕石、濕泥、濕樓梯，但跑鞋完全沒有「跣腳」。甲龍林徑有2至3公里落山路段，含泥路和石級，但無碎石，非常適合跑步，我一路跑得順暢舒適，甚至像路跑般放心跨步。

這點對越野跑甚為難得，越野路即使再平坦，也會凹凸不平，必須視乎路況，遷就落腳位置而調節步幅，未必能像路跑般跨出最大步距，Mont Blanc的中底保護功能卻令我減少在這種路況「搵路」時的憂慮，可用路跑步距去跑，有助追求時間。

Mont Blanc應付甲龍林徑路況游刃有餘。（資料圖片；野外動向授權使用）

3. 上落山石屎路 卸走衝力助加速

地點：逆走草山、大帽山至四方山坳

測試：第二次

這段是全石屎路，上落斜兼而有之。受惠於中底的回彈力，上斜時跑鞋將我彈前，跑得更慳力，若穿薄底鞋，跑者就要依靠自身肌力了。由於越野跑多是長途，部份路段能夠慳力，對整體表現非常重要。

至於落斜，跑得快的話，四頭肌就會承受更大衝力，所以往往落斜時不能太快，因為一快就會大力，一大力就容易疲累甚至腳痛。Mont Blanc的強勁緩震此時發揮作用，有效卸走衝力，我可以跨得更大步，甚至加速，我曾在此路段跑出快於「四分披」輕鬆落斜，在越野跑中算是快速。

大帽山是全石屎路，Mont Blanc的回彈及緩震功能大派用場。（資料圖片；顏銘輝攝）

總結：Positively Surprised 但要改善鞋領剪裁

要總結兩次合共70公里的Mont Blanc實測，我會以「Positively Surprised」形容。

1. 跑者要具經驗駕馭跑鞋反應

Mont Blanc是一雙「畀到反應」的跑鞋，需要跑者運用足踝和肌肉保持步履靈活和平衡，但其中底緩震和外底抓地力足以應付在各種路面長距離跑動，經過兩次實測，落腳、回腳、加速，都令我放心發揮。

當然，跟其他厚底越野跑鞋相比，Mont Blanc肯定不像Hoka般穩定和大眾化，跑者本身亦要具備一定山野水平，至少能長時間、長距離行山，亦有心追求速度，方能駕馭跑鞋。

2. 輕巧無負擔有助尾段加速

越野跑動輒幾十甚至過百公里，若跑鞋因加強保護功能組件而變重，跑者定必愈跑愈累。難得Mont Blanc保護足夠又很輕巧，我在第二次的50公里測試中，從嘉道理農場進入大刀屻至粉嶺的最後路段，甚至能夠加速，跑鞋沒有隨着體能消耗而加重跑者負擔。

3. toe box寬闊須綁緊鞋帶

Mont Blanc保留Altra寬闊toe box和前後掌零落差兩大特色，猶幸鞋面前掌網布夠貼腳，開鞋後隨跑者腳形調節，可以「捉實」腳掌，彌補toe box偏闊的問題。建議跑者穿厚襪，並特別繫緊前段的鞋帶。

4. 鞋墊濕水後容易移位

除了第一次測試上吊燈籠，我在第二次測試由北大刀屻跑木板梯級和石屎梯級到粉嶺，或許大汗使然，鞋墊濕水後再次向前移位，頂住腳趾，還好未有影響速度發揮，最後順利完成全程。

5. 中底回彈恢復需時

第二次測試，尾段加速「爆」落山，感到中底回彈力明顯不及一開始試上腳之時，似乎中底抵擋不住連續50公里的試煉。休戰四天後，中底回彈已經恢復，跑者緊記訓練後給予Mont Blanc充足休息。

6. 後領不夠包腳易入沙石

後跟鞋領位置不夠包腳，尤其我跑吊燈籠時，曾有石仔彈進鞋中，這對越野跑者是大忌。雖然襪套能解決這個問題，但要多帶一個裝備，略嫌麻煩。

跑鞋後端有魔術貼位置，讓跑者可使用襪套，防止沙石走入。（李思詠攝）

Altra以UTMB賽道所在之地Mont Blanc命名這對跑鞋，寓意這雙跑鞋能幫助跑者征服世界各地的山峰，品牌亦將之定位為競速越野賽鞋。但要成為高階跑者的比賽裝備，Mont Blanc某些弱點必須改善，例如鞋領位置不夠包腳，令沙石從鞋領位置進入鞋籠。所以，我更建議本身有一定水平的「山人」，欲從行山進階到跑山，或追求更高速度者穿著，Mont Blanc能全面協助這類跑者提升水平，我亦會繼續著用Mont Blanc，主要應付長課訓練。