UTMB｜三屆冠軍賽前一日確診新冠肺炎　山界強人或缺席年度盛典

今年UTMB的冠軍熱門Kilian Jornet或者未能參賽！這位UTMB的3屆冠軍周四在社交網站表示，在新冠肺炎檢測呈陽性，會跟醫生商量，作出一個對自己及其他跑手健康的最佳決定。



UTMB｜黃浩聰盼突破最佳成績 陳國強KK捲土重來 附官網追蹤連結

UTMB比賽於香港時間周六凌晨0時開始

追蹤黃浩聰的官網連結：https://live.utmb.world/utmb/runners/108

追蹤陳國強KK的官網連結：https://live.utmb.world/utmb/runners/1295

34歲的Kilian Jornet是UTMB的明星級選手，在2008、2009及2011年贏得UTMB冠軍，到2017年也得亞軍。他在今年已經贏得西班牙Zegama-Aizkorri及美國Hardrock冠軍，而在今月的瑞士Sierre-Zinal就得第5名。

Kilian Jornet在社交網站上表示確診，或者未能參加UTMB。（Instagram）

這位西班牙跑手在Instagram發文表示，他在Sierre-Zinal前發現身體不妥，接受新冠肺炎檢測，結果呈陰性，他可以繼續訓練及比賽。他寫：「之後的檢測結果是陽性，仍然沒有任何病徵。我覺得已經準備好比賽，也沒有病徵。不過，醫生會密切檢查我的情況，會作出一個對自己及其他跑手健康的最佳決定。」

Kilian Jornet不但是頂尖的越野跑手，更稱得上為山界強人，在登山滑雪也是獲獎無數，更試過以無氧方式攀登珠穆朗瑪峰。如果Kilian Jornet最終缺席UTMB，會令今屆賽事少了一大看點。