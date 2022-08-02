越野跑｜黃浩聰連續14日跑GR5訓練耐力　披露UTMB前最後備戰計劃

香港越野跑手黃浩聰為備戰今月底的環勃朗峰超級越野耐力賽（UTMB），日前挑戰法國著名行山路線GR5行山徑。他花了14日時間，全程684公里，攀升34889米，以自我補給的方式跑完，為UTMB作準備。



黃浩聰花了14日時間跑了684公里的GR5行山徑。（Instagram）

黃浩聰7月中離開香港往法國，由尼斯出發跑GR5行山徑，至瑞士的日內瓦。他揹住約6公斤重的背囊跑，全程自我補給，晚上會到山村小屋過夜，或者在野外露宿。他跑得最多的一日有62公里，最少的一日也有34公里。經過14日的途程，他完成GR5的挑戰，總共跑了684公里，攀升34889米。

問到這14日的經歷，黃浩聰表示中段有阻滯，受不同的傷患影響，他說：「中段時最低落，經歷了很多小事情，試過拗柴受傷、膊頭痛、腰背痛、腳趾水泡等，但調整過來又可以繼續。」

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黃浩聰續表示：「挑戰完結時，依依不捨，很想再來一次，將有些做得不足的地方做得更好。但挑戰有趣的地方就是對這條未知的山徑懷着冒險的精神去探索和發掘，這場挑戰亦因而變得有意思。當再做一次時就失去了這種感受和意義。想一想，好像人生。」

原本黃浩聰是7月初出發到歐洲，先到西班牙參加VDA越野賽，後來改變主意，延期出發，錯過了VDA。黃浩聰表示：「沒有參加VDA，雖然錯失了一次表現的機會，但亦可能是一場好事，讓我更集中去應付UTMB，但就同樣地令UTMB變得有些壓力了。希望是一種適當的壓力，變成動力。」他補充，開始跑GR5前，「跑無盡」時累積的疲倦已經盡去，心態及體能上皆完全恢復。

黃浩聰於5月25日至29日完成500公里的「跑無盡」挑戰。（資料圖片/由公關提供）

跑完GR5後，黃浩聰會休息一兩日，之後集中速度訓練，預計8月12日左右進行連續3日的長課，共跑約170公里，之後逐步減少訓練量，迎接UTMB。他說：「GR5這個長度、路況，適合作為UTMB前一個月的耐力訓練，未來一個月會加入速度短課，以及賽前兩星期最後長課，最後兩星期收窄訓練。」

黃浩聰在今年四徑再度創下跑界新紀錄。（資料圖片/顏銘輝攝）

黃浩聰在2019年的UTMB得第6名，去年則以男子組第10名衝線，再次成為最快的亞洲跑手，登上頒獎台。對於今年的目標，他說：「UTMB是最大型的越野跑賽事，很多歐洲選手、國內選手都做了充足準備，成績與名次難料。而我今年經過四徑、跑無盡、GR5的磨練，我希望能全力以赴，將自己的能力全部發揮出來，就是我的心願。」

今屆UTMB會在8月26日起步，預計冠軍選手會在香港時間8月27日晚上衝線。