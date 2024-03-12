跑鞋推薦｜ASICS New Balance等詳細鞋評 冠軍跑鞋最新上架｜有片

【跑鞋推薦2023/跑鞋推薦2024】跑鞋推薦合集，包括ASICS、New Balance、Puma等各大品牌，還有之前曾介紹的adidas、ALTRA、Nike等，《01體育》將以資深跑手親身實測，無論是跑步減肥健身一族、跑步新手還是資深馬拉松跑手，買鞋前不妨先閱讀文中的詳細測試報告和鞋評。

2024年1月，最新上架的跑鞋是adidas的PRO EVO 1，是一雙價格令跑友震驚的最強冠軍跑鞋。



2024最新跑鞋推薦

【跑鞋推薦：New Balance FuelCell Supercomp Elite v4】

各大品牌對於製作碳板厚底「Super Shoes」的技術已經了然在握，除非重大改革中底技術，否則要脫穎而出，必然在細節精雕細琢。New Balance的FuelCell Supercomp Elite v4在香港上架超過一個月，經過四次實測，再與上一代FuelCell Supercomp Elite v3比較，除了中底慳力，鞋面的貼腳舒適更是其一大特點。

New Balance FuelCell Supercomp Elite v4跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜New Balance FuelCell SC Elite v4實測 細節突圍而出

【跑鞋推薦：ASICS NOVABLAST 4】

筆者穿過ASICS跑鞋，但NOVABLAST系列則是第一次。因應馬拉松備戰周期，透過各種訓練測試ASICS NOVABLAST 4，跑鞋一如其定位，是長距離跑的好拍檔，其相對溫柔的回彈與推進，四分半披的續航能力十分優秀，值得一讚的是外底的壽命，同樣令消費者滿意。

ASICS NOVABLAST 4跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜ASICS NOVABLAST 4過百公里實測 四分半披續航力佳

【跑鞋推薦2024】ASICS NOVABLAST 4。

【跑鞋推薦：adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 1】

一雙價值港幣3999元的adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 1，為香港跑鞋界揭開2024年序幕。這雙跑鞋在海外早已上市，香港市場則到1月才抽籤配售。

有說PRO EVO 1的壽命只有50公里，即是跑1公里已花掉80大元，而且一個馬拉松比賽已基本耗掉一雙跑鞋。是否物有所值，當然見仁見智，但單以跑鞋性能與表現討論，跑鞋專家楊肇麟（阿楊）測試後，給予95分肯定。

adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 1跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜adidas Pro Evo 1實測 3999元的最輕競速鞋物有所值？

【跑鞋推薦2024】adidas ADIZERO PRO EVO 1。（李思詠攝）

【跑鞋推薦2024】跑手兼跑鞋專家楊肇麟測試adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 1。（李思詠攝）

———以下為2023年文章———

ASICS（往下閱讀有其他品牌）

【跑鞋推薦：ASICS MAGIC SPEED3】

MAGIC SPEED是ASICS旗艦「神鞋」META SPEED的「梯隊」，練習及比賽兩用。作為頭兩代用家，筆者對第一代有點恨鐵不成鋼之感。到了MAGIC SPEED 2，品牌修正不少第一代的問題；相隔大約一年，終於能夠比較三代製成品，我會用「脫胎換骨」形容ASICS MAGIC SPEED 3的整體表現。

ASICS MAGIC SPEED 3跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋2023｜ASICS MAGIC SPEED 3實測 路感依舊鮮明 推進更自如

比較ASICS MAGIC SPEED 2，跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜MAGIC SPEED 2推進板覆蓋全掌 次級配置迎合兩種跑手

【跑鞋推薦2023】ASICS MAGIC SPEED 3。

【跑鞋推薦：ASICS GEL-KAYANO 30及其他新手跑鞋推介】

GEL-KAYANO是ASICS最強的慢跑鞋，緩震及支撐足弓表現出眾，能夠發展到第30代不無原因。KAYANO系列特別適合身重人士用以跑步減肥，同場推介其他品牌的「減肥慢跑鞋」，包括New Balance及近期大熱的HOKA等。

六款減肥慢跑鞋推介按以下連結：

跑鞋推薦2023｜ASICS王牌慢跑鞋推新一代 六款減肥跑鞋新手必入

【跑鞋推薦2023】ASICS GEL-KAYANO 30。（公關提供）

【跑鞋推薦：ASICS Novablast 3】

ASICS Novablast系列以輕量及回彈為賣點，去年第三季推出第三代，Novablast 3厚厚的後跟惹人注目，但更令人驚奇的是重量大減。跑了三課，終於感受跑鞋的功能與效果。

ASICS Novablast跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋2023｜ASICS Novablast 3實測 軟熟中底堪稱長距離王者

《立即購買ASICS Novablast 3：馬拉松網店｜Zalora》

【跑鞋推薦2023】ASICS Novablast。（跑手C攝）

New Balance

【跑鞋推薦：New Balance FuelCell SuperComp Elite v3新色及7月新款】

我們曾經實測New Balance FuelCell SuperComp Elite v3（繼續往下閱讀再按相關連結），這個競速型號推出全新螢光黃色，十分搶眼。同場加映2023年7月其他新款跑鞋。

2023年7月新款跑鞋按以下連結：

跑鞋推薦｜2023年7月新款：ASICS New Balance推王牌緩震及競速鞋

【跑鞋推薦2023】New Balance FuelCell SuperComp Elite v3新色。（公關提供）

【跑鞋推薦：New Balance FuelCell SuperComp Elite v3】

第一次穿上New Balance FuelCell SuperComp Elite v3，沒有碳板跑鞋那種軟熟與彈力，感覺「實實哋」。但連同開鞋前後共三次實測，已能總結FuelCell SuperComp Elite v3的兩大特徵——鞋面超強包覆力及中底緩震與回彈的平衡，尤其襪套設計的鞋面，值得一讚。

New Balance FuelCell SuperComp Elite v3跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋2023｜New Balance最新碳板鞋實測 包覆有驚喜 跑彎位加分

【跑鞋推薦2023】New Balance FuelCell SuperComp Elite v3。（李思詠攝）

NNormal

【跑鞋推薦：NNormal Kjerag】

傳奇越野跑手Kilian Jornet離開Salomon後創立自家品牌NNormal，全球引頸以待，終在2022年下半季推出最強山鞋Kjerag，Kilian更穿上Kjerag打破UTMB大會紀錄兼奪得冠軍。品牌標榜跑鞋壽命夠長，動輒能應付過千公里，而且性能全面，無論長途、短途、比賽、練習皆宜。經過超過100公里實測，Kjerag實在不是浪得虛名，市場上仍未有同類越野跑鞋與之匹敵！

NNormal Kjerag跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜NNormal Kjerag實測 最強配最強之搭檔 長短賽練皆宜

跑鞋推薦：NNormal Kjerag。（李思詠攝）

Skechers

【跑鞋推薦：Skechers GO RUN MaxRoad 6】

GO RUN MaxRoad 6是Skechers的旗艦慢跑鞋，中底前掌位置內藏碳板，緩震中底採用HYPER BURST ICE，結合兩種不同密度的物料，以標準密度的HYPER BURST製作外圍，包裹密度較低亦較柔韌的核心，既提供緩震，亦保持輕巧回彈。

GO RUN SPEED BEAST是競速跑鞋，前後掌落差僅4毫米，中底物料使用回彈力強的TPU發泡棉物料HYPER BURST PRO，加上HYPER ARC設計有助能量過渡更平穩，令SPEED BEAST以強大推進力幫助跑友發揮速度。

Skechers GO RUN MaxRoad 6及GO RUN SPEED BEAST跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋2023｜Skechers兩大旗艦型號新跑鞋 專項訓練必備

【跑鞋推薦2023】Skechers GO RUN MaxRoad 6。（公關提供）

【跑鞋推薦2023】Skechers GO RUN SPEED BEAST。（公關提供）

【跑鞋推薦：Skechers GORUN MAXROAD 5】

在碳板已成為跑鞋常態的時代，Skechers也改革了GO RUN MAXROAD系列，在第五代加入「H」形碳板。經過輕鬆跑、節奏跑及100米衝刺訓練共三次測試，我定位MAXROAD 5為入門級碳板練習鞋，適合從非碳板過渡到碳板，以及傷癒後準備展開衝度訓練的跑手著用。

Skechers GORUN MAXROAD 5跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜Skechers GORUN MAXROAD 5實測 碳板鞋新手入門之選

【跑鞋推薦2023】Skechers GORUN MAXROAD 5。（李思詠攝）

【跑鞋推薦：Skechers GO RUN Pulse】

Skechers的GO RUN MAXROAD 5是碳板跑鞋，但對於入門跑手太高階。GO RUN Pulse有別於現今大行其道那種既厚又軟的中底，跑鞋四平八穩亦具保護性，足以應付日常訓練，更有助鍛煉腳掌肌肉與基本功，適合長跑初哥，或以跑步減肥的初階跑手。

Skechers GO RUN Pulse跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋2023｜Skechers GO RUN Pulse實測 鍛煉腳掌肌肉的慢跑鞋

【跑鞋推薦2023】Skechers GO RUN Pulse。（李思詠攝）

NORTH FACE

【跑鞋推薦：NORTH FACE VECTIV ENDURIS 3】

在我的鞋櫃中，THE NORTH FACE VECTIV ENDURIS 3是推進最勁的越野跑鞋，內藏中底的3D TPU板雖非碳纖維製造，但回彈力依然有驚喜。然而，當這股路跑選手最喜愛的回彈推進，發生於路況多變的越野跑，跑手要注重的細節就更多，對於跑鞋的包覆力，要求亦更細致。

NORTH FACE VECTIV ENDURIS 3跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋2023｜NORTH FACE VECTIV ENDURIS 3實測 推進強但注意細節

【越野跑鞋推薦2023】THE NORTH FACE VECTIV ENDURIS 3實測。（李思詠攝）

PUMA

【跑鞋推薦：PUMA Deviate NITRO Elite 2】

之前穿過PUMA的碳板訓練鞋Deviate NITRO及Deviate NITRO 2，今次測試最頂級的第二代比賽鞋Deviate NITRO Elite 2，跑鞋重量、碳板推進力、中底避震和整體穩定度，跟我的跑步水平及腳形吻合，基本上沒什麼挑剔之處。

唯獨要注意的，相信是配一雙適合的跑步襪，以免鞋舌刮腳起水疱。

PUMA Deviate Nitro Elite 2跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋2023｜PUMA Deviate NITRO Elite 2實測 推進力穩定度兼備

【跑鞋推薦2023】PUMA Deviate NITRO Elite 2實測。（跑手T提供）

MERRELL

【跑鞋推薦：MERRELL Agility Peak 4】

MERRELL於2022年第四季宣傳多款跑山鞋，一改以往主打行山鞋的形象。在紫羅蘭山跑了三課測試MERRELL Agility Peak 4，路徑中有石屎路、樓梯、泥路和崎嶇路段，初階越野跑手以Peak 4應付中距離訓練，跑鞋絕對勝任有餘。

MERRELL Agility Peak 4跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋2023｜MERRELL Agility Peak 4實測 抓地力強適合初中階跑手

【越野跑鞋推薦2023】MERRELL Agility Peak 4實測。（李思詠攝）

———以下為2022年文章———

ASICS（往下閱讀有其他品牌）

【跑鞋推薦：ASICS MAGIC SPEED 2】

ASICS尖端系列推出新版之後，「副線」MAGIC SPEED 推出2代，售價相宜之餘，中底推進板改為全掌。推薦比賽或快操皆可，推進反應來得溫和，難怪既可成為精英跑手的練習用鞋，也可以讓跑手初嘗推進板鞋款的效果，準備向碳板鞋進發。

ASICS MAGIC SPEED 2跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜MAGIC SPEED 2推進板覆蓋全掌 次級配置迎合兩種跑手

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（01美術製圖）

【跑鞋推薦：ASICS METASPEED Sky+】

ASICS於一年多前正式加入碳板鞋大戰，首個全掌碳板鞋系列「METASPEED」問世。為大步幅跑手而設的Sky，最新版本，名叫METASPEED Sky+。設計上看來是小改變，已令這雙最高階競技鞋，變得較為平易近人。

ASICS METASPEED Sky+跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜METASPEED Sky+實測 穩定度大增源於看不見的改變

《立即購買ASICS METASPEED Sky+：Zalora》

（01美術製圖）

adidas（往下閱讀有其他品牌）

【跑鞋推薦：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3】

ADIZERO ADIOS PRO 3作為adidas旗下頂級跑鞋，難免跟同類對手Nike Air Zoom Alphafly NEXT%直接對壘。

經過三次實測，可將PRO 3定位為「親民版高階鞋」——穩陣之中帶推進力、推進得來亦易控制，其中一課飛鵝山斜路訓練，落斜時明顯感受到PRO 3的回彈力與跑者配合，不至「推到失控」。不過，跑鞋優點鮮明，缺點同樣明顯，PRO系列未來要繼續升級，必先改善鞋面包覆力。

adidas ADIZERO ADIOS PRO 3跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜adidas ADIOS PRO 3實測 優劣分明的親民版高階跑鞋

《立即購買 adidas ADIZERO ADIOS PRO 3 》

跑鞋推薦：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3。

【跑鞋推薦：adidas ADIZERO TAKUMI SEN 8】

曾經穿著三代adidas TAKUMI SEN系列，由「鞋神」三村仁司主理的傳統日式薄底鞋，靈敏度和道路感令跑者十分喜愛。發展到第8代，來了一次大刀闊斧的變革，換上以LightStrike Pro物料製造的33毫米厚中底，迎合追求回彈力的現代科技。

以一課快慢兼備的15公里訓練實測，雖然TAKUMI SEN 8昔日賣點不再，但訓練數據證明回彈力效果顯著，連帶的副產品卻是加重小腿負荷，而且還要注意不少細微秘技，方能發揮今代TAKUMI的最強實力。

adidas ADIZERO TAKUMI SEN 8跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜adidas TAKUMI SEN 8鞋評 小腿負荷以外隱藏更多細節

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跑鞋推薦：adidas ADIZERO TAKUMI SEN 8。

【跑鞋推薦：adidas Supernova 2】

減肥健身、追逐分秒、刷新PB，跑步枯燥而講求累積，總要一個理由。初學跑步的朋友，跑季就快到，有意參加10K比賽小試牛刀嗎？

初嘗比賽，難免意料之外，首要目標是安全完成。adidas Supernova 2的鞋舌和鞋領大幅加強厚度，如同看見拳套，保護方面「落重料」，正是為了讓初哥安心上路。

adidas Supernova 2跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜adidas Supernova 2適合跑步減肥初哥 穩定安全跑全程

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跑鞋推薦：adidas Supernova 2。

New Balance（往下閱讀有其他品牌）

【跑鞋推薦：New Balance FuelCell SuperComp Trainer】

近日上市的New Balance FuelCell SuperComp Trainer ，鞋跟厚度相當誇張，達47毫米，超越國際田聯的限制。廠商推介跑鞋設計，提供極大推送力。今回請來「Sub3」跑手K以6次實測，詳細評價。

New Balance FuelCell SuperComp Trainer跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜New Balance SuperComp Trainer實測 超厚底彈力足最合中程訓練

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跑鞋推薦：New Balance Supercomp Trainer。

【跑鞋推薦：New Balance Fresh Foam X 1080 v12】

跑步減肥最強選擇，New Balance的中階跑鞋系列Fresh Foam X 1080 v12，繼續保持穩重風格，適合身重人士以之跑步減肥，或者跑步新手作為入門跑鞋之選。

New Balance Fresh Foam X 1080 v12跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜New Balance Fresh Foam X1080 12代鞋評 跑步減肥健身推薦款式

跑鞋推薦：New Balance Fresh Foam X 1080 V12。

PUMA（往下閱讀有其他品牌）

【跑鞋推薦：PUMA FAST-TRAC NITRO】

跑友們或許認為PUMA在跑鞋市場稍稍落後，但PUMA在2022年第三季推出這對越野跑鞋FAST-TRAC NITRO，中底在平衡緩震與回彈的表現極為出色，絕對是Multi-terrain之選，經過香港島紫羅蘭山及大嶼山昂坪棧道兩課實測，的確足以應付各種越野路況。

PUMA FAST-TRAC NITRO跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜PUMA FAST-TRAC NITRO實測 中底夠全能 三大搶分位有驚喜

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（01美術製圖）

Under Armour（往下閱讀有其他品牌）

【跑鞋推薦：Under Armour HOVR Machina】

美國品牌Under Armour的跑鞋系列Machina 3，外觀與規格都秉承該系列以穩為先的賣點。今回中底及後跟都有改變，重量加一點，也要保持穩定。

運動融入生活，不少打工仔「返工等收工」，只為跑步健身鬆一鬆。運動衫褲，毛巾水壺，行李多多，一對鞋可以走天涯，已經幫大忙。

Under Armour HOVR Machina 3跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜UA Machina 3實測 加重量求穩定中底硬朗緩震有影響

《立即購買 Under Armour HOVR Machina 3》

Altra（往下閱讀有其他品牌）

【跑鞋推薦：Altra Mont Blanc】

以兩課分別20公里及50公里的越野跑實測Altra Mont Blanc，路況包括石屎路、泥路、沙泥石級及高難度碎石路。5分滿分的話，跑鞋評分達4.5：緩震性能良好，足以應付長距離訓練，更重要是巧妙拿捏緩震和腳感之間的平衡，儘管中底厚30毫米，仍能令跑者感受各種路況，準確判斷落腳跑法。

要將之定位，跑鞋適合已有一定山野技術和體能、開始對速度有追求的「山人」，是行山過渡到跑山的好工具。但要像品牌「出廠設定」般，成為高階跑者競速賽鞋，卻必須改善一個毛病。

Altra Mont Blanc跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜Altra Mont Blanc詳盡鞋評 行山進化到跑山的最強武器

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跑鞋推薦：ALTRA Mont Blanc。

Salomon

【跑鞋推薦：Salomon Glide Max】

Salomon從來不止行山鞋或越野跑鞋，Glide Max更是跑步減肥的推薦鞋款，是Salomon家族之中緩震功能最強的路跑鞋，品牌專利的Ultra-Ride複合中底以吸震見稱，大大減低身重人士跑步膝傷的風險。經過測試，若把Glide Max視作每日通勤跑的減肥路跑鞋，表現的確不俗。

Salomon Glide Max跑鞋鞋評按以下連結：

跑鞋推薦｜Salomon Glide Max路跑鞋鞋評 重磅跑手日常跑步減肥首選

《立即購買Salomon Glide Max》