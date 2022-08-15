越野跑｜毅行先生再戰UTMB勉勵年輕人　4年前低溫症退賽如一根刺

「毅行先生」陳國強（KK）4年前在環勃朗峰超級越野耐力賽（UTMB）跑到低溫症，在檢查站神智不清，跑山生涯首次因身體問題中途退賽。今年，KK將再次挑戰171公里的UTMB，並訂下目標，盼30小時完成，站上60歲以上組別的頒獎台。他表示再戰UTMB的最大動力，是希望告訴年輕的學生不要輕言放棄，就算失敗了一次，也應該堅持奔向目標。



2018年的UTMB，KK冒住雨雪，在山路上奔跑，離終點僅20公里左右，好不容易抵達檢查站，但他彷彿失去靈魂，呆呆的沒有跑進去。他憶述：「去到151公里的檢查站，我不懂入去，直情偏離了。工作人員指示我：『這裏入檢查站。』我跟他們說：『我是自己來行山，普通人來行山。』問了我幾次是否參賽，我幾次都答我是來行山的，戇戇居居都不知做了什麼。」

KK陳國強4年前跑到151公里時退賽，是他跑山生涯首次「剪帶」。（KK Chan 毅行先生 Facebook）

「在檢查站前，有當地人問我：『有什麼可以幫到你？』我話想搭的士，對方問我家在哪裏，我話想回沙田。」KK說：「後來就被人剪帶了，那時都未知剪帶，直至在酒店睡醒才知道。」在檢查站內做了什麼，怎樣被剪帶，怎樣由檢查站回酒店，他說沒有印象，完全沒有這段記憶。

KK陳國強在2018年參加UTMB，但未能完賽，他今年將再度挑戰。（受訪者提供）

2018年的UTMB是KK跑山生涯首次因身體問題而中途退賽，自此他心內形成一根無形的刺。「未試過那種失溫，凍到自己都不清醒『吽下吽下』。不是腳的能力有問題，而是整個人不知自己做什麼。」KK說：「回來後，內心忐忑，為何會這樣？為何剪我帶？是不是我太懶、『食老本』？是不是我低估了？是不是因為沒有添衣？是不是自己太好勝？我都問了自己很耐。」

KK陳國強在2018年精神奕奕參賽。（受訪者提供）

為更好地準備UTMB，2019年時，KK在香港舉辦「黃金百里」比賽，設計出一條爬升及長度拍得住UTMB的路線，以作操練。他說：「規劃一條路線給自己及所有人，爬升跟UTMB差不多，黃浩聰跑完都說差不多。」2020年UTMB因疫情取消，到去年考慮到香港嚴格的防疫隔離政策，KK也沒有報名，到今年見回港的隔離措施放寬，他決定再挑戰UTMB。

KK開辦「毅行教室」，教年輕人跑山，他希望以身作則，向學生灌輸永不放棄的精神，他說：「只要你不放棄，你都可以重新站起來，去完成目標及成功。一次不行、兩次、三次不行，到第四次總可能成功，不放棄一路堅持，始終都有達標的機會。」

KK陳國強將以61歲之齡再戰UTMB。（資料圖片/顏銘輝攝）

比起4年前「食老本」沒太多準備，這次KK嚴陣以待，練爬升、儲里數。他說：「有4萬至5萬的爬升練習，操山的里數都有上千公里，又加快點速度，練爬升的韌力，我知條路線最尾幾辛苦。」他表示這4年好好裝備了自己，穩穩陣陣，打好基礎再去面對UTMB。

KK今月初在毅行教室的辦公室接受訪問。（顏銘輝攝）

61歲的KK操練到8月第一個星期後，便開始兩個星期的休息及保健，減低訓練量，以最佳的狀態及體能再戰UTMB。他會在今月中出發去歐洲，到8月26日參加比賽。完賽是KK的頭號目標，但他都有為自己定下時間，希望可以用30小時左右跑完171公里。

30小時這個時間充滿野心！他說：「我知道60歲組別，未有華人試過踏上頒獎台。」他表示，近幾屆60歲組別，前列跑手的成績都是三十多小時。如果KK按目標完成的話，相信不但可以上到頒獎台，更有機會問鼎60歲以上組別的冠軍。