行路Fantasy｜賞花鳥蟲魚購波鞋潮物　旺角5街享受平民化玩物養志

旺角可算是香港的不夜之城，無時無刻也充滿人氣，其中通菜街、西洋菜街及花園街一帶更是尋常百姓滿足各樣生活情趣的樂土，閒人今次介紹的路線穿梭女人街、金魚街、花墟、雀仔街及波鞋街等5條各有特色和趣味的街道，細味每一代港人享樂無分貧富，平民也可以找到一兩種興趣玩物養志、陶冶性情。

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（每周逢一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



今次散步路線，是從登打士街出發向沿通菜街、即我們俗稱的「女人街」向北行，至通菜街北段「金魚街」走完後跨過太子道西繞經運動場道進入「花墟」，之後進入園圃街訪「雀仔公園」；之後回到太子道西向西行至花園街，進入「真．女人街」的一列排檔，最終走進花園行南段被稱為「波鞋街」的路段，完走後回到登打士街作結。

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

今次散步之旅由旺角登打士街開始，沿通菜街起步，先探索女人街。

整個散步過程連同拍照、穿插各店鋪、賞花鳥蟲魚等等，約花費2小時，步行步數約為6886步。

由於全是平坦街道，都屬行人路、行人專用區以及公園路線，是一條算容易走的路線，最大挑戰相信是假日期間行人數目會激增，還有路邊店鋪和美食眾多，令你流連忘返，大幅增加閒蕩時間。

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閒人止步次輪行路Fantasy路線資料一覽。（01美術製圖）

女人街人流不復當年

通菜街緣於香港開埠早年，旺角區有多塊種植通菜的水田。「女人街」是旺角通菜街靠南面一段佈滿排檔的街道，緣於上世紀70年代政府將當時無牌小販規範化而安置於街道擺檔的一段街道，當時以售賣女性用品為主，故被港人暱稱為「女人街」。這段街道每逢夜晚時燈火通明，排檔叫賣聲不絕，兩邊鋪位亦多食肆，一度是旺角每天最熱鬧的地方。

經過三年疫情後，女人街攤檔貨品種類較以往少。

不過後來，售賣的貨品漸趨多元化，已不限於「女人嘢」，反而像遊客朝聖地。平價家品、仿真球衣、電話保護套、唐裝衫裙等等都能在這裏找到。

3種產品女人街必然有售：

不過近年由於疫情關係，遊客數目銳減，女人街人流亦疏落不少。有不少檔主甚至不再「朝桁晚拆」去經營，按時間需要以地攤形式擺檔就算了，甚至入夜後仍見有「吉檔」存在。

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沿通菜街一直北行至亞皆老街，女人街宣告到此為止。由於通菜街不能直通過下一段，要橫跨熙來攘往的亞皆老街，必需取道西則的西洋菜南街過路處，再接回先通廣場旁邊的通菜街北段。亞皆老街至旺角度一段通菜街較為現代化，主要為食肆及小巴站，假如走完女人街已肚餓，不妨先到此Tea一Tea。

金魚街寵物商店集中地

橫過旺角道後，再接回通菜街即進入下一個「景點」路段——金魚街。金魚街泛指由旺角道起北行，至水渠道一段通菜街。在上世紀50年代，鄰近火車站附近有很多小販販賣金魚和紅蟲，其後轉至界限街及花墟道一帶；至70年代中期再搬遷至現時這一段通菜街，被街坊俗稱為「金魚街」。

時至今日，金魚街已不限於只賣金魚紅蟲，現時很多物種的寵物專門店如貓狗、爬蟲類、龜、倉鼠、龍貓、兔子等等應有盡有。

弼街前後一段通菜街，是金魚和龐物店鋪的集中地。

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沿金魚街一直向北走，走到接近水渠道的街口，有不少小食店；包括早年臭豆腐「臭到畀人告」、現已易手的港式「掃街」店。此時一直向前行、穿過油站位置，對面仍有少量金魚店，亦是整條金魚街的尾聲。

閒人之後橫過太子道西，繞過警署再走回通菜街，這一段路日間較靜，僅有數間食肆營業，不過晚上則變身酒吧街，是另一個不夜天。不過今日旨在陶冶性情，當然不沾酒精，右轉入運動場道，步向花墟。

花墟感受綠色生活

花墟是旺角一個鮮花市場，也是香港最大的鮮花零售地點。上世紀50年代或之前，市場位於現址較北的位置，即現時界限街北面花墟公園一帶。舊市場改建成公園後，攤販南移至現址繼續擺賣；中間貫穿花墟的道路，就是花墟道。

花壚是旺角區一個重要地標。

花墟附近街道也以相關字眼來命名：

今時今門花墟所售商品可謂五花八門，除了鮮花零售批發外，亦有多種相關店鋪如盆栽、盆景、園藝用品、種子等等。近年受惠於綠色生活的推廣，亦有不少家用種植的香草盆栽或種子出售。

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旺角大球場也是花墟上重要地標。

花墟道靠南的一旁，全部是花藝店鋪，至於北邊的一則，作為體育傳媒工作者也不能不提，就香港足球聖地旺角大球道。假如在假日遇上旺角場有賽事進行，整條花墟道一邊賞花客、一邊足球友，擠得水洩不通，十分壯觀。

園圃街雀鳥花園與花墟關係密不可分。

雀仔街領悟自由與囚鳥生存法則

走到花墟道東端盡頭，就會見到一幅印有雀鳥的牆，上面有座中式庭園風的建築物，代表閒人又走進另一個新景點雀鳥花園。

雀鳥花園正名是園圃街雀鳥花園，不過老一輩仍然會以「雀仔街」或者「雀仔公園」去稱呼它。老香港口中所講的「雀仔街」原本位於旺角彌敦道另一旁的康樂街，不過由於市區重建，雀仔街就於1997年遷至園圃街現址，原址現時已成為朗豪坊一部份。

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然而當時市政局選址在花墟的一旁重置雀仔街，也許是經過深思熟慮的，花和鳥的關係重來都是密不可分。在現時雀鳥花園北端近界限街一邊的入口有一座刻有「島語」的牌樓，兩旁有對聯曰「林壑風和禽對語，池亭雨霽樹交花」；而另一端向花墟道的出口，則是一座以「花香」呼應的牌樓，並有刻聯「呼客鳥聲巧，撲人花氣香」。「鳥語花香」，道出花墟與雀鳥花園的親密關係。

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走進雀鳥花園，當年雀仔街的功能可謂完整重現，除了有供飼養的雀鳥出售外，其餘鳥籠、水杯架、玩具，以及供雀鳥用的飼料、蟲、蜢及其餘用品一應俱全。

除了養雀用品外，雀鳥花園比當年雀仔街，更多了讓市民休憩的用途。區內長者閒時來到花園內中式亭台樓閣建築內賞花戲雀，月旦時事，悠然自得。

雀鳥花園除出售用品，亦是區內休憇地點。

在雀鳥花園閒蕩時，更令閒人印象深刻的一個畫面，是當檔主餵飼籠中待售的鳥時，又或是籠中鳥在進食時，掉在地上的食物，會吸引了周邊的野鳥來分一杯羹。原來自由的鳥反過來要倚賴籠中鳥來討生活，而自由鳥和籠中鳥都可以互惠互利，畫面饒富趣味。

真．女人街持家有道者購物天堂

離開雀鳥花園後，重新走回花墟道末端，接回太子道西重新向西行，經過另一列舊唐樓底下的花藝用品鋪頭，至花園街時橫過太子道西，再沿花園街向南行，這一段有街坊指是比通菜街女人街更像女人街的「真．女人街」！

沿花園街向南行，有一段路是出售生活用品的攤檔。

這一段花園街，在2010年代曾發生多次縱火案，但無阻這一列排檔的熱鬧程度，出售的物品亦包羅萬有，包括各種家居用品、男女服裝、化妝品、手袋、手錶、飾物、玩具、香薰、小型家電，生果食品等等，果真是一個家庭主婦的購物天堂。

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波鞋街潮流物事一覽無遺

當花園街向南走，跨越亞皆老街後，又出現另一光景，變成了出售流行潮物的波鞋街。這一段街道除了運動鞋履衣物外，亦有不少食店及影音相機店鋪，是年輕人消費天堂，也是花園街充滿活力，日夜繁盛的來源。不過，別看波鞋街大小店鋪林立就以為是百花齊放，其實大部分店鋪都是由幾個大集團持有，是喬裝得頗為高明的寡頭壟斷。

+ 2

花園街一直走到好景商場，再回到登打士街，已是今次閒蕩散步之旅的尾聲。為了顯示一些個人特色，本着 #哪個時勢能沒有歌 的精神，閒人決定所介紹的路線，每次都會以一首與路線主題相關的歌作為總結，希望這歌可以成為陪伴你走上這路途的伴奏曲：

《陀飛輪》（2010年）



然後突然今秋，望望身邊應該有已盡有

我的美酒、跑車、相機、金錶也講究

直到世間個個也妒忌，仍不怎麼富有

用我尚有換我沒有，其實已用盡所擁有



路線：登打士街開始沿通菜街北行>運動場道>花墟道>園圃街>太子道西>花園街南行至回到登打士街作結

時間：約2小時

步數：6886（Apple Watch Series 6作紀錄）

難度：1/5

時間／天氣：下午接近黃昏時份，晴天



整個散步過程連拍照，在雀鳥公園閒蕩等，筆者約花費2小時。（Google地圖）

行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



行路Fantasy首輪排行榜。（01美術製圖）

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