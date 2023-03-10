行路Fantasy｜九龍沙嗲牛之旅　由慈雲山食到太子嚐盡不同味道

小時候，與父母到家附近的舊式冰室吃食早餐，吃過沙嗲牛肉麵後就一試愛上，自始成為了「Comfort Food」。縱然年少時光顧的冰室，易手再易手，如今已封閉，但也喜愛到處尋找「啱口味」的沙嗲牛。

「行路Fantasy」的首輪賽事，不如來一場「九龍沙嗲牛之旅」，一同尋找想要的沙嗲牛！

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】



田泰安生日快樂行路Fantasy資訊一覽。（01美術製圖）

首站：慈雲山榮記

「沙嗲牛之旅」由慈雲山榮記開始，這間茶餐廳最出名的，必定是沙嗲牛肉煲仔麵（$70）。畢竟是招牌菜，擔心需要等一段時間，餐廳內更貼上「繁忙時段要等半小時」的字句，幸好當日人不算多，等了7﹑8分鐘就到了。

以個人口味而言，沙嗲湯比牛肉重要，湯底極濃，這個沙嗲牛還配上豆卜及芽菜等配菜，更添口感，而鮮牛肉又不算太入味。以煲仔盛上的沙嗲牛麵，熱辣辣又充滿沙嗲香味，由頭食到尾都保持溫度，一不小心就容易「焫口」，亦要小心湯汁會彈向身上。若不吃牛肉的話，還可選擇豬扒或雞扒。

吃畢煲仔麵後，沿蒲崗村道落斜，經黃大仙中心﹑東頭村道﹑再沿聯合道，前往第二站九龍城街市熟食中心。

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慈雲山榮記。

第二站：九龍城樂園

由慈雲山緩緩步行往九龍城，約45分鐘左右，雖然食完煲仔麵不久，但依然有胃口再吃。九龍城樂園的招牌菜，就是西多士，這個西多與平常茶餐廳的外貌接近，佈滿煉奶及牛油，但一切下去便發現內有乾坤，內裏全都是沙嗲牛。

九龍城街市上到頂，圖書館旁就是熟食中心。

西多士內的牛肉，感覺是取其沙嗲味多於牛肉本身，食下去既咸又甜的感覺甚為有趣，意想不到兩日沒太大的違和感。

除了沙嗲牛肉西多士（$38）外，也有不少不同的西多士，例如紅豆西多或華田脆脆。不過值得留意的是，樂園平日在下午3點半收舖，所以有些食品有機會在2﹑3點時沽清，正如當日的紅豆西多一樣。

說起沙嗲牛，不能不數馬頭圍邨的舊式茶餐廳，連名字都想不起，上網一查就知道是「新華」。年少時家住附近，縱然味道算不上最好，但吃的是情懷，畢竟在這茶餐廳留下不少腳毛。身體已無法再負荷多一個沙嗲牛麵，所以只是走到附近看看是否安好。走到茶餐廳的位置，發現已圍上圍板，似乎都是敵不過疫情，倒閉收場。

不經不覺，原來昔日在馬頭圍邨的茶餐廳，已經悄悄地倒閉了。

由馬頭圍邨步往馬頭圍道，經農圃道﹑「學神勝地」天光道﹑亞皆老街及窩打老道，向最後一站太子進發。不過，路程途中發生意外，當日穿上的波鞋原來刮腳，在走天光道的上﹑落斜時，發現腳踭愈來愈痛，更加見血，但也要完成路線，只好減低速度。腳痛大大影響步行的節奏及行動力，連決心也被動搖，但一方面的決心卻無比堅定——下次行路唔著船襪。

第三站：利口福快餐店

進入彌敦道，就是最後直路，經過旺角警署及界限街交界，終於到達利口福快餐店，亦是一間主打沙嗲牛肉的餐廳，這裏同樣有沙嗲牛肉西多士，但不了。

沙嗲牛肉包與沙嗲牛炒蛋多士（$43）之間，選擇了後者，這已經是當日第3餐沙嗲牛，但這個多士特別不同，比之前兩間更加濃味，配上洋蔥，在重口味上增添一點新鮮感，幸好份量不算大，否則必定口渴。

頗為重口味的沙嗲牛炒蛋多士。

吃畢沙嗲牛炒蛋多士後，正式完成「九龍沙嗲牛之旅」，是否找到心目中的沙嗲牛？我不太肯定，但我肯定的是除了帶着滿滿的肚皮外，就是腳踭無比的痛感。

路線：慈雲山榮記>黃大仙中心>賈炳達道公園>九龍城街市熟食中心>馬頭圍邨>亞皆老街>窩打老道>彌敦道>太子利口福



時間：約2小時（連同停頓時間約3小時）



步數：13187（數據由Apple Health提供）



難度：1.5/5



時間／天氣：中午時份﹑陰天



行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



行路Fantasy首輪路線：