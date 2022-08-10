跑鞋｜新跑鞋落地注意開鞋細節　最少跑夠20公里才完成開鞋程序

跑友常問「有什麼跑鞋推薦」，尤其以跑步減肥的新手們。無論Nike、ASICS、adidas、MIZUNO、New Balance……選好跑鞋，新鞋落地，不想起水疱收場，「開鞋」時必須注意跑襪這個微小細節。



除非找來「鞋神」度身訂造，否則坊間跑鞋全是機器量產，尺寸與形狀跟我們的腳形未必「一拍即合」，所以新跑鞋落地必須「開鞋」。

跑鞋琳瑯滿目，大家如何選擇？（Getty Images）

有跑友因皮膚與新鞋摩擦而起水疱，跑鞋專家楊肇麟表示，只要妥善處理，理應問題不大，他特別提醒各位新手，跑鞋「開鞋」必須穿著跑襪：「與普通襪相比，跑襪會依據腳掌結構，不同位置有不同織法，例如腳趾頭、前腳掌兩側這些摩擦較多的位置會較厚，相反腳面摩擦較少，襪面會較薄。」

跑襪款式主要分比賽或訓練用，兩者各有織法與設計；尺碼方面，不少大品牌的尺碼產出較精細，跑手們選擇時緊記看清包裝說明。

跑鞋專家楊肇麟。（資料圖片；李思詠攝）

跑鞋「開鞋」注意事項：

1.切忌即穿新跑鞋作賽

2.比賽前最少穿跑鞋3至5次

3.沒有特定訓練計劃者，3至5次「開鞋」為20至30分鐘慢跑

4.有特定訓練計劃者，5次「開鞋」為2課間歇跑，以及長課、均速跑及行街各1次

5.「開鞋」必須穿跑襪

6.跑約20至30公里，才靠完成「鞋開」程序

跑鞋推薦，New Balance其中一款跑步減肥之選。

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