UTMB｜黃浩聰盼突破最佳成績　陳國強KK捲土重來　附官網追蹤連結

一起追蹤UTMB直播，支持香港跑手黃浩聰！

2022年的UTMB（環勃朗峰超級越野耐力賽）將於當地時間周五傍晚6時（香港時間周六凌晨0時）起步，兩次躋身男子組前10名的香港跑手黃浩聰，將再力爭佳績。另一位焦點香港跑手是61歲的「毅行先生」陳國強（KK），他希望以30多小時完成。



UTMB比賽於香港時間周六凌晨0時開始

追蹤黃浩聰的官網連結：https://live.utmb.world/utmb/runners/108

追蹤陳國強KK的官網連結：https://live.utmb.world/utmb/runners/1295

主題賽事UTMB長約171公里，攀升超過1萬米，由法國山區城市Chamonix起點，穿梭瑞士及意大利，最後回到Chamonix衝線。來自香港的黃浩聰在2019年跑出22小時47分48秒得第6名，創出港人佳績；他在去年再參賽，就以23小時17分40秒完成，排男子組第10名。

黃浩聰今年UTMB的號碼布編號是108。（受訪者提供）

相比上兩次參賽，黃浩聰今年提早個多月到歐洲訓練及適應，他表示若以100分為滿分的話，現時狀態有80分，不太差，沒有傷患，「今年比過去兩年都練得多，結果就唔知啦」。

「但身體好奧妙，雖然自己都算好多經驗，對身體亦都都好了解，但狀態亦唔係靠感覺就能夠準確判斷到，跑落過左30公里先知。」

黃浩聰：盼突破3年前最佳成績

黃浩聰透露UTMB前兩周的訓練，他說：「賽前14日，做了最後長課，連續兩日，55公里加100公里。跟住做短課20至40公里不等。感覺身體仲係攰攰地，有啲擔心訓練過度，亦有可能岩岩好恢復得切。可能係心理問題吧。賽前兩日，多啲休息，少啲社交，每日抽1小時午睡。」

對於成績，黃浩聰表示難以預計名次，但會以自己在2019年造出的時間為目標。他表示：「呢一刻我都唔係同人比較，而係希望比賽能夠順利，全力發揮，希望可以突破到2019年22小時47分嘅時間。我嘅目標唔係要贏人，而係要贏昨日嘅自己。」如果黃浩聰能夠跑出目標時間，將會在香港時間周六晚10時到11時衝線。

今屆UTMB高手雲集，包括3屆冠軍Kílian Jornet Burgada、美國的Jim Walmsley及西班牙的Pau Capell，他們都是冠軍熱門。

「毅行先生」陳國強捲土重來

至於陳國強KK縱橫香港山界多年，曾經連贏3屆毅行者冠軍，獲得「毅行先生」的外號。他在2018年首次挑戰UTMB，但跑到151公里左右因失溫症退賽。事隔4年，捲土重來，KK說：「回到UTMB，第一有種親切感，總是有種『我今年一定返嚟完成佢』的感覺。」

「整體狀態好，輕鬆嘅，比上次準備充足。嗰種感覺係，三十幾個鐘一定征服你，有呢種mood（心情），哈哈！」在出發往歐洲前，KK甚至表示以30小時為目標，希望登上60歲以上組別的頒獎台。

KK幾日前已到當地準備，他身後的那座雪山是勃朗峰。（受訪者提供）

KK在賽前幾日已經抵達起點Chamonix準備及適應，並試跑了部分賽道，「去咗後段嘅廿幾公里試路，因為我預計最後呢廿多公里要喺夜晚行。」根據天氣預報，比賽這兩天有雨，KK說：「溫度會跌，會辛苦啲。」

在日前的PTL隊際賽中，有巴西跑手在路上身亡。KK也注意到這宗意外，「我絕不會低估呢個賽事嘅難度，因為喺整個活動嘅第一日，已有人失救離世。我會保持輕鬆心情，一路作戰，一路評估自己狀態。」他多謝香港朋友的支持，歡迎大家留意官方網上直播，追縱他的比賽情況。