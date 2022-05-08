跑鞋2022｜NB Fresh Foam X1080 12代實測　柔中帶剛安心重新起步

城市從防疫措施中逐少回到正常。跑步毋須戴口罩，「無障礙運動」應會吸引不少跑友再穿跑步鞋。

重新出發，循序漸進。New Balance近期推出的中階跑鞋系列Fresh Foam X 1080 v12，繼續保持穩重風格。



鞋款簡介：New Balance Fresh Foam X 1080 v12

中底： Fresh Foam X

外底：橡膠外底

掌/跟高度：26/34mm

New Balance Fresh Foam X 1080 v12（何偉畧攝）

測試路段：

1. 荃灣海濱>機場核心計劃展覽中心停車場（4km，來回共8km）



2. 荃灣海濱>深井公眾碼頭（6km，來回共12km）



荃灣海濱出發，沿青山公路跑向深井，沿路平整，深井附近有較約200米的斜路。



New Balance的中階跑鞋「1080」系列，素來定位在日常使用，供跑手應付輕至中度強度的練習，例如長距離課等。值得研發改良，推出至第12代，足證廠商眼中的地位與名聲。

據廠商提供資料， v12中底使用經改良的Foam X泡綿，提升緩震能力。觀察中底，以凹坑切割物料，而鞋底闊與窄位的物料密度分佈不同，冀提升跑步時的靈活度。

後跟兩側加上壓膠，提步時保持緊貼鞋籠。（何偉畧攝）

日常練習的跑鞋，保護能力相當重要。v12 在鞋楦下了不少工夫，腳跟部分兩側鑲上硬身護套，鞋面以名為「Hypoknit」的工學針織技術製作，不同織線密度構成不同彈力。此外，今回鞋底高度較上代增加4厘米，配合改良後的泡綿，提升速度。

鞋頭甚闊，「大腳八」的喜訊。（何偉畧攝）

試後感

拿起此鞋，感覺相當有重量，特別留意到跑鞋前掌頗闊。筆者的前掌較闊，選擇鞋款時會擔心「夾腳」，跑步後，前掌兩側經常痠痛。跑鞋的闊掌設計令我期待，但顧慮跑步時會否欠穩。

這些顧慮在第一次試跑後，一掃而空。筆者近半年私事忙，加上口罩令，練跑次數極少，狀態差肌力弱，容易疲累。赤腳試穿跑鞋，針織鞋楦相當柔軟貼服，感覺跟穿襪沒兩樣。跑時當然穿襪，而鞋面彈性讓腳掌舒適伸展，亦不緊迫。

穿起v12第一課以大約每公里7分鐘步速完成，全程保持均速，未有提速或衝刺。才第一次穿上，中底的緩震表現已經出色。欠缺力量，步頭沉重，著地後足部的衝擊感覺卻比預計輕得多。過去新鞋落地，物料仍硬，著地時多有腳掌「撞地」感覺，要提醒自己放輕腳步，以減輕衝擊力。這次v12首次上路，「撞地」感覺極為輕微，甚至讓我覺得這雙鞋近乎「即著即用」，毋須開鞋。

針織鞋面充滿彈性，包覆感良佳。（何偉畧攝）

青山公路乃練跑熱點，尤其荃灣海濱有不少遊人散步，有些時候需要閃避和爬頭，急速轉向便考驗跑鞋的穩定度。v12的鞋舌以彈性帶連接到鞋底，連同鞋領恰恰支撐足踝。針織鞋楦包覆充足，更相當貼腳。急速轉向，腳掌貼住鞋底，不會走位也不會踏在鞋籠兩側的織面上。足踝有鞋領與鞋舌支撐，硬度足夠，不怕「拗柴」，放心過彎。

腳尖上翹，引導跑手前傾，令過步更順暢。（何偉畧攝）

第一課慢跑，初次與v12「拍住上」感覺不錯。第二課加長距離，汀九村至深井一段有兩條坡度不一的斜路。上落斜路加速，特別是上斜時需強調抬腿，前掌隱約感覺到中底不再如第一課時候軟，轉而變得稍硬，感到回彈力輕輕推送向前。它沒有近年流行內嵌碳板，當然不會出現誇張有如「打腳板」的推送力，但過步俐落，兩三步之間加速，對於日常跑步需要，已經綽綽有餘。

中底物料延展性能良佳，可輕易屈曲，應付跑手動作。（何偉畧攝）

估計「非hardcore」跑友如筆者，近日才打算重新起步。身體未可以一下子回到高強度的水平，需要保護為主的跑鞋。v12 的緩震能力及保護性能，適合跑友一步步提升強度，回復作戰水準。

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